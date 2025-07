Carmelo Encinas exige la expulsión de Vito Quiles por «partidista» y este le responde con una foto descomunal

Con la aprobación de la norma que permitirá a los políticos alérgicos a la libertad de prensa expulsar a representantes de los medios de comunicación del Congreso de los Diputados, el debate vuelve a calentarse.

Desde los micrófonos de la COPE, Carmelo Encinas, sin querer nombrarlo, dijo esto sobre Vito Quiles, dejando claro que está a favor de que sea echado a patadas del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

Y lo pidió la Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación de Asociaciones de Prensa de España, tomó iniciativas para, precisamente, que no se convirtiera el espacio periodístico en un espacio de activismo político. Porque todo esto tiene que ver con el hecho de que el caso del personaje este que citabas, que yo no me gusta decir su nombre para no darle más bombo, resulta que estaba en las listas de Alvise Pérez, que tampoco creo que es un ejemplo. Se ha demostrado que no parece un ejemplo de la política en España. Pero bueno, independientemente de eso, estaba en las listas. O sea, no estaba ejerciendo de periodista, estaba ejerciendo de activista político.