Procesado por violencia de género David Bravo, abogado de Silvia Intxaurrondo y exdiputado de Podemos

El procesamiento de David Bravo, abogado de la periodista Silvia Intxaurrondo y exdiputado de Podemos, ha generado una amplia repercusión mediática y social. La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido sentar en el banquillo al conocido letrado por un presunto delito de violencia de género, tras considerar acreditados indicios de insultos, vejaciones y maltrato psicológico continuado hacia su expareja, identificada como B.B.M., durante 2020 y 2021, periodo en el que la mujer estaba embarazada del hijo común. La decisión judicial supone un giro en un caso inicialmente archivado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla, que sólo apreció delito leve de vejaciones.

El tribunal entiende que los hechos revisten una gravedad especial, pues habrían ocurrido aprovechando la situación de desarraigo y falta de apoyo familiar que sufría la denunciante tras mudarse desde Madrid a Sevilla para convivir con Bravo. En el auto se recogen testimonios y peritajes independientes que refuerzan la versión de la víctima sobre amenazas como “te voy a destrozar la vida porque estás sola”, así como episodios concretos como haberla echado a la calle estando embarazada o lanzarle un biberón a la cabeza.

Claves del proceso judicial

La Audiencia Provincial considera que existen indicios sólidos y “corroboraciones periféricas” suficientes para sentar a Bravo en el banquillo.

El procesamiento se produce tras revocarse un archivo previo del caso por parte del juez instructor, quien no valoró informes periciales ni testimonios clave.

Entre los elementos probatorios figuran las declaraciones de la víctima, testigos como una empleada del hogar, y documentos médicos y psicológicos.

La presunta víctima sostiene que sufrió insultos reiterados (“fracasada”, “basura”) y amenazas (“te voy a destruir la vida”), además de ser expulsada del domicilio familiar durante el embarazo.

El caso también tiene una vertiente cruzada: Bravo denunció posteriormente a su expareja por sustracción de menores al no regresar ella con el hijo tras un viaje a Madrid. Este procedimiento está siendo revisado judicialmente, pues la defensa alega que no volvió por sufrir un ataque de ansiedad relacionado con el supuesto maltrato.

Perfil público y trayectoria profesional

David Bravo es una figura reconocida tanto en el ámbito jurídico como político:

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.

Saltó a la fama como experto en propiedad intelectual y derecho digital. Representó causas mediáticas vinculadas a internet (caso Rojadirecta) y defendió a figuras públicas como Máximo Pradera , Rubén Sánchez o Wismichu .

, o . En 2015 fue elegido diputado en el Congreso por Almería bajo las siglas de Podemos, aunque renunció a repetir candidatura en 2016.

Ha ejercido como abogado personal de Silvia Intxaurrondo, quien le agradeció públicamente su ayuda en un litigio reciente contra un medio nacional por informaciones sobre su salario. Litigio que perdió ya que la juez consideró probada la información de El Mundo.

Anécdotas y curiosidades sobre David Bravo

Durante años mantuvo una intensa actividad divulgativa sobre derechos digitales y piratería, participando en debates públicos y conferencias universitarias.

Su defensa mediática del acceso libre a la cultura le granjeó tanto admiradores como detractores dentro del sector cultural.

Ha sido colaborador habitual en medios especializados en tecnología legal.

Tras dejar el Congreso, volvió al ejercicio privado, centrando su actividad profesional en litigios mediáticos.

Reacciones sociales y repercusiones

El procesamiento ha provocado un debate inmediato sobre los límites entre vida pública y privada cuando se trata de personalidades reconocidas. En redes sociales se ha multiplicado la discusión tanto sobre el papel ejemplarizante exigido a representantes públicos como sobre las garantías procesales ante acusaciones graves pero difíciles de probar, dada su habitual desarrollo “en la intimidad y clandestinidad”, según subraya el propio auto judicial.

La propia Silvia Intxaurrondo, cuya relación profesional con Bravo era conocida pero discreta hasta ahora, no ha realizado declaraciones públicas tras conocerse el procesamiento. Sin embargo, su nombre ha vuelto al foco mediático por asociación con el caso.

Contexto legal: violencia psicológica y pruebas indiciarias

El delito imputado es especialmente grave en cuanto implica maltrato psicológico continuado con humillaciones e insultos durante periodos vulnerables para la víctima (embarazo, maternidad reciente). Los tribunales españoles han puesto énfasis en los últimos años en este tipo de violencia no física pero devastadora. El auto recoge que existen elementos periféricos que confieren veracidad al relato: testigos presenciales, informes médicos e incluso comunicaciones privadas presentadas en autos judiciales.

La investigación sigue abierta mientras se prepara el juicio oral. El tribunal recalca que “no queda claramente descartada la existencia de infracción penal” y considera improcedente cualquier archivo prematuro.

Lista sintética: hechos principales

Procesamiento judicial firme contra David Bravo por violencia psicológica continuada contra su expareja B.B.M.

Supuestas agresiones e insultos durante embarazo y tras nacimiento del hijo común.

Pruebas: testimonios directos e indirectos, informes periciales ignorados inicialmente.

Reapertura del caso tras recurso estimado por la Audiencia Provincial.

Contraproceso abierto contra la expareja por sustracción temporal del menor (en revisión).

Amplia repercusión pública por tratarse de un abogado mediático vinculado a causas sociales.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, el caso sigue avanzando hacia juicio oral mientras crece el interés público por su desenlace.