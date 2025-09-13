Resuelven por fin el enigma del intruso que se coló en la boda y ha tenido 4 años desconcertados a los novios

Michelle y John Wylie no podían identificar quién era el extraño en su boda.

La escena era perfecta: el Hotel Carlton de Prestwick, en Escocia, acogía la boda de Michelle Wylie y John Wylie en noviembre de 2021.

Amigos, familiares y mucha emoción.

Sin embargo, en el álbum de fotos de aquel día comenzó a repetirse una presencia inquietante: un hombre alto, de traje oscuro y expresión incómoda, aparecía en varias instantáneas, pero nadie parecía conocerlo ni recordarlo entre los invitados.

Durante años, la pareja bromeó sobre el asunto.

Revisaron listas de asistentes, preguntaron a familiares, amigos y empleados del hotel, e incluso contactaron con el fotógrafo, pero nadie tenía la menor pista.

Las especulaciones iban desde un despiste con algún conocido lejano hasta la presencia de un posible «intruso profesional».

Incluso pensaron que podía tratarse de un asistente del fotógrafo o de la nueva pareja de algún invitado, pero ninguna hipótesis cuadraba.

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, la historia se ha cerrado con buen humor y sin rencores.

Los Wylie y Hillhouse han demostrado que a veces los malentendidos pueden dar lugar a recuerdos entrañables y relatos dignos de compartirse en cualquier reunión.

La foto del “invitado fantasma” ya es parte del álbum familiar y de la memoria colectiva de quienes siguieron el caso.

El misterio se vuelve viral

La obsesión por desvelar la identidad del misterioso invitado llevó a Michelle Wylie a compartir las fotos en redes sociales, especialmente en Facebook, buscando ayuda de la comunidad.

Durante meses no obtuvieron ninguna respuesta útil, hasta que recurrieron al creador de contenido escocés Dazza, quien amplió la difusión y viralizó el caso.

Fue entonces cuando se produjo el giro inesperado: un hombre llamado Andrew Hillhouse, residente de Troon, se reconoció en las imágenes y decidió contar su versión de los hechos.

Según relató Andrew Hillhouse, aquel día tenía previsto acudir a una boda diferente, en el hotel Great Western de Ayr, a tan solo tres kilómetros del Carlton. Solo conocía a la novia de ese evento, llamada Michaela. Llegó con prisas, vio un gaitero y a varios invitados entrando en el hotel Carlton, y supuso que estaba en el lugar correcto.

Al entrar, saludó al novio —a quien no conocía— y se sentó entre los asistentes.

Todo parecía ir bien hasta que la música sonó y la novia comenzó a caminar hacia el altar. En ese momento, Hillhouse se dio cuenta de que la mujer no era Michaela y de que no reconocía a nadie en la sala: “¡Dios mío, esa no es Michaela! ¡Me he equivocado de boda!”. Sin embargo, salir a mitad de la ceremonia le pareció demasiado brusco, así que decidió quedarse sentado e intentar pasar desapercibido durante los siguientes veinte minutos.

Tras la ceremonia, intentó escabullirse discretamente, pero el fotógrafo lo invitó a participar en la foto grupal. Por esa razón, aparece en las imágenes oficiales de los Wylie. Solo después logró salir y, tras varias llamadas, se dirigió a la boda correcta, donde su anécdota se convirtió en la historia de la noche.

Cuando Michelle Wylie y John Wylie conocieron la explicación, no pudieron evitar reírse a carcajadas.

En declaraciones posteriores, Michelle confesó: “No podía parar de reír”. El contacto entre los tres continuó a través de redes sociales e incluso organizaron un encuentro para celebrar el desenlace de una anécdota que, según aseguran, jamás olvidarán.

Perfil de Andrew Hillhouse

Edad : No especificada, pero descrito como un hombre joven, residente en Troon.

: No especificada, pero descrito como un hombre joven, residente en Troon. Profesión : No detallada en las fuentes recientes.

: No detallada en las fuentes recientes. Rasgos : Altura notable (1,88 metros), carácter despistado y sentido del humor.

: Altura notable (1,88 metros), carácter despistado y sentido del humor. Curiosidades : Suele llegar con el tiempo justo a los eventos. Su error de hotel le llevó a protagonizar una de las historias más virales de bodas en Escocia. Tras el incidente, se convirtió en el alma de la fiesta en la boda correcta, contando la historia a todos los asistentes. Reconoció públicamente que “por alguna razón, no me alarmó no conocer a nadie en el salón”.

:

Puntos clave