Un controlador aéreo se duerme y deja a un avión girando casi una hora en el aire sobre Córcega

La tranquilidad habitual del tráfico aéreo entre París-Orly y la isla de Córcega se rompió la noche del 15 de septiembre de 2025, cuando un avión de Air Corsica con destino Ajaccio se vio obligado a describir círculos en el cielo durante casi una hora.

¿La razón?

El controlador aéreo encargado de la torre de control local fue encontrado dormido en pleno servicio, dejando a la aeronave sin autorización para aterrizar y a los pasajeros sumidos en la incertidumbre.

El suceso, que ya se investiga desde varias vertientes, ha puesto sobre la mesa no solo la seguridad operacional, sino también las responsabilidades legales y penales que podrían derivarse para el profesional implicado y para el sistema de control aéreo francés.

Este episodio demuestra cómo una sola disfunción puede poner al límite todo un sistema.

A día de hoy, 18 de septiembre, las investigaciones siguen abiertas y se esperan novedades sobre posibles consecuencias jurídicas para el responsable.

La comunidad aeronáutica francesa permanece atenta: lo ocurrido servirá como referencia obligada para futuras revisiones normativas y operativas.

Así transcurrió el incidente

El vuelo despegó sin incidencias desde París-Orly con destino Ajaccio , capital de Córcega.

Al aproximarse a la isla mediterránea, la tripulación solicitó instrucciones para aterrizar y no recibió respuesta de la torre.

Durante cerca de una hora —según informaciones cruzadas, entre 18 y 60 minutos—, el avión mantuvo patrones circulares sobre el mar Mediterráneo.

Finalmente, los bomberos del aeropuerto accedieron a la torre y encontraron al controlador dormido; tras ser despertado, permitió el aterrizaje sin más percances materiales.

Este hecho ha generado inquietud tanto entre los pasajeros como en el sector aeronáutico francés. La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y depurar posibles responsabilidades.

Implicaciones legales y criminales

El incidente no solo ha supuesto una anomalía operativa: también ha activado los protocolos de investigación criminal habituales cuando se pone en riesgo la seguridad aérea. Las autoridades francesas han confirmado que:

El controlador fue sometido a un test de alcohol que resultó negativo.

Se barajan posibles sanciones administrativas y penales por negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Se descarta falta de personal como causa directa, apuntando directamente al incumplimiento individual del trabajador.

En Francia, este tipo de conductas puede implicar desde sanciones disciplinarias hasta responsabilidad penal si se determina dolo o grave imprudencia.

Reacciones y contexto social

El incidente ha provocado reacción inmediata tanto en redes sociales como entre sindicatos profesionales. Algunos destacan la presión que sufren los controladores aéreos —uno de los oficios con mayor carga psicológica—, mientras otros insisten en la necesidad de reforzar los controles internos y las medidas anti-fatiga.

Destaca también el debate sobre los sistemas automáticos de respaldo, que podrían haber evitado que un solo error humano pusiera en jaque a toda una operación aérea.

Perfil del protagonista

Aunque las autoridades no han facilitado aún datos personales completos sobre el controlador implicado, sí se sabe que:

Se trata de un profesional con experiencia suficiente para ocupar puesto nocturno en Ajaccio.

No presentaba antecedentes disciplinarios ni problemas conocidos previos.

Su jornada coincidía con un turno nocturno, tradicionalmente considerado más vulnerable ante episodios de cansancio extremo o micro-sueños.

Anécdotas y curiosidades

Algunas circunstancias singulares han trascendido tras el suceso:

Los pasajeros solo fueron informados por megafonía de “problemas técnicos” hasta después del aterrizaje.

La tripulación mantuvo la calma durante toda la operación, siguiendo estrictamente los procedimientos internacionales ante ausencia de comunicación con tierra.

Este no es el primer caso registrado en Europa: existen precedentes similares pero nunca con tanta duración ni repercusión mediática reciente.

Detalles adicionales relevantes