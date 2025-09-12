Fuga a la desesperada: el pasajero del crucero que saltó al mar para huir de la aduana y las deudas del casino

El puerto de San Juan, en Puerto Rico, fue escenario de una escena tan inusual como reveladora de los límites a los que puede llegar la desesperación humana. El pasado domingo, un hombre identificado como Jey González-Díaz protagonizó una fuga de película al lanzarse al mar desde el crucero Rhapsody of the Seas justo cuando el buque concluía su travesía desde Barbados. Su objetivo: eludir el control aduanero y, sobre todo, una abultada deuda de casino que superaba los 16.000 dólares.

La acción se produjo en un momento clave. El barco acababa de atracar y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) iniciaban la inspección rutinaria de pasajeros y tripulación. Sin esperar más, González-Díaz se precipitó por la borda, ante la atenta mirada de las cámaras de seguridad y la sorpresa del personal del crucero. La secuencia, digna de una novela negra, culminó con un rescate inesperado: un conductor de moto acuática que navegaba cerca recogió al fugitivo y lo llevó a tierra firme, cerca del Capitolio de Puerto Rico.

El trasfondo: dinero, deudas y una identidad dudosa

El episodio, lejos de ser un simple acto de pánico, revela una trama donde confluyen el juego, el miedo a la fiscalización y la manipulación de identidades. Al ser interceptado por las fuerzas de seguridad, González-Díaz portaba una mochila con 14.600 dólares en efectivo, dos teléfonos móviles y hasta cinco identificaciones personales. La investigación determinó que había reservado el crucero bajo el nombre de Jeremy Díaz, un alias que complicaría aún más la situación judicial del pasajero.

Durante el interrogatorio, el propio González-Díaz admitió que su salto no fue fruto del azar: «No quería declarar el dinero que llevaba conmigo porque pensaba que tendría que pagar derechos de aduana por introducirlo», explicó a los agentes federales. La ley estadounidense obliga a reportar cualquier suma superior a 10.000 dólares al ingresar al país, una medida destinada a prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.

Pero la deuda del casino era todavía más jugosa. Según el expediente judicial, el pasajero debía 16.710,24 dólares a la compañía naviera, casi en su totalidad por gastos en el casino y apuestas realizadas durante la travesía. El intento por escapar de sus obligaciones acabó en arresto y con cargos federales por evasión de controles y posible fraude.

Un perfil enigmático y una familia bajo la lupa

El caso se complica aún más cuando se examina la identidad del protagonista. Al revisar sus documentos, las autoridades descubrieron que uno de los nombres utilizados, Jeremy Omar González-Díaz, corresponde a una persona que permanece detenida desde enero en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo por un caso de narcotráfico y posesión de armas. González-Díaz alegó que se trataba de su hermano, desmarcándose de cualquier relación con esos hechos, aunque el uso de identidades cruzadas siembra dudas sobre su historial y sus verdaderas motivaciones.

Los detalles de la investigación han permitido trazar una breve radiografía de este pasajero singular:

Embarcó en San Juan el 31 de agosto, con destino a Barbados y regreso previsto el 7 de septiembre.

Utilizó un alias para reservar el viaje y gestionar sus movimientos a bordo.

Acumuló en menos de una semana una deuda de más de 16.000 dólares en el casino del crucero.

Portaba varias identificaciones y una suma de dinero en efectivo superior a los límites legales para el ingreso al país.

Mostró una actitud desafiante ante los agentes: “Si fueran buenos en su trabajo, ya lo sabrían”, espetó cuando le solicitaron que confirmara su identidad.

Anécdotas y curiosidades del caso

Este episodio ha dejado varias escenas que merecen ser recordadas:

El salto al mar fue grabado por cámaras de seguridad y presenciado por varios pasajeros y tripulantes, algunos de los cuales creyeron inicialmente que se trataba de una emergencia médica.

El rescate en moto acuática, casual y casi fortuito, evitó un desenlace más dramático, permitiendo a las autoridades arrestar al implicado en tierra firme.

El uso de cinco identificaciones distintas y un alias vinculado a un hermano preso por narcotráfico ha generado un debate sobre los controles de identidad y la seguridad en los cruceros internacionales.

El protagonista, lejos de mostrar arrepentimiento, mantuvo una postura retadora ante los agentes federales, lo que ha llamado la atención de la opinión pública y los medios especializados en sucesos.

La deuda acumulada en el casino del crucero es una de las mayores registradas en este tipo de travesías, según fuentes consultadas en el sector.

Claves legales y sociales

El incidente ha puesto sobre la mesa la eficacia de los controles aduaneros y la gestión de deudas de juego en el sector turístico internacional. Las navieras refuerzan sus sistemas de identificación y cobranza, mientras que las autoridades federales recalcan la necesidad de declarar cualquier suma de dinero relevante y advierten de las consecuencias penales de eludir la normativa.

A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Jey González-Díaz permanece en libertad bajo fianza, pendiente de juicio en la corte federal de Puerto Rico. Su caso se ha convertido en un ejemplo ilustrativo de los riesgos y tentaciones que pueden surgir en las travesías de lujo, donde el azar, la fiscalización y las segundas identidades pueden desembocar en una fuga tan desesperada como llamativa.

Este episodio, que mezcla la adrenalina de las apuestas con el miedo al control aduanero y la picaresca de las identidades cruzadas, ha dejado una huella en la industria de los cruceros y un recordatorio para quienes creen que el mar puede borrar las deudas y los compromisos legales.