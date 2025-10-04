Más información

Occidente se suicida.

Víctima de su flojera y falta de convicciones.

El reciente asesinato múltiple en la sinagoga de Mánchester ha dejado a la sociedad británica en estado de shock y ha reavivado el debate sobre las deficiencias del sistema judicial y la capacidad de Europa para afrontar el extremismo islamista.

Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de origen sirio, fue identificado por la policía de Greater Manchester como el perpetrador del ataque terrorista en la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation en Crumpsall, el 2 de octubre de 2025.

Durante el incidente, que ocurrió en Yom Kippur, arrolló a personas con un vehículo y las apuñaló, matando a dos judíos (Adrian Daulby y Melvin Cravitz) e hiriendo a tres más, antes de ser abatido por la policía siete minutos después de la alerta.

Este hecho ha desatado una ola de críticas hacia la actuación policial y judicial relacionada con su caso.

Los trágicos acontecimientos tuvieron lugar el pasado jueves por la tarde, cuando Jihad Al-Shamie entró armado en la sinagoga situada en el barrio de Cheetham Hill, resultando en dos víctimas mortales y varios heridos. Las autoridades han confirmado que el agresor fue abatido por la policía en el lugar después de un breve intercambio de disparos. Este ataque ha sido calificado como un acto terrorista por los organismos británicos, que han detectado conexiones del atacante con grupos radicales.

La sombra del fracaso judicial

Uno de los puntos más polémicos del caso radica en que el asesino estaba libre bajo fianza después de haber sido arrestado por un presunto delito sexual solo dos meses antes del ataque. Este dato ha encendido las alarmas entre la opinión pública, que cuestiona tanto la eficacia como el rigor de las medidas cautelares impuestas por los tribunales británicos.

Errores y falta de control

El agresor contaba con antecedentes por delitos violentos y había sido señalado como posible riesgo por los servicios de inteligencia.

La decisión de otorgarle libertad condicional se tomó a pesar de informes policiales que advertían sobre su radicalización.

No se implementó un seguimiento efectivo sobre sus movimientos ni se establecieron restricciones específicas para acercarse a lugares de culto.

La respuesta oficial ha sido defensiva. Stephen Watson, jefe de la policía de Mánchester, admitió que «el sistema judicial necesita revisar sus protocolos para prevenir que individuos potencialmente peligrosos permanezcan en las calles». Sin embargo, organizaciones de víctimas y expertos en criminología sostienen que no se debe ver este caso como un hecho aislado, sino como parte de un patrón recurrente donde falta coordinación entre justicia, policía y servicios sociales.

Occidente y el desafío islamista

El ataque a la sinagoga ha reavivado el debate sobre cómo responden las sociedades occidentales ante el avance del extremismo islamista. Varios analistas argumentan que lo sucedido en Mánchester refleja una tendencia alarmante: muchos países europeos están mostrando incapacidad para anticipar y neutralizar amenazas internas.

Claudicación y falta de firmeza

Las políticas destinadas a fomentar la integración y prevenir radicalizaciones no están logrando su objetivo.

Algunos sectores acusan a las autoridades de actuar con timidez, temerosas de ser catalogadas como discriminatorias.

La preocupación por ser estigmatizados y las presiones ejercidas por ciertos grupos dificultan la implementación de medidas más estrictas en vigilancia y control.

El debate es especialmente intenso en Reino Unido, donde la comunidad judía ha demandado una revisión urgente de los protocolos de seguridad para sinagogas y otros lugares sagrados. «No podemos permitir que el miedo limite nuestras libertades, pero tampoco debemos ignorar los riesgos reales que enfrentamos», declaró Jonathan Arkush, portavoz de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos.

Perfil del atacante: Jihad Al-Shamie

Poco después del atentado, las autoridades dieron a conocer información sobre la identidad y antecedentes del autor.

Jihad Al-Shamie llegó al Reino Unido en 2016 tras huir del conflicto bélico en Siria. Durante sus primeros años aquí, participó en programas destinados a refugiados y residió en varias localidades del norte inglés.

Había sido arrestado en marzo por una acusación relacionada con una violación ocurrida en Leeds.

Estaba incluido en una lista vigilada debido a su posible radicalización.

Contaba con antecedentes relacionados con violencia doméstica y agresiones menores.

Se conectaba con círculos islamistas a través de redes sociales.

A pesar de este historial problemático, las autoridades no lograron establecer un seguimiento adecuado. Personas cercanas a Jihad Al-Shamie lo describen como alguien «introvertido, solitario y cada vez más hostil hacia las instituciones británicas».

Curiosidades y anécdotas del caso

Jihad Al-Shamie había participado anteriormente en charlas públicas organizadas por ONGs dedicadas a ayudar refugiados, aunque últimamente se había distanciado.

Su detención por violación fue considerada como riesgo bajo, lo cual facilitó su liberación bajo fianza.

En las semanas previas al ataque, la sinagoga ubicada en Cheetham Hill había recibido amenazas anónimas; sin embargo, ninguna estaba vinculada directamente con él.

La policía local utilizó tecnología avanzada como reconocimiento facial durante la investigación posterior al atentado.

Una sociedad en busca de respuestas

Este crimen ha dejado una profunda marca no solo en Mánchester sino también en toda Gran Bretaña. La indignación ante la falta de control judicial se entrelaza con el temor ante posibles nuevos ataques y alimenta el debate sobre cómo enfrentar el extremismo sin sacrificar principios democráticos.

Conforme avanzan las pesquisas, crece también la presión sobre las autoridades para revisar sus políticas relacionadas con la libertad condicional e incrementar la cooperación entre diferentes organismos responsables de seguridad. El caso protagonizado por Jihad Al-Shamie ha puesto al descubierto las grietas existentes dentro de un sistema que muchos consideran necesita reformas urgentes para salvaguardar a la sociedad sin comprometer ni justicia ni integración.