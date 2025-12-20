El vídeo del momento en que la líder de los Comuns, que fue a Badalona a criticar el desalojo de Albiol, huye de los okupas para no ser agredida

Como un conejo.

Con cara de susto y el culo apretado.

Así ha escapado la paisana.

Aïda Llauradó, presidenta de los Comuns en Badalona y diputada en el Parlament, se presentó en el antiguo instituto B9 con la intención de criticar al alcalde Xavier García Albiol por el desalojo de aproximadamente 400 okupas.

Sin embargo, la situación se tornó en su contra: aquellos a quienes pretendía defender la llevaron a huir bajo la protección policial.

Los residentes de los barrios del Carme y Sant Roc han denunciado durante años la ocupación ilegal del B9, un inmueble abandonado que se ha convertido en un punto problemático, lleno de inseguridad, ruido nocturno e incluso un asesinato.

Albiol tomó la decisión de llevar a cabo el desalojo judicial el miércoles, recuperando así el control del espacio para beneficio de la comunidad.

Todo mi cariño a Aïda Llauradó @AidaLlaurado, presidenta de @SomComuns, que ha ido a criticarme y a solidarizarse con quienes atemorizaban a los vecinos de #Badalona y ha terminado necesitando protección de @Badalona_GUB para no ser agredida por aquellos mismos a los que… pic.twitter.com/5wwIrUZ3UF — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 19, 2025

El desalojo y sus consecuencias inmediatas

La operación policial resultó en que los okupas fueran desalojados. Estos montaron una acampada en la plaza frente al B9, donde colocaron tiendas, encendieron hogueras y acumularon chatarra. La Guardia Urbana tuvo que intervenir el viernes para desmantelar dicha acampada debido a problemas de insalubridad, utilizando antidisturbios y equipos especiales. Se les pidió a los concentrados que abandonaran el lugar voluntariamente antes de las 10 de la mañana.

Un centenar de personas, en su mayoría hombres sin papeles, pasaron dos noches a la intemperie.

Los agentes retiraron las tiendas y apagaron las hogueras sin que se registraran incidentes graves, aunque hubo momentos de tensión y gritos.

Mientras tanto, los Mossos d’Esquadra esperaban cerca con unidades ARRO y Brimo , preparados por si la situación se intensificaba.

esperaban cerca con unidades y , preparados por si la situación se intensificaba. El Ayuntamiento calificó esta acción como una «operación de limpieza» con el fin de permitir que brigadas sanitarias trabajen en el área contaminada.

Albiol justifica esta medida señalando que restablece la legalidad y fomenta la convivencia. Asegura que no invertirá dinero público en quienes han causado problemas al vecindario.

La visita de Aïda Llauradó y el vídeo viral

Poco después de terminar un pleno municipal, Llauradó apareció en la plaza. Su objetivo era solidarizarse con los desalojados y criticar a Albiol, al que calificó por su «actuación inhumana». Sin embargo, fue recibida con abucheos y rodeada por los okupas y activistas, quienes adoptaron una actitud hostil.

La intervención de la Guardia Urbana fue necesaria para escoltarla y evitar posibles agresiones. Un vídeo capturó ese instante: Llauradó salió custodiada por agentes mientras los desalojados gritaban. En respuesta, Albiol tuiteó el clip con ironía: «Todo mi cariño a Aïda Llauradó, quien fue a criticarme y solidarizarse con aquellos que atemorizaban a los vecinos… pero terminó necesitando protección».

Acompañando a Llauradó, estaba también Viviane Ogou, diputada de los Comuns en el Congreso. Ambas pidieron alternativas habitacionales para los desalojados, como abrir el albergue Can Bofí Vell, acusando al alcalde de racismo: «Si no hubiesen sido mayoritariamente negros, no se habría atrevido».

El Ayuntamiento rechazó esta propuesta argumentando que el albergue presenta deficiencias estructurales. Aunque están colaborando con el Govern, priorizan las necesidades de los vecinos reales antes que las de okupas ilegales.

Perfil de Aïda Llauradó

En su rol como presidenta de los Comuns en Badalona, ciudad marcada por tensiones relacionadas con okupaciones e inmigración, Aïda Llauradó es concejala y portavoz municipal. Su partido critica fuertemente a Albiol, alcalde del PP, por sus políticas en materia de seguridad. En este episodio se alineó con los desalojados pese a las protestas vecinales.

Cargo principal : Presidenta del grupo municipal Som Comuns en Badalona y diputada en el Parlament.

: Presidenta del grupo municipal Som Comuns en Badalona y diputada en el Parlament. Estilo político : Centrado en derechos sociales, vivienda e inclusión. Denuncia que el PP «criminaliza» a migrantes.

: Centrado en derechos sociales, vivienda e inclusión. Denuncia que el PP «criminaliza» a migrantes. Contexto local: Badalona presenta barrios vulnerables como Sant Roc y Artigues, donde hay altos índices de desempleo e inmigración irregular.

No hay anécdotas personales recientes sobresalientes, pero este incidente refuerza su imagen ante críticos como alguien más preocupado por las apariencias. Las redes sociales estallan con memes sobre ella: «Iba para hacerse una foto y salió trasquilada», o «Ningún pijoprogre aguanta 10 minutos con su base electoral».

Reacciones y el debate sobre la izquierda

El vídeo ha generado risas burlonas en plataformas digitales. Muchos usuarios ven una contradicción: la izquierda defiende a okupas que generan miedo entre vecinos pero luego escapa ante ellos. Para Albiol, esto es un claro ejemplo de «doble moral».

«Eso es lo que pasa cuando no apareces durante dos años y medio; solo vas para hacer postureo».

Se critican también a los Comuns: romantizan la ocupación sin tener en cuenta la inseguridad real.

Otros reclaman soluciones; así lo hizo Mònica Martínez Bravo, consellera de Derechos Sociales, instando al Govern sobre el albergue.

Durante un pleno reciente, PP y PSC disolvieron el Consorci Badalona Sud, encargado hasta ahora de proyectos sociales en esos barrios afectados. Para Llauradó, esto es lamentable: «Abandonan Sant Roc y Artigues».

Los desalojados comienzan a dispersarse; algunos afirman trabajar recogiendo chatarra o tener contratos pendientes. Plataformas como Sindicato de Vivienda Socialista y Badalona Acull dialogaban con la policía sobre cómo proceder.

La situación en Badalona refleja un choque entre legalidad e idealismo social. Mientras Llauradó buscaba una foto junto a “facinerosos”, lo cierto es que acabó siendo escoltada hacia la salida. El vídeo lo dice todo: cuando entra política al barrio, puede salir corriendo.

Este episodio deja expuestos a los Comuns ante unos vecinos cansados. Por su parte, Albiol sigue ganando terreno al defender espacios para quienes efectivamente contribuyen con sus impuestos.

Para entender mejor este conflicto, aquí tienes algunos puntos clave:

Aspecto Posición de Albiol Posición de Comuns Desalojo B9 Necesario por seguridad y legalidad Inhumano; pide alternativas Okupas Causan inseguridad; no destinará dinero público Víctimas del racismo institucional Incidente Llauradó Ejemplo claro de doble moral Crítica hacia políticas expulsoras Soluciones Limpieza y recuperación del barrio Demandar apertura inmediata del albergue

El barrio respira alivio tras años sumidos en el caos. La izquierda parece aprender lecciones duras sobre cómo construir convivencia más allá del ámbito virtual.

La tensión persiste en Badalona, pero ahora el edificio del B9 regresa a manos públicas. Queda por ver si aquellos desalojados logran encontrar un lugar donde vivir o si este incidente cambia las dinámicas políticas.

Los vecinos celebran esta nueva etapa: finalmente hay paz en sus calles. La falta de autenticidad puede ser evidente para todos.

