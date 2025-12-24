Esta es Susan Avalon, la mujer que asesinó a sus dos exmaridos el mismo día

Susan Avalon irrumpió en la vida de sus exmaridos con una violencia aterradora el 17 de diciembre.

Primero, acabó con la vida de uno en Tampa y luego hizo lo mismo con el otro en el condado de Manatee, todo ante la mirada incrédula de su hija de 15 años.

Las autoridades floridanas la arrestaron al día siguiente y ahora buscan que se le imponga la pena capital.

La secuencia de los eventos ha dejado a los investigadores atónitos. Todo comenzó con una llamada de emergencia desde Bradenton, en el condado de Manatee.

Un hombre de 54 años yacía herido por dos disparos en el suelo de su hogar. Su hija, testigo fundamental, escuchó los disparos y vio a una figura vestida con sudadera gris y el rostro cubierto escapar en una Honda Odyssey. El padre, aún consciente, apuntó directamente a su exesposa: “Fue Susan Avalon”. Lamentablemente, falleció horas después en el hospital.

Los agentes se dirigieron rápidamente a la residencia de Susan Avalon en el condado de Citrus. Allí la encontraron lavando su camioneta.

Al preguntarle por su exmarido fallecido, su respuesta fue escalofriante: “¿Cuál?”. Esa frase reveló la existencia del segundo crimen. Esa misma mañana, habían encontrado el cuerpo sin vida del otro exmarido en Tampa, también víctima de múltiples disparos. La Policía sospecha que Susan Avalon actuó primero allí y luego cruzó a Manatee para culminar su plan.

Perfil de Susan Avalon

Susan Avalon, con 51 años a cuestas, presenta un historial complicado.

Reside en Florida y ya ha tenido encuentros previos con la justicia.

Ha sido arrestada anteriormente por abuso infantil y conflictos relacionados con custodia.

Su actual pareja había alertado a las autoridades sobre un comportamiento inusual antes de los crímenes, lo que ha levantado más sospechas.

A pesar de los exhaustivos interrogatorios, no comparte información sobre las razones detrás de sus actos.

La hija de 15 años, fruto de su relación con el exmarido del condado de Manatee, vivía con él. Aunque se divorciaron hace más de diez años, las tensiones entre ellos persistían.

Los motivos de Susan Avalon continúan siendo un misterio

Las autoridades aún no han podido identificar qué provocó esta tragedia. Susan Avalon guarda silencio al respecto. Sin embargo, hay indicios que sugieren tensiones familiares arraigadas.

Las disputas por la custodia infantil han marcado sus relaciones pasadas.

El sheriff Rick Wells, del condado de Manatee, está al frente de la investigación. En una conferencia reciente, anunció que solicitarán la pena capital. “Es un caso extremo”, afirmó. Se le imputan a Susan Avalon homicidios en primer grado, aunque algunas fuentes mencionan inicialmente segundo grado.

La investigación avanza gracias a las autopsias que confirman que ambas muertes ocurrieron el mismo día, 17 de diciembre. Los detectives están reconstruyendo el trayecto: desde Tampa hasta Manatee, todo realizado al volante de su Honda Odyssey. Su pareja actual ha proporcionado información crucial sobre su estado mental previo.

Cronología detallada de los crímenes

Los sucesos se desarrollaron así:

Por la mañana del 17 de diciembre: Susan Avalon llega a casa del primer exmarido en Tampa y le dispara varias veces; él muere inmediatamente. Poco después: Se dirige hacia Manatee, llama a la puerta del segundo exmarido y le dispara dos veces ante su hija. Por la tarde: Se realiza una llamada al 911; antes de fallecer, la víctima identifica a Susan Avalon como responsable. El 18 de diciembre: Es arrestada en su casa del condado de Citrus, respondiendo con un frío: “¿Cuál?”.

La hija describió cómo era la atacante: sudadera gris y rostro cubierto; sin embargo, el padre no dudó al nombrarla.

Antecedentes y contexto legal

En Florida sigue vigente la pena capital. Si el jurado lo aprueba, el fiscal solicitará inyección letal para ella. El sheriff Rick Wells subraya la gravedad del caso: dos vidas perdidas por rencores acumulados.

Afronta cargos dobles por asesinato premeditado; su historial relacionado con abuso infantil y disputas por custodia complica aún más su situación legal. La presencia como testigo de su hija añade un peso considerable a su defensa; ella es hija tanto suyo como del fallecido en *Manatee.

Las comunidades tanto en Tampa como en Manatee están consternadas ante esta tragedia. Los vecinos recuerdan disputas públicas relacionadas con hijos y dinero entre ambas partes involucradas. Aunque las autoridades aseguran que no hay más víctimas bajo investigación, continúan indagando dentro del círculo social cercano a Susan.

El caso de Susan Avalon pone al descubierto las grietas existentes dentro del contexto familiar tras divorcios conflictivos. Florida pronto decidirá si cerrar este capítulo oscuro implica aplicar pena capital o si habrá más revelaciones durante el juicio sobre sus demonios internos.

Mientras tanto, Susan Avalon aguarda tras las rejas; Florida tiene memoria para casos tan impactantes como este.