Tragedia en Suiza: 40 muertos y decenas de heridos por explosión e incendio en un bar de estación de esquí de Crans-Montana

Una fuerte explosión ha sacudido la fiesta de Año Nuevo en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí Crans-Montana, Suiza.

Al menos 40 personas han perdido la vida y numerosas más han resultado heridas debido a un incendio que se desató posteriormente, arrasando el local alrededor de la 1:30 de la madrugada.

El origen FUERON unas «velas de cumpleaños» colocadas en botellas de champán.

«Las velas se acercaron demasiado al techo, que se incendió».

En ese momento, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento cuando varias detonaciones desataron el pánico.

La policía cantonal del Valais ha confirmado la tragedia. Gaëtan Lathion, portavoz del cuerpo, ha señalado: _»Se produjo una explosión de origen desconocido… Hay varios heridos y varios muertos».

Equipos de bomberos, ambulancias y helicópteros se han movilizado rápidamente. Aunque lograron controlar las llamas al amanecer, los hospitales locales se ven desbordados por las víctimas que presentan quemaduras graves.

BREAKING: Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Detalles del suceso

El bar Le Constellation, muy frecuentado por turistas, festejaba la llegada del año 2026 con fuegos artificiales. Varios estallidos dieron inicio a un incendio devastador. La principal hipótesis sugiere que se trató de un accidente provocado por un mal manejo de los fuegos artificiales.

Hora exacta : 1:30 a.m. (00:30 GMT).

: 1:30 a.m. (00:30 GMT). Capacidad del local : Hasta 400 personas, aunque había más de 100 presentes en ese momento.

: Hasta 400 personas, aunque había más de 100 presentes en ese momento. Respuesta inicial : La zona fue acordonada y se estableció exclusión aérea sobre Crans-Montana .

: La zona fue acordonada y se estableció exclusión aérea sobre . Víctimas: Se reporta una cifra de 40 fallecidos; medios locales indican que hay decenas de muertos y heridos graves.

La policía ha programado una rueda de prensa a las 10:00 hora local (09:00 GMT) con Frédéric Gisler, quien asume como nuevo comandante hoy. Hasta el momento, no se han podido identificar a todas las víctimas ni confirmar sus nacionalidades.

Contexto de Crans-Montana

Crans-Montana, situada en el cantón del Valais al sur de Suiza, es conocida por atraer a celebridades gracias a sus excepcionales pistas de esquí. A tan solo dos horas de Berna, ofrece impresionantes vistas alpinas y un ambiente lujoso. El actor Roger Moore, famoso por su papel como James Bond, pasó allí muchos años. Esta estación es famosa por sus eventos exclusivos, pero esta tragedia ha marcado un antes y un después en su Nochevieja.

El bar Le Constellation es parte integral del centro turístico. Testigos relatan momentos de pánico absoluto: gente corriendo mientras las llamas devoran el edificio. Videos circulan mostrando el caos con los equipos de emergencia trabajando intensamente. Las familias están utilizando una línea telefónica para intentar localizar a sus seres queridos.

Las autoridades han solicitado que se evite la zona mientras avanza la investigación con peritos en el lugar. Por el momento, las hipótesis descartan cualquier tipo de sabotaje; todo indica que se trata de una negligencia relacionada con la pirotecnia.

Evolución minuto a minuto

A continuación, reconstruimos la secuencia basada en datos policiales y medios suizos:

1:30 a.m.: Se producen múltiples explosiones en Le Constellation. Inmediatamente después: El incendio se propaga rápidamente por un local abarrotado. Minutos más tarde: Las sirenas y helicópteros comienzan a llegar; más de 100 personas son evacuadas heridas o en estado de shock. Amanecer: El fuego es finalmente controlado; los heridos son trasladados a hospitales en Sion y otras localidades cercanas. 8:00 a.m.: La policía sella la zona; la cifra confirmada asciende a 10 muertos.

Los heridos presentan quemaduras severas, mientras que RTS informa sobre hospitales colapsados por la afluencia masiva. No hay información específica sobre niños o grupos concretos entre los afectados, pero es evidente que la celebración atraía tanto a locales como a visitantes internacionales.

Perfil de la estación y curiosidades

En realidad, Crans-Montana no solo ofrece esquí. También alberga conciertos y eventos VIP. De hecho, Roger Moore eligió su chalet precisamente por el clima soleado que caracteriza al lugar; cuenta con 322 días soleados al año. Otras anécdotas incluyen:

Famosos habituales : Políticos y celebridades frecuentan sus lujosos hoteles.

: Políticos y celebridades frecuentan sus lujosos hoteles. Pistas récord : Ofrece 140 km esquiables e incluye eventos como la Copa del Mundo.

: Ofrece 140 km esquiables e incluye eventos como la Copa del Mundo. Nochevieja típica : Las fiestas suelen estar iluminadas por pirotecnia que adorna las montañas; sin embargo, esta vez todo acabó en horror.

: Las fiestas suelen estar iluminadas por pirotecnia que adorna las montañas; sin embargo, esta vez todo acabó en horror. Rescate experto: Los helicópteros suizos están acostumbrados a salvar vidas en los Alpes; aquí actuaron rápidamente para atender la emergencia.

La tragedia contrasta notablemente con el glamour habitual del lugar. Muchos turistas ya han optado por cancelar sus viajes; las recomendaciones apuntan hacia alternativas como Zermatt o Verbier.

Impacto y próximos pasos

La noticia ha recorrido el mundo entero. En Suiza, lo que debería ser una celebración ahora se convierte en un luto colectivo. La policía está investigando los restos dejados por la pirotecnia utilizada aquella noche. Además, expertos en seguridad están revisando otros locales similares para prevenir futuros incidentes.

Víctimas según gravedad:

| Tipo | Número aproximado |

|——|——————-|

| Muertos | 40 |

| Heridos graves | Decenas |

| Leves | Más de 100 afectados |

Las autoridades están ofreciendo apoyo psicológico para quienes lo necesiten tras esta tragedia impactante. La rueda de prensa proporcionará cifras exactas y detalles sobre los avances relacionados con este caso tan doloroso. Este incidente resalta los riesgos asociados con celebraciones donde interviene fuego. Si bien se prevé que las pistas reabran pronto en Crans-Montana, el bar quedará como un trágico recordatorio.

El análisis apunta hacia lecciones claras sobre cómo manejar adecuadamente los fuegos artificiales dentro espacios cerrados. Suiza, reconocida mundialmente como modelo en seguridad, debe enfrentar ahora sus propias vulnerabilidades ante este triste acontecimiento. Mientras tanto, las montañas parecen guardar silencio por las víctimas mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.