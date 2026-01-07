Fallece a los 84 años en prisión Aldrich Ames, el agente de la CIA que se vendió a la KGB y cobró millones de dólares

Aldrich Ames transitó de ser un oficial de contrainteligencia de la CIA a uno de los traidores más infames en la historia estadounidense.

Su fallecimiento el lunes en la Federal Correctional Institution de Cumberland, Maryland, marca el final de un capítulo sombrío de la Guerra Fría, caracterizado por la avaricia y la traición que costaron la vida a agentes aliados.

Durante sus tres décadas en la agencia, Ames tuvo acceso a información clasificada de gran relevancia. En 1985, abrumado por deudas tras su divorcio y el estilo de vida ostentoso que llevaba junto a su segunda esposa, Rosario Ames, contactó al KGB. A cambio de 2,5 millones de dólares, reveló las identidades de al menos diez agentes soviéticos que colaboraban con Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que desencadenó ejecuciones y detenciones masivas detrás del Telón de Acero. Esta filtración comprometió más de cien operaciones de inteligencia y asestó un golpe devastador a la CIA, según un informe del Senado emitido en 1994.

La trayectoria de Ames estuvo llena de señales alarmantes que la CIA pasó por alto repetidamente. Sus resultados en las pruebas del detector de mentiras eran sospechosos, acumulaba riqueza inexplicable —incluyendo una casa lujosa y un Jaguar—, su rendimiento laboral se deterioraba y tenía problemas con el alcohol. Sin embargo, logró ascender hasta convertirse en jefe de la rama soviética de contrainteligencia. Sus compañeros recuerdan cómo disimulaba su opulencia atribuyéndola a una supuesta fortuna familiar proveniente de Rosario, una exagente cultural colombiana reclutada por la CIA.

El entonces director de la CIA, R. James Woolsey, lo calificó como un «traidor asesino» que sacrificó vidas por caprichos materiales: «Quería una casa más grande y un Jaguar». En entrevistas posteriores a su arresto, Ames justificó su traición no solo por dinero, sino también por convicciones ideológicas forjadas durante almuerzos con un corresponsal del Pravda en los años 70. Aseguraba conocer mejor que nadie la «verdadera» amenaza soviética y actuar en defensa de los intereses estadounidenses. Durante el juicio, manifestó «profunda vergüenza» por motivos «vilmente materiales», aunque minimizó el daño: «Estas guerras entre espías son solo un espectáculo secundario sin impacto real en la seguridad».

La caza del topo y el desenlace de su doble vida

La paranoia se apoderó del cuartel general en Langley mientras los agentes desaparecían. En 1991, un equipo conjunto del FBI y la CIA identificó posibles sospechosos con acceso a los compromisos revelados en 1985. Ames fue vigilado durante diez meses antes de ser arrestado el 21 de febrero de 1994 en Arlington, Virginia, justo antes de emprender un viaje a Moscú. Su esposa también fue implicada como cómplice y recibió 63 meses de prisión; él fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Ames admitió haber entregado «prácticamente todos los agentes soviéticos» conocidos por la CIA junto con información sobre políticas defensivas y cuestiones relativas a la seguridad nacional estadounidense. Su caso coincidió con el del Robert Hanssen, otro topo del FBI capturado en 2001 y fallecido tras las rejas en 2023; esto subraya fallos sistémicos dentro del sistema de seguridad interno.

Nacido el 26 de mayo de 1941 en River Falls, Wisconsin, Ames pasó parte de su infancia en el sudeste asiático debido al trabajo diplomático de su padre para la CIA. Tras graduarse en historia por la Universidad George Washington en 1967 —luego de abandonar sus estudios en Chicago— se unió a la agencia como empleado administrativo en 1962. Su carrera abarcó destinos como Ankara (1969-1972), donde se dedicaba al reclutamiento de espías soviéticos antes regresar debido a bajo rendimiento; México (1981-1983), donde conoció a Rosario; Roma (1986-1989); así como diversas operaciones en Europa Occidental y Checoslovaquia hasta 1994.

Estuvo casado inicialmente con una colega agente —matrimonio que terminó en divorcio debido a sus problemas con el alcohol— y tuvo una hija con Rosario nacida en 1985. Esta última creció ajena a las actividades clandestinas familiares hasta que estalló el escándalo. Su traición no solo devastó redes operativas sino que también socavó la confianza pública hacia la CIA durante los últimos días de la Guerra Fría.

Legado traidor y lecciones para los servicios secretos

El legado dejado por Ames sigue resonando hoy día. Comprometió operaciones cruciales contra la URSS y Rusia, lo cual privó a Occidente información vital justo cuando más se necesitaba. Especialistas en inteligencia subrayan cómo su caso puso al descubierto vulnerabilidades dentro del sistema: promoción pese a negligencias notables como dejar documentos clasificados olvidados en un tren neoyorquino. El FBI ha señalado «puntos muertos» tanto en Roma como Washington y Bogotá donde se intercambiaron grandes volúmenes documentales con el KGB.

En prisión, Ames llevó una vida aislada sin mostrar arrepentimiento público más allá del judicial. Su muerte ha sido confirmada por el Bureau of Prisons aunque no se ha especificado aún causa alguna por razones relacionadas con seguridad; será determinado por el forense correspondiente. Hasta ahora no se han planeado ceremonias formales para recordar su figura, aunque su historia ha alimentado documentales y análisis sobre traidores similares a los personajes creados por John le Carré.

Para poner su trayectoria bajo contexto:

Educación : Universidad George Washington (historia, 1967).

: Universidad George Washington (historia, 1967). Hitos clave : Ingreso a la CIA (1962). Primer contacto con el KGB (1985; $50.000 inicial). Ascenso al cargo máximo dentro contrainteligencia soviética. Arresto (1994).

: Obras/daños reconocidos : Lista con nombres e identidades (9 ejecutados); datos sobre operaciones CIA/FBI.

: Lista con nombres e identidades (9 ejecutados); datos sobre operaciones CIA/FBI. Premios… o condenas: Cadena perpetua para él; Rosario recibió cinco años.

Aspecto Detalle Impacto Motivación Deudas acumuladas y deseo material ($2,5M recibidos) Traición impulsada por codicia Víctimas Diez agentes identificados Ejecuciones y detenciones masivas Duración espionaje De 1985 hasta 1994 (nueve años) Severos daños durante Guerra Fría Señales ignoradas Polígrafos fallidos, problemas alcohólicos, riqueza desmedida Fallo sistemático dentro CIA

Ames justificaba sus actos apelando al conocimiento superior sobre las intenciones soviéticas; sin embargo sus colegas lo ven simplemente como egoísmo desmedido. Su legado sirve como advertencia sobre las grietas existentes dentro del compromiso institucional. En las sombras del mundo del espionaje, Aldrich Ames permanece como aquel topo cuya traición casi derrumba imperios invisibles; nos recuerda que muchas veces esta traición surge no solo del odio ideológico sino también desde lo más mundano: una insaciable avaricia.