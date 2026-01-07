Hicieron falta 8 policias nacionales para arrestar en Canarias a la luchadora Sinead Kavanagh

Una fiera.

Y fuerte como un roble.

Sinead Kavanagh, la luchadora irlandesa de artes marciales mixtas de 39 años, vuelve a ser noticia en las Islas Canarias.

El pasado sábado 3 de enero de 2026, la Policía Nacional la arrestó por un caso de violencia doméstica contra su pareja.

La mujer agredida fue trasladada a un centro médico debido a las lesiones que sufrió, y los agentes tuvieron que desplegar un considerable dispositivo: fueron necesarios ocho policías para poder reducirla ante su resistencia feroz.

Cabe recordar que Kavanagh ya había sido objeto de investigación por haber agredido a dos guardias civiles en un vuelo de Ryanair a finales de noviembre. Posteriormente, pasó a disposición judicial en el sur de Gran Canaria y fue liberada con el archivo provisional del caso.

https://twitter.com/VideosIrish/status/1994014704071479634

El incidente en el avión tuvo lugar el lunes 26 de noviembre de 2025.

La tripulación alertó sobre su comportamiento violento antes del despegue con destino a Dublín. Dos agentes de la Guardia Civil subieron al avión, pero ella les propinó golpes, provocando lesiones que llevaron a los agentes a una baja laboral. Varios pasajeros grabaron el enfrentamiento, que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles denunció la falta de recursos: no contaban con táser ni vehículo mampara, y criticaron que Kavanagh quedara libre mientras los agentes heridos debían afrontar sus lesiones. Tras pasar la noche en los calabozos del aeropuerto, al día siguiente compareció ante el juzgado de Telde, donde fue liberada provisionalmente por los cargos de lesiones y atentado contra la autoridad.

https://twitter.com/crimeworld_com/status/2008541564063084575

Perfil de Sinead Kavanagh

Sinead Kavanagh lleva desde los 15 años inmersa en el mundo del deporte. Nació en Irlanda y se formó en diversas disciplinas de contacto.

Es cinco veces campeona nacional de boxeo en Irlanda y compitió junto a Katie Taylor en el equipo nacional durante el Mundial de 2021.

en Irlanda y compitió junto a en el equipo nacional durante el Mundial de 2021. Se pasó al MMA tras algunas derrotas en boxeo y actualmente compite en Bellator , dentro del peso pluma femenino.

tras algunas derrotas en boxeo y actualmente compite en , dentro del peso pluma femenino. Alcanzó la posición número 10 en el ranking de Fight Matrix entre 2021 y 2022.

en el ranking de entre 2021 y 2022. Mantiene una estrecha amistad con Conor McGregor , excampeón de UFC, apareciendo frecuentemente juntos en eventos públicos y fotografías.

, excampeón de UFC, apareciendo frecuentemente juntos en eventos públicos y fotografías. Cuenta con más de 26.000 seguidores en Instagram, donde se presenta como «Llevo la lucha en la sangre». Hasta ahora no ha hecho comentarios sobre los recientes incidentes en sus redes sociales.

Su trayectoria combina logros dentro del octágono con controversias fuera del mismo. En febrero de 2022, McGregor la animó durante una victoria por decisión unánime frente a Leah McCourt de Belfast, un vídeo que ha vuelto a circular recientemente. Durante el vuelo mencionado, algunos pasajeros presenciaron cómo otra mujer intentó intervenir, pero fue rápidamente controlada por las autoridades presentes.

El nuevo arresto por violencia doméstica

La detención ocurrida el 3 de enero añade una nueva capa a su historial problemático. Este incidente tuvo lugar en Gran Canaria, donde Kavanagh residía o se encontraba temporalmente. Golpeó a su esposa, quien requirió atención médica tras los hechos. La actuación rápida de la Policía Nacional fue fundamental: se necesitaron ocho agentes para poder inmovilizarla debido a su experiencia como luchadora. Fuentes cercanas a Canarias7 confirmaron que este despliegue fue consecuencia directa de su comportamiento violento. Este nuevo episodio llega apenas unas semanas después del altercado aéreo, donde ya había demostrado resistencia considerable ante las autoridades.

Kavanagh compareció ante el juez el lunes 5 de enero al sur de la isla. El magistrado decidió archivar provisionalmente la causa, permitiéndole salir libre mientras continúa la investigación. Aunque no se han dado detalles específicos sobre posibles cargos, este caso se suma al análisis relacionado con el incidente anterior ocurrido durante el vuelo. La esposa agredida no ha ofrecido declaraciones públicas hasta ahora y Kavanagh mantiene silencio.

Anécdotas y curiosidades

La vida de Sinead Kavanagh está llena de relatos que combinan deporte y realidad:

Su relación con McGregor es notable; ambos comparten momentos juntos tanto en redes como durante eventos deportivos importantes.

El vídeo viral del avión capturó momentáneamente los gritos e interacciones físicas entre Kavanagh y un agente masculino así como una mujer agente; este material circula ampliamente entre los usuarios .

La AUGC ha denunciado públicamente la falta de recursos policiales: «Cero táseres disponibles en el aeropuerto. Sin vehículo mampara. Mientras tanto, la agresora queda libre y nuestros agentes incapacitados» . Esta situación plantea serios riesgos frente a «profesionales del combate».

Su trayectoria incluye un paso exitoso por boxeo antes de cambiarse al MMA tras algunas derrotas; debutó con fuerza en Bellator .

En ese vuelo también se registró un intento fallido por parte de otra pasajera no identificada que quiso ayudarla pero fue apartada rápidamente por los agentes .

Los informes enviados por las autoridades incluyen solicitudes para sanciones debido al incumplimiento normativo aeroportuario .

Estos episodios retratan a una luchadora hábil tanto dentro como fuera del ring. El altercado aéreo abrió un debate sobre las medidas de seguridad durante los vuelos: incluso se interrumpió el despegue debido a su conducta .

Contexto legal y social

En España, existen protocolos estrictos para abordar casos relacionados con violencia doméstica. La Ley sobre Violencia de Género aplica si hay relación entre las partes involucradas; esto complica aún más la situación actual dado que implica a su esposa. La Policía actuó priorizando la seguridad inmediata dela víctima, quien recibió atención médica sin dilación . Aunque se haya archivado provisionalmente el caso, esto no significa que esté cerrado: si aparecen nuevas pruebas, la fiscalía tiene derecho a reabrirlo.

El incidente aéreo añadió cargos relacionados con lesiones y atentado. Los guardias civiles heridos reclaman justicia mientras que la AUGC exige más recursos para enfrentar situaciones similares . En Canarias, estos eventos destacan dificultades policiales inherentes al turismo y aeropuertos concurridos.

Kavanagh lleva entrenando desde muy joven lo cual explica su fortaleza física; además sus amistades cercanas incluyen figuras controvertidas como McGregor, conocido también por sus problemas legales. Su perfil como competidora dentro del MMA es destacado; sin embargo, estos arrestos ensombrecen su reputación .

A lo largo de su carrera ha participado en importantes eventos deportivos ocupando siempre posiciones destacadas entre las mejores luchadoras; aunque ha tenido varias derrotas también ha mostrado tenacidad admirable. En Gran Canaria repitió patrones evidentes: una resistencia extrema ante las autoridades .

Repercusiones en su carrera

Estos incidentes ponen bajo cuestionamiento lo que le espera dentro del ámbito profesional en Bellator. Las organizaciones relacionadas con MMA están atentas al comportamiento fuera del ring; algo similar ocurrió anteriormente con otros luchadores reconocidos. Aunque hasta ahora Kavanagh no ha ofrecido declaraciones públicas sobre estos sucesos, sus seguidores mantienen activa una discusión intensa en redes sociales .

La AUGC utiliza esta situación para exigir cambios significativos: «Nosotros somos la primera línea defensiva del ciudadano mientras nos enfrentamos constantemente con profesionales entrenados para pelear.» . El vídeo capturado durante el vuelo evidencia sus habilidades reales.

En cuanto al arresto por violencia doméstica, son ocho agentes quienes corroboran su nivel físico superior; además, los daños sufridos por su esposa añaden una capa personal compleja al asunto judicial que queda pendiente .

La narrativa alrededor de Sinead Kavanagh combina triunfos deportivos con sombras legales inquietantes. De ser campeona reconocida pasa ahora a ser investigada por agresiones; esta etapa particular deja una huella significativa durante su estancia en Canarias.

Mientras avanza este caso judicialmente, todos están atentos para ver si logra regresar al octágono o si enfrentará consecuencias más severas.