Una estudiante argelina quema viva a la mujer que la acogía en Sevilla, cuando le dijo que se tenía que ir de casa

Una estudiante de la Universidad de Sevilla ha sido encarcelada tras provocar un incendio que acabó con la vida de la mujer mayor que le proporcionaba alojamiento.

Los acontecimientos tuvieron lugar el 14 de enero en la calle León X, un área residencial de la ciudad. La joven, originaria de Argelia y matriculada en Filología, vivía allí gracias a un acuerdo establecido con la Hispalense.

Su casera recibía una mensualidad por su manutención y hospedaje.

La relación entre ambas se deterioró rápidamente. La mujer, cansada de la situación, le exigió a la estudiante que buscara otro lugar donde residir. Esa misma noche, la joven decidió prender fuego al sofá del piso y salió a tirar la basura. Tardó tanto en regresar que un vecino se percató del humo que salía del inmueble.

Al volver, actuó como si estuviera afectada. La víctima sufrió quemaduras severas y fue trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío, donde falleció días más tarde.

La Policía Nacional y los bomberos respondieron rápidamente al aviso del 112 alrededor de la 1:10 de la madrugada. El apartamento, ubicado en el cuarto piso de un edificio de seis plantas, quedó completamente devastado por las llamas. Diversos servicios, incluyendo el 061, Policía Local y los bomberos, colaboraron en las labores de evacuación. Lamentablemente, la mujer no logró escapar a tiempo. Los investigadores consideran que hubo alevosía en el acto: encendió el fuego en un punto crítico, abandonó a la víctima y se ausentó.

Por ello, las autoridades han calificado este caso como asesinato, no simplemente homicidio. Aspectos como la vulnerabilidad de la mujer mayor, el horario nocturno y el carácter premeditado del acto contribuyen a su gravedad. La joven no niega los hechos, pero ha decidido ejercer su derecho a no declarar ante el juzgado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó prisión provisional sin fianza el pasado viernes.

De la acogida familiar a las amenazas

Tras el incendio, los familiares de la víctima decidieron acogerla en su hogar. Se mostraron solidarios e incluso le ofrecieron ayuda para regresar a Argelia. Sin embargo, sorprendidos por su reacción, recibieron amenazas por parte de la estudiante, lo que dio pie a una segunda causa penal. La policía tuvo que intervenir nuevamente, deteniéndola por amenazas y notificándole sobre su implicación en el incendio mortal.

Este giro ha dejado atónitos a muchos. La familia extendió su mano hacia quien supuestamente causó esta tragedia tan dolorosa. Las amenazas desencadenaron su arresto; ahora se enfrenta a dos delitos graves: asesinato y amenazas.