El miserable comentario de Bob Pop en Cadena SER: acusa a Ayuso de ‘asesina’ ante las risitas de Àngels Barceló

Una nueva para añadir a su historial.

Bob Pop, activista entregado a la izquierda, volvió a liarla en Cadena SER bajo la sonrisa complaciente de Àngels Barceló, al lanzar una gravísima acusación sobre Isabel Díaz Ayuso.

El groupie de la cadena comentó el informe anual de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicado este lunes 12 de enero de 2026 en el que fiscaliza los gastos e ingresos de la comunidad autónoma a año vencido.

Y lo de hizo de manera torticera para cargar contra la presidenta popular a la que tildó de “asesina” sin una sentencia condenatoria sobre la mesa:

«Ayuso le ha dado más de 60 millones de euros a los de Quirón que ha sacado de las residencias de ancianos. Yo creo que esta lo ha hecho a propósito. Es cultura del shock a lo bestia. Lo que nos está diciendo Ayuso no es que le dé 60 millones a la empresa privada con la que está enredado su novio, sino que además tenga la caradura, el cinismo y la maldad de darle ese dinero sacándolo de las residencias donde mató a 7.291 personas. Esto no es casual».

Eso sí, todo bajo las risitas y la aprobación de Àngels Barceló que, lejos de corregir al comentarista, se recreó en el tema para seguir disparando contra Ayuso:

«Yo, cuando doy este tipo de noticias, pienso que le pasará factura electoralmente porque estamos hablando de cuestiones muy sensibles. Hablamos de la Sanidad, que es uno de los pilares del Estado de bienestar y de las residencias, en las que murieron más de 7.500 personas. Luego, en la encuesta de 40dB que hemos explicado hoy sobre la percepción, en Madrid les parece bien la privatización de la sanidad. Están encantados con el modelo de Ayuso«.