Encuentran sin vida en Navacerrada a Pablo, el joven de 27 años que había desaparecido hace 8 días en Moralzarzal

Pablo, un joven de 27 años que residía en Moralzarzal, desapareció el pasado 23 de enero y este fin de semana fue encontrado sin vida en el puerto de Navacerrada.

La Guardia Civil, junto a equipos de rescate, lo localizaron en un área de difícil acceso, agravada por la nieve acumulada. Desde el primer día, vecinos y amigos difundieron avisos a través de redes sociales, pero el temporal en la Sierra de Madrid dificultó los avances en las tareas de búsqueda.

El descubrimiento se produce en medio de un caos meteorológico.

La borrasca Kristin golpeó la región el 28 de enero, trayendo nevadas intensas desde altitudes de 600 metros y vientos que alcanzaron hasta los 80 km/h, además de activar alertas amarillas.

La Aemet anticipó más de 15 cm de nieve en la Sierra de Madrid, lo que llevó a activar el nivel 1 del Plan de Inclemencias Invernales. El servicio del 112 recomendó el uso obligatorio de cadenas en puertos como Navacerrada (M-601) y desaconsejó desplazamientos innecesarios.

El temporal y sus peligros en la Sierra

La Sierra de Madrid se encuentra bajo una tensión constante en estos días. A pesar de las advertencias sobre riesgo de aludes nivel 3, cientos de coches colapsaron los accesos el fin de semana pasado. Los aparcamientos estaban llenos y las caravanas se formaron en Navacerrada, ignorando las recomendaciones del 112. Aunque las carreteras M-601 y M-604 estaban despejadas, se requerían cadenas para circular.

Nevadas intensas : Cota baja a 600-700 m, con acumulaciones que paralizan vías como A-6 y M-607.

: Cota baja a 600-700 m, con acumulaciones que paralizan vías como A-6 y M-607. Vientos fuertes : Rachas entre 80-90 km/h derriban ramas y árboles, cerrando accesos.

: Rachas entre 80-90 km/h derriban ramas y árboles, cerrando accesos. Riesgo de aludes : Nivel 3 en puertos, lo que obliga a contar con un equipo especial para esquiadores y montañeros.

: Nivel 3 en puertos, lo que obliga a contar con un equipo especial para esquiadores y montañeros. Cortes viales: M-601 (km 12-20) presenta tráfico lento en Lozoya y Miraflores de la Sierra.

Pablo era un conocedor del entorno. Amistades lo describen como un apasionado del senderismo y la montaña. Residía en Moralzarzal, a escasa distancia de Navacerrada, y solía aventurarse solo para explorar nuevas rutas. Aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento, las extremas condiciones climáticas han complicado todo. La familia solicita respeto a su privacidad en redes sociales.

El temporal en la Sierra de Madrid también ha dejado víctimas indirectas. La Comunidad ha movilizado 30 quitanieves y cuenta con un equipo profesional que asciende a 100 personas; sin embargo, el colapso persiste. Durante el fin de semana, muchos madrileños acudieron masivamente a la sierra pese a las alertas amarillas hasta las seis de la tarde. Desde el 112 insisten: no subáis si no es imprescindible.

Perfil de Pablo y anécdotas

Pablo medía aproximadamente 1,80 m, tenía pelo castaño y ojos claros. Se desempeñaba laboralmente en logística local y tenía una gran pasión por la naturaleza.

El día que salió, el 23 de enero por la tarde, llevaba ropa ligera y no comunicó su destino exacto.

Compartía imágenes sobre sus rutas por Navacerrada en Instagram con el lema la montaña cura.

en Instagram con el lema la montaña cura. Amigos recuerdan una anécdota: en 2024 ayudó a rescatar a un grupo perdido por niebla cerca de *Cotos.

Los vecinos lo conocían como el chico de las caminatas, siempre animando salidas grupales.

La borrasca Kristin ha intensificado los riesgos no solo aquí sino también en otras partes del país: más de 170.000 personas se quedaron sin luz en Andalucía, ríos bajo alerta naranja y la A-6 impracticable. En Madrid, la nieve ha cuajado sobre páramos mientras vehículos quedan atascados en múltiples puntos.

Las autoridades están reforzando su vigilancia. La DGT prohíbe camiones en A-66 mientras que la Guardia Civil patrulla los puertos. Expertos recomiendan neumáticos invernales y ARVA para evitar aludes. La Sierra es hermosa pero puede ser traicionera; merece ser tratada con respeto.

Este trágico suceso pone sobre la mesa los peligros del temporal en la Sierra de Madrid. Escucha las advertencias, lleva contigo lo necesario y nunca subestimes las condiciones climáticas adversas.