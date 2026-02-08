Fallece una conductora de 35 años tras colisionar contra un quitanieves en la A-1 al norte de Madrid

Madrid y Ávila se ven sacudidas por dos trágicos accidentes en un día marcado por el intenso temporal de nieve.

Una conductora de 35 años ha perdido la vida tras chocar su coche con una máquina quitanieves en el kilómetro 82 de la A-1, cerca de La Serna del Monte, al norte de la capital.

Este fatídico suceso tiene lugar en medio de una jornada de nevadas intensas que complican la circulación en diversas regiones del país.

Los servicios de emergencia, incluidos los del 112, se desplazan rápidamente al lugar. Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes de la Guardia Civil y personal sanitario del SUMMA intentan ofrecer asistencia, pero lamentablemente, la mujer ya ha fallecido en el instante del impacto. La quitanieves se encontraba realizando labores para despejar la carretera, que presentaba hielo y nieve en un tramo que abarca desde los kilómetros 44 hasta 101.

Pocas horas antes, otra tragedia golpea a Ávila.

Un hombre de 54 años, conductor de un quitanieves, pierde la vida tras caer con su máquina por una pendiente de 20 metros en el puerto de El Pico. El vehículo, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, se salió de la vía en el kilómetro 56,6 de la N-502, en Villarejo del Valle.

El rescate se complica debido a las adversas condiciones meteorológicas. Equipos pertenecientes a la Junta de Castilla y León, Bomberos de Ávila, Guardia Civil y Sacyl logran localizar el vehículo a cientos de metros más abajo. El hombre queda atrapado dentro y fallece en el acto. Como consecuencia, la carretera queda totalmente cortada.

El temporal azota las carreteras

La DGT informa que este sábado hay 184 vías afectadas. Las nevadas y el hielo han llevado al cierre de 13 carreteras principales y han obligado a utilizar cadenas en otras 33. En cuanto a las vías clave:

A-1 (Madrid-Segovia): Nivel verde con prohibición para adelantamientos a camiones.

(Madrid-Segovia): Nivel verde con prohibición para adelantamientos a camiones. A-6 (León-Galicia): Algunos tramos intransitables debido a la nieve.

(León-Galicia): Algunos tramos intransitables debido a la nieve. AP-66 (Asturias-León): Se requieren cadenas en varios puntos.

En Madrid se han movilizado más de 100 personas y 30 quitanieves para hacer frente a las inclemencias. La Comunidad de Madrid ha desplegado un total de 264 máquinas mecánicas y 1.255 manuales, además de contar con más de 200 esparcidores de sal. Sin embargo, estos accidentes mortales subrayan el riesgo latente.

La Junta de Castilla y León, encabezada por su presidente Alfonso Fernández Mañueco, expresa su pesar por el fallecimiento del trabajador: “Un trágico accidente mientras cumplía con su labor”, afirman. Las causas detrás de ambos siniestros están siendo objeto de investigación.

Datos clave sobre los fallecidos

A pesar del respeto hacia la intimidad familiar, algunos detalles empiezan a conocerse:

Conductora madrileña : Mujer de 35 años viajando sola en su vehículo. Se encontraba circulando bajo condiciones adversas sin más información disponible sobre ella.

: Mujer de 35 años viajando sola en su vehículo. Se encontraba circulando bajo condiciones adversas sin más información disponible sobre ella. Conductor abulense: Hombre que contaba con 54 años (aunque algunas fuentes iniciales indicaban que tenía 40). Estaba empleado en la Red de Carreteras y realizaba labores para limpiar nieve en un puerto conocido por su peligrosidad.

No se han publicado anécdotas personales sobre los fallecidos, pero hay curiosidades que emergen del contexto invernal:

Las quitanieves son esenciales para salvar vidas; sin embargo, este día han cobrado dos vidas.

En Ávila, el vehículo cayó desde el km 56,6 hasta el km 58, lo que representa un desnivel notable.

Madrid lleva a cabo uno de sus mayores operativos invernales: cuentan con 5.600 limpiadores activos en puntos estratégicos como Fuencarral.

Impacto en la movilidad

El temporal ha generado interminables colas. En la A-6, un autobús tarda horas para recorrer apenas 400 metros. La DGT ofrece varias recomendaciones:

Es obligatorio usar cadenas o neumáticos para invierno cuando hay nivel rojo. La velocidad máxima permitida es de 30 km/h en los tramos afectados. Los camiones tienen prohibido circular cuando hay nivel amarillo.

Por otro lado, el metro madrileño opera sin contratiempos; es una opción urbana más fiable. Los autobuses interurbanos enfrentan desvíos significativos en zonas como Las Rozas o Tres Cantos. El aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas también registra retrasos que alcanzan hasta una hora debido a las condiciones climatológicas adversas.

Los dos fallecidos son un recordatorio palpable del peligro que representan las carreteras durante el invierno. La nieve puede transformar cualquier trayecto habitual en una aventura arriesgada; no obstante, los quitanieves continúan siendo cruciales para mantener las vías transitables.