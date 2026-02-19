Thomas Plamberger, el alpinista a quien juzgan por ‘dejar morir’ a su novia en la cima del Grossglockner

Un tribunal en Austria ha iniciado un juicio sin precedentes contra Thomas Plamberger, de 39 años, quien está acusado de homicidio por negligencia grave después del fallecimiento de su pareja, Kerstin Gurtner, de 33 años. Este caso, que se remonta a enero de 2025, ha generado un intenso debate en la comunidad alpinista internacional acerca de los límites entre el instinto de supervivencia y la responsabilidad de ayudar en situaciones extremas en las montañas.

La tragedia se desarrolló durante la madrugada del 18 al 19 de enero, cuando ambos intentaban conquistar el Grossglockner, la montaña más alta de Austria con sus 3.798 metros. La pareja comenzó su ascenso por la arista Stüdlgrat a las 6:45 de la mañana, un retraso significativo respecto a lo planeado, con la intención de descender por la ruta normal tras llegar a la cumbre. Según los documentos judiciales, Gurtner, originaria de Salzburgo y autodenominada en redes sociales como una “niña de invierno” y “persona de montaña”, carecía, según los investigadores, de la experiencia necesaria para afrontar una ruta tan complicada bajo condiciones invernales.

Las decisiones que llevaron al desastre

Las condiciones climáticas se deterioraron drásticamente durante la tarde y noche. Fuertes vientos, temperaturas que alcanzaron los -20°C y escasa visibilidad marcaron el ascenso. Alrededor de las 22:30, los servicios de rescate detectaron las luces frontales desde el valle y movilizaron un helicóptero. Sin embargo, cuando el aparato los iluminó, Plamberger no hizo señales para pedir ayuda y aseguró después que ambos «se encontraban bien» en ese momento.

La fiscalía ha señalado hasta nueve errores críticos cometidos durante la expedición. Desde el retraso inicial hasta continuar avanzando pese al empeoramiento del tiempo, además del uso de equipo inadecuado —Gurtner llevaba un splitboard y botas blandas para snowboard— y no solicitar asistencia antes del anochecer. Después de una hora y media sin mejoras en su situación y estando a solo 30 metros de la cima, Plamberger optó por descender solo hacia el refugio Erzherzog Johann, ubicado a dos horas caminando, dejando a Gurtner sobre una repisa expuesta sin moverla a un lugar más seguro ni cubrirla con las mantas térmicas que llevaban consigo.

El factor tiempo en la acusación

El eje central del caso es el importante retraso en solicitar ayuda. Plamberger no notificó a los rescatadores hasta las 3:30 de la madrugada, más de seis horas después del sobrevuelo del helicóptero. Los informes policiales indican que su comunicación fue confusa y él terminó apagando el teléfono nuevamente. Cuando finalmente informó que había dejado atrás a Gurtner, las condiciones climáticas ya hacían imposible un rescate aéreo. Los equipos de rescate llegaron al día siguiente por tierra y encontraron a Kerstin Gurtner fallecida debido a congelación.

La fiscalía en Innsbruck argumenta que Plamberger, con amplia experiencia en alta montaña, actuaba como «guía responsable» durante esta excursión y tenía el deber moral y legal de proteger a su compañera. Por su parte, el abogado defensor, Kurt Jelinek, defiende la inocencia de su cliente y califica lo sucedido como un «accidente trágico», afirmando que ambos se creían suficientemente preparados.

Repercusión global en la comunidad alpinista

El juicio ha captado atención e interés tanto dentro como fuera de Austria, generando un intenso debate entre montañistas alrededor del mundo. Este caso plantea preguntas cruciales sobre la responsabilidad compartida durante expediciones montañeras y qué deberes tiene quien cuenta con mayor experiencia. Tras revelarse la identidad de Gurtner, cientos inundaron una página creada en su memoria con mensajes conmovedores como «Descansa en paz celestial» o «Detrás del dolor hay sonrisas llenas de recuerdos».

Si se le declara culpable, Plamberger podría enfrentarse a una pena máxima de tres años tras las rejas. El proceso judicial sigue avanzando y su resolución podría sentar un precedente significativo sobre las obligaciones legales ante emergencias en alta montaña.