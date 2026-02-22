Jon Venables, el niño de 10 años que torturó y mató al pequeño James Bulger, podría salir de prisión con la libertad condicional

Jon Venables y Robert Thompson, ambos con apenas 10 años, secuestraron al pequeño James Bulger, de tan solo dos años, en un centro comercial de Liverpool el 12 de febrero de 1993.

Lo trasladaron durante cuatro kilómetros hasta unas vías de tren, donde lo sometieron a una brutal tortura antes de acabar con su vida. Le golpearon la cabeza más de 40 veces utilizando ladrillos, piedras y otros objetos metálicos.

Para añadir horror a la escena, le pintaron la cara de azul y colocaron su cuerpo sobre las vías para simular un accidente.

La madre de James, Denise Fergus, buscó a su hijo desesperadamente.

Las cámaras captaron a los tres niños juntos, y ella pensó que se trataba de una simple travesura.

Sin embargo, dos días después, hallaron el cadáver. Una profesora identificó a Venables y Thompson gracias a las imágenes publicadas en los medios. Testigos confirmaron haber visto a los niños con James, pero nadie intervino, a pesar de las evidentes señales: moretones en el pequeño, una cojera notable y excusas poco creíbles como «lo encontramos perdido».

Los asesinos confesaron haberse inspirado en Chucky 3, una película de terror. Compraron pintura azul para emular una escena del filme y previamente habían intentado raptar a otro niño.

Los expertos descartaron la psicopatía; argumentaron que el crimen surgió por una curiosidad enfermiza, la búsqueda de poder y la influencia mutua entre ambos. Thompson provenía de un hogar disfuncional caracterizado por abusos y negligencia, lo que lo hacía más susceptible a la manipulación. Durante el juicio, Venables mostró lágrimas; en contraste, Thompson permaneció impasible.

En 1993, se convirtieron en los criminales más jóvenes condenados en el Reino Unido contemporáneo.

Fueron sentenciados a detención indefinida a disposición de Su Majestad, equivalente a cadena perpetua para menores. Pasaron ocho años en centros especiales donde recibieron terapia intensiva.

En 2001, al cumplir 18 años, el Parole Board decidió liberarlos bajo nuevas identidades protegidas por ley y con supervisión permanente. El Gobierno invirtió millones en su rehabilitación y reubicación en distintas ciudades.

Robert Thompson desapareció del ojo público. No reincidió en delitos. Logró obtener cualificaciones académicas como GCSEs y A-Levels, se interesó por el arte y ha mantenido relaciones estables, según algunos informes. Sin embargo, rumores sobre un posible cambio de género o una vida en Australia no han sido confirmados oficialmente.

Por otro lado, Jon Venables no logró adaptarse adecuadamente tras su liberación. En 2008 comenzó a tener problemas relacionados con el alcohol y las drogas e incluso se vio envuelto en peleas.

En 2010 fue encarcelado por posesión de imágenes indecentes de menores; salió en 2013 solo para ser detenido nuevamente entre 2017 y 2018 por poseer miles de imágenes y vídeos de abusos infantiles, así como un «manual sobre pederastia»; recibió una condena de 40 meses. Varias personas han sido encarceladas por revelar su identidad, lo que le ha obligado a cambiarla en múltiples ocasiones.

Perfil de Jon Venables

Edad actual : 36 años (nacido en 1982).

: 36 años (nacido en 1982). Infancia : Aunque creció en un hogar más estable que Thompson , mostró una mentalidad infantil persistente incluso al llegar a la adultez.

: Aunque creció en un hogar más estable que , mostró una mentalidad infantil persistente incluso al llegar a la adultez. Reincidencias : Ha regresado al sistema penitenciario al menos tres veces por delitos sexuales contra menores. En 2023, el Parole Board rechazó su solicitud debido al alto riesgo que representa.

: Ha regresado al sistema penitenciario al menos tres veces por delitos sexuales contra menores. En 2023, el Parole Board rechazó su solicitud debido al alto riesgo que representa. Situación actual: Se encuentra encarcelado desde 2017. Tendrá una nueva audiencia oral en marzo de 2026; podrá testificar aunque su rostro permanecerá oculto. Denise Fergus asistirá al proceso, reviviendo así un trauma desgarrador.

Anécdotas y curiosidades

Ese día intentaron realizar dos raptos previos; uno falló gracias a la intervención de una mujer.

Un total de 38 testigos presenciaron el aterrador trayecto del pequeño pero ignoraron las señales evidentes.

Una campaña del diario The Sun logró reunir 280.000 firmas para endurecer las penas; sin embargo, la Corte Europea anuló esta iniciativa en 1999 al considerar que el juicio fue «injusto».

Venables ha admitido varios cargos durante sus reincidencias sin mostrar arrepentimiento visible.

ha admitido varios cargos durante sus reincidencias sin mostrar arrepentimiento visible. Su anonimato es estricto; incluso la actriz Tina Malone cumplió pena suspendida en 2019 por haber revelado su identidad en Facebook.

La familia Bulger presenta opiniones encontradas: mientras que Denise teme posibles actos de vigilantismo, su tío Ralph aboga por hacer pública la identidad del condenado. Este caso vuelve a abrir debates sobre la rehabilitación infantil y la protección del público ante individuos peligrosos como Venables, cuya libertad sigue siendo un tema controvertido que podría romperse nuevamente.

PERICPECIA CARCELARTIA

Recibieron una sentencia de detención indefinida a placer de Su Majestad (equivalente a cadena perpetua para menores), pero el Parole Board determinó su liberación en 2001 tras cumplir 8 años en instituciones juveniles de detención segura. Fueron liberados con nuevas identidades protegidas por orden judicial y bajo licencia de por vida (lo que implica supervisión permanente y riesgo de regreso a prisión por incumplimientos).

Robert Thompson

Cumplió 8 años de detención (1993-2001).

de detención (1993-2001). Fue liberado en junio de 2001 a los 18 años.

No ha reincidido en delitos desde entonces (no se conocen nuevas condenas ni recalls a prisión).

Ha llevado una vida discreta bajo anonimato. Se informa que obtuvo cualificaciones educativas (GCSEs y A-Levels), desarrolló interés por el arte y ha mantenido una relación estable a largo plazo (incluyendo reportes de una relación con un hombre). Su paradero exacto es desconocido para el público por razones de seguridad.

Hay rumores no confirmados (como supuestas transiciones de género o residencia en Australia), pero no hay evidencia oficial que los respalde, y las autoridades no los han confirmado.

Jon Venables

Cumplió inicialmente 8 años (1993-2001) y fue liberado en 2001.

(1993-2001) y fue liberado en 2001. Ha sido recallado a prisión varias veces por delitos posteriores: En 2010: condenado por posesión de imágenes indecentes de niños → cumplió parte de la pena y fue liberado en 2013. En 2017 (o 2018): nuevamente condenado por posesión de imágenes de abuso infantil (incluyendo miles de imágenes y material relacionado) → sentencia de 40 meses.

por delitos posteriores: Desde 2017/2018 permanece en prisión. Sus solicitudes de libertad condicional han sido rechazadas, incluyendo una en 2023 (por representar aún peligro para niños y riesgo de reincidencia).

En enero de 2026 se confirmó una nueva audiencia oral ante el Parole Board para evaluar su posible liberación, pero no hay indicios de que haya sido aprobada hasta la fecha actual (febrero 2026). Las audiencias periódicas son obligatorias en licencias de por vida, pero el rechazo previo indica que sigue considerado de alto riesgo.

Ambos mantienen anonimato legal de por vida en el Reino Unido (prohibido revelar su identidad o ubicación bajo pena de cárcel), aunque Venables ha violado condiciones en el pasado. El caso sigue generando controversia, especialmente por las reincidencias de Venables y el contraste con la aparente rehabilitación de Thompson.