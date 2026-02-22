Todo comenzó con Begoña: la red corrupta que une a Sánchez con Koldo y Ábalos

Todo.

Porque la gente suele dejar en el móvil hasta lo más íntimo.

Y el suplicio va a durar, porque está por medio Pedrojota Ramirez, que sabe cómo administrar periodísticamente estos bombazos y parece haberse olvidado ya de los días en que acudía alborozado a aplaudir a Sánchez al Bellas Artes y se sentaba sumiso al lado de Begoña.

Ahora reparte estopa y de la buena.

Los secretos revelados en los WhatsApp del móvil de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, han destapado una tentacular trama de tráfico de influencias.

Una red que nace en los negocios de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Los periodistas Jorge Calabrés y David Vicente han tenido acceso a estos mensajes, que conectan a la pareja presidencial con empresarios como Zurab, Hidalgo y Barrabés, abarcando rescates millonarios y cargos en ONU Turismo.

En estos whatsapps, se observa cómo Sánchez favorece al director de ONU Turismo, al CEO de Air Europa, así como a otras figuras que apoyaron la carrera de su esposa.

Estos mensajes, espontáneos y genuinos, evidencian un ecosistema repleto de favores desde La Moncloa.

Desde el Partido Popular lo consideran una prueba contundente de que el presidente estaba al tanto y ocultó escándalos, mientras que el Gobierno minimiza la situación, hablando de «atropello a la privacidad».

Los negocios de Begoña como punto inicial

Todo parece tener su origen en Begoña Gómez. Sus conexiones con empresarios como Zurab (un georgiano), Javier Hidalgo (CEO de Air Europa) y Barrabés (consultor tecnológico) configuran el núcleo central. De acuerdo con los mensajes de Koldo, estas relaciones propiciaron intervenciones directas:

Rescate de Air Europa : Apenas cinco días después de una llamada misteriosa a Begoña , Sánchez dio luz verde a un multimillonario rescate estatal. En este entramado, Koldo actuó como intermediario, sugiriendo posibles comisiones.

: Apenas cinco días después de una llamada misteriosa a , dio luz verde a un multimillonario rescate estatal. En este entramado, actuó como intermediario, sugiriendo posibles comisiones. ONU Turismo : Favores al director, quien está vinculado a quienes ayudaron en la carrera profesional de Begoña en foros y másters.

: Favores al director, quien está vinculado a quienes ayudaron en la carrera profesional de en foros y másters. Primarias PSOE 2017: Indicios que podrían sugerir amaños, con la figura de Koldo en el centro del asunto.

La figura clave aquí es Aldama, quien conecta esta red con la trama entre Koldo y Ábalos, involucrando ministerios y organismos. Los mensajes filtrados entre Sánchez y Ábalos (2020-2023) muestran instrucciones para reprender a barones como Javier Lambán, Emiliano García-Page, o incluso a Guillermo Fernández Vara, debido a sus críticas hacia los pactos con independentistas.

En las oficinas de Ferraz minimizan la situación: «No hay nada relevante, son solo charlas entre primos». Sin embargo, tanto Lambán como García-Page admiten haber percibido la «ira» del presidente por teléfono; este último lo describe como un momento «desagradable». Desde el Gobierno se hacen bromas sobre los mensajes que implican a Margarita Robles, pero insisten en que son conversaciones privadas cuya filtración es un acto delictivo.

Koldogate: el nexo explosivo

El denominado Koldogate une todos estos elementos. Del móvil requisado de Koldo, surgen estos WhatsApp que El Mundo está publicando progresivamente. Según Pedro J. Ramírez, en El Español, estos mensajes forman parte de un «ecosistema corrupto» donde el socialismo actúa como disfraz.

Datos relevantes extraídos de los mensajes:

Contacto clave Favor presunto Conexión con Sánchez/Begoña Zurab Negocios con Begoña Impulso carrera ONU Turismo Hidalgo (Air Europa) Rescate 475M€ Intervención directa Sánchez Barrabés Consultorías Trama influencias Moncloa Director ONU Turismo Cargos y apoyo WhatsApps Koldo

Por su parte, Ábalos, cesado en 2021 y suspendido en 2024 por el caso Koldo, mantuvo contacto ocasional con Sánchez hasta 2023. El PP, representado por Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo, no duda en acusar: «Sánchez estaba al tanto y lo encubrió». Desde Sumar, se pide investigar las filtraciones.

El PSOE aún no ha presentado denuncias; espera decisiones del juez encargado del caso Koldo. Fuentes desde Moncloa relacionan las filtraciones con protestas y casos contra Begoña y el hermano del presidente, ambos imputados. Por su parte, Salvador Illa considera «preocupante» el espionaje a privados, aunque advierte que dará «cuerda para rato» a Sánchez hasta 2027.

Reacciones y el tablero político

Durante el Consejo de Ministros hubo risas sobre chistes relacionados con los mensajes, pero también alarma por la posible normalización de estas filtraciones. Luis Planas planteó una comparación: «¿Y si viéramos chats entre Mazón o Ayuso?». Críticos dentro del PSOE perciben una «obsesión enfermiza» por mantener control sobre la información.

El escándalo Cabezón sacude los cimientos del partido: Koldo arrastra consigo a Sánchez, Begoña y Air Europa. Mientras Ferraz discute temas sobre aranceles y apagones, la oposición no pierde tiempo presionando para obtener respuestas.

Aún queda material por revelar y personajes por aparecer en esta historia. Este hilo de WhatsApp tiene el potencial para transformar completamente el panorama político actual.