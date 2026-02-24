El ministro Marlaska oculta y promociona al comisario encubridor del DAO abusador

El escándalo ha estallado en el Ministerio del Interior: Fernando Grande-Marlaska ha decidido cesar al comisario Óscar San Juan, quien fue mano derecha del ex Director Adjunto Operativo (DAO) José Ángel González, señalado por agresión sexual. Sin embargo, sorprendentemente, lo ha recolocado en un puesto relevante dentro de la Policía Científica.

La víctima ha denunciado haber sido objeto de presiones para que guardara silencio, recibiendo llamadas y ofertas laborales como trueque por su silencio, en un caso que pone de manifiesto las grietas en la cúpula policial.

La querella, que ha sido admitida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, narra cómo el 23 de abril de 2025 González, aprovechándose de su posición, forzó a la agente a abandonar su puesto en la comisaría de Coslada en un vehículo camuflado para llevarla a su residencia oficial.

Allí, a pesar de sus negativas, la agredió sexualmente, profiriendo gritos como «¡Oye, que soy el DAO!». La inspectora logró grabar 40 minutos de audio que evidencian la agresión, con tocamientos y penetración sin consentimiento.

San Juan, quien estuvo presente en una comida previa y es descrito como el «brazo ejecutor» del DAO, contactó con la víctima cinco veces en julio de 2025, cuando ella se encontraba de baja por depresión. Según se detalla en la denuncia, le ofreció elegir su destino profesional a cambio de su silencio, intentando así encubrir el escándalo. Aunque Marlaska decidió apartarlo de sus funciones iniciales, lo ascendió a un cargo superior en la Policía Científica, lo cual ha suscitado críticas por un aparente encubrimiento.

Mientras tanto, González sigue percibiendo su salario como si fuera el número dos del DAO gracias a la «consolidación de grado» obtenida tras ocho años al lado de él. Este individuo reside en un piso oficial financiado por los contribuyentes sin justificación aparente y malversando fondos públicos según se recoge en la querella. El juez David Maman lo ha citado como querellado para el próximo 17 de marzo de 2026.

Antecedentes en la cúpula

Grande-Marlaska siempre confió plenamente en González, quien ha sido su aliado durante años. Este comisario fue policía cercano a Zapatero, y fue responsable de colocar a San Juan en dos posiciones clave dentro del mando. En 2024, Marlaska prorrogó su jubilación mediante real decreto debido a la DANA en Valencia, manteniéndolo al mando pese a los rumores sobre «conductas indecorosas» hacia mujeres dentro del cuerpo policial.

La víctima sufrió un acoso constante tras la agresión: recibió hasta 17 llamadas esa misma noche y mensajes que la culpabilizaban llamándola «gilipollas», además de recibir ofertas laborales para permanecer callada. Interior inició una información reservada para investigar posibles encubrimientos alrededor del DAO; sin embargo, el ascenso de San Juan a un cargo similar genera desconfianza.

Desde el ámbito político, el PP exige la dimisión de Marlaska por presunta «incompetencia» o encubrimiento. Tanto Feijóo como Abascal lo acusan de proteger abusos. Por otro lado, el PSOE respalda al ministro, quien condiciona su salida a si la víctima se sintió desprotegida y asegura no haber tenido conocimiento hasta el día anterior. Las protestas policiales frente al Ministerio piden su destitución.

Repercusiones políticas y policiales

La oposición critica lo que consideran una doble moral: Marlaska se presenta como defensor contra la violencia machista mientras protege a un presunto agresor dentro del alto mando policial. Fuentes dentro del cuerpo hablan sobre un «secreto a voces» relacionado con el DAO que hace que muchas mujeres eviten acercarse a él. El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, denuncia filtraciones sobre su identidad dentro de grupos policiales y revela que otras agentes han contactado con él respecto a situaciones similares vinculadas con figuras importantes dentro del cuerpo.

La nueva directora interina, Gemma Barroso, se ha comprometido a ofrecer protección a la víctima, quien aceptó dicha oferta debido a su situación de extrema vulnerabilidad. Mientras tanto, Interior investiga las coacciones recibidas; no obstante, el ascenso otorgado a San Juan parece más una cortina de humo que una verdadera solución al problema.

Implicado Cargo anterior Situación actual Acusaciones clave José Ángel González DAO Policía Nacional Renuncia pero cobra como nº2 y vive en piso oficial Agresión sexual, acoso, malversación Óscar San Juan Asesor DAO Cesado pero ahora alto cargo Policía Científica Presiones y coacciones para mantener silencio Grande-Marlaska Ministro Interior En funciones pero bajo presión Acusaciones de encubrimiento por parte de oposición

La víctima presentó pruebas como registros telefónicos y su móvil.

González ha contratado abogado penalista para comparecer el 17 de marzo.

Existen rumores sobre antecedentes relacionados con un prostíbulo en Valladolid.

Otras mujeres mencionan también irregularidades dentro del actual liderazgo policial sugiriendo un patrón preocupante. El audio grabado durante los hechos es calificado como «estremecedor y repugnante», lo cual podría ser crucial durante el juicio. Curiosamente, González utilizó un vehículo policial camuflado para llevar a cabo esta «emboscada», todo ello financiado con fondos públicos.