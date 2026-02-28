Mafias utilizan vídeos falsos de Sánchez con IA para atraer inmigrantes a España

Pedro Sánchez aparece en grabaciones fraudulentas elaboradas mediante inteligencia artificial. Estas mafias las emplean para convencer a los inmigrantes de que en España obtendrán documentos de forma inmediata. Este fenómeno se ha intensificado especialmente en Ceuta, donde el flujo ha aumentado tras el anuncio de una regularización masiva.

Los traficantes presentan clips en los que el presidente expone una política migratoria permisiva. Los nuevos llegados creen erróneamente que solo es necesario llegar y presentar su pasaporte. Los expertos en seguridad lo tienen claro: se trata de un engaño destinado a hacerles pagar por el viaje. Proceden de Sudán, del sur de África y Marruecos, destacando un notable incremento de 1.000 entradas en el último mes por la frontera sur.

Aumento significativo de llegadas irregulares

Los datos del Ministerio del Interior respaldan esta tendencia alarmante. Las entradas por tierra han crecido un 568% entre el 1 de enero y el 15 de febrero, comparado con el año anterior. En Ceuta, 962 personas entraron ilegalmente, lo que supone un aumento del 602,2% respecto a las 137 registradas en 2025. En Melilla, se han contabilizado 20 casos, lo que duplica la cifra anterior.

Ceuta : 962 llegadas irregulares (en comparación con 137 en 2025).

: 962 llegadas irregulares (en comparación con 137 en 2025). Melilla : 20 llegadas (frente a 10 en 2025).

: 20 llegadas (frente a 10 en 2025). Total frontera sur: Aproximadamente 1.000 en el último mes, la mayor afluencia desde 2021.

Marruecos no acepta devoluciones, lo que complica aún más la situación. Los migrantes son trasladados al CETI, donde solicitan asilo y, tras un mes, logran cruzar a la península. Allí son registrados mediante huellas dactilares y fotografías.

Pasaportes falsificados y denuncias masivas

Muchos llegan con pasaportes listos para una regularización rápida. Al descubrir la estafa, presentan denuncias por pérdida del pasaporte para intentar obtener documentos legales. Un informe policial del 10 de febrero señala un aumento del 60% en las denuncias por extravío en las oficinas de extranjería.

Nacionalidades con más denuncias:

Pakistaníes : +866,67%.

: +866,67%. Argelinos : +356,25%.

: +356,25%. Marroquíes : +114%.

: +114%. Colombianos: +35%.

Las mafias también ofrecen facturas y tickets para demostrar arraigo antes del 31 de diciembre. El real decreto exige un certificado de antecedentes del país de origen; si no se presenta, se asume que está limpio.

Redes desmanteladas con documentos falsificados

Recientemente, la Policía Nacional desmanteló en Madrid una red que cobraba 5.000 dólares por pasaportes colombianos falsos. Su modus operandi era el siguiente:

Captaban dominicanos en Quito (Ecuador). Les proporcionaban cédulas colombianas falsas. En la embajada colombiana solicitaban un pasaporte vinculado a esa identidad. La ruta consistía en viajar por tierra hacia Brasil, y luego entrar al espacio Schengen hasta llegar a España.

Se detuvo a dos cabecillas y se incautaron dispositivos móviles, pasaportes de Colombia y Costa Rica, cédulas dominicanas y reservas de viaje. Se lograron reconstruir hasta 20 episodios; uno de los detenidos utilizaba tres identidades diferentes.

El centro conocido como Punto Atenas, dedicado a la verificación rápida de documentos, fue fundamental para desarticular esta red.

Preocupación entre las fuerzas policiales

Los agentes de Extranjería han expresado su preocupación ante un posible colapso del sistema. El Gobierno parece ignorar los informes provenientes de UCRIF y CENIF. Aunque las proyecciones oficiales hablan de unas 500.000 regularizaciones, se teme que la cifra real alcance hasta los 3 millones, incluyendo reunificaciones familiares.

Un informe elaborado por el comisario Alfredo García Miravete estima que podrían ser alrededor de 1,2 millones, pero este documento permanece archivado sin respuesta.

Los sindicatos han advertido que podrían abandonar las investigaciones debido al exceso burocrático. Señalan que hay un efecto llamada global provocado por estas promesas engañosas.

Las mafias están adaptando sus métodos rápidamente utilizando inteligencia artificial y falsificaciones sofisticadas. Mientras tanto, la frontera sur vive días agitados con cifras récord de llegadas.