La madrugada del domingo trajo consigo una tragedia en un bar de Austin, Texas, donde tres personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas a causa de un tiroteo.

Ndiaga Diagne, el agresor, que fue abatido por las fuerzas policiales, llevaba puesta una sudadera con la inscripción «propiedad de Allah».

En este momento, el FBI se encuentra investigando posibles conexiones con el extremismo iraní.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 2:00 horas locales en una zona frecuentada por estudiantes universitarios.

Según explicó Lisa Davis, jefa de la Policía de Austin, el sospechoso circulaba por la calle, encendió las luces de su coche, bajó la ventanilla y abrió fuego con una pistola hacia el patio del bar. Posteriormente, descendió del vehículo y continuó disparando hasta que los agentes lograron neutralizarlo en menos de un minuto.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos; tres de ellos se encuentran en estado crítico y luchan por su vida.

Las autoridades aún no han revelado las identidades ni de las víctimas.

Ndiaga Diagne, el atacante, era un ciudadano estadounidense de origen senegalés con más de 15 años viviendo en el país.

Perfil del atacante y pistas relevantes

El agresor, naturalizado estadounidense, tenía sus raíces en Senegal y residía en Texas desde hacía más de 15 años. Su sudadera con el mensaje «propiedad de Allah» ha levantado alarmas sobre su posible radicalización.

En la investigación liderada por el agente Alex Doran, se encontraron indicios de extremismo dentro del vehículo del atacante, lo que podría estar vinculado a tensiones relacionadas con Irán en la región de Oriente Medio.

Algunos medios, como NBC, plantean interrogantes sobre si se trata realmente de un acto terrorista o si hay trastornos mentales detrás del ataque.

Por su parte, el gobernador Greg Abbott ha relacionado el suceso con los conflictos regionales y ha prometido una respuesta contundente: “Texas responderá con fuerza decisiva”, afirmó.

Reacciones oficiales y apoyo a las víctimas

El alcalde de Austin, Kirk Watson, calificó lo sucedido como un momento extremadamente difícil y traumático. Además, subrayó la rapidez con la que los equipos de emergencia atendieron a los heridos en cuestión de segundos.

El estado está movilizando recursos para ofrecer apoyo a las víctimas y mejorar la seguridad. En sus declaraciones, Abbott manifestó: “Texas está de luto” y se comprometió a reforzar las protecciones frente a amenazas externas.

El bar atacado es popular entre los estudiantes debido a su ambiente nocturno; el tiroteo sorprendió a decenas que se encontraban en el patio exterior.

La sudadera del agresor es analizada como un posible símbolo de radicalismo religioso.

Aunque Austin ha sido escenario frecuente de tiroteos en áreas universitarias, este caso destaca por su posible motivación terrorista.

La elección del sospechoso como blanco concurrido sin conexión personal aparente indica un ataque indiscriminado.

A pesar de sus 15 años en EE.UU., no había alertas previas conocidas sobre el origen senegalés del atacante.

A pesar de sus 15 años en EE.UU., no había alertas previas conocidas sobre el origen senegalés del atacante.

La investigación sigue adelante bajo la dirección del FBI, mientras Austin intenta recuperarse tras esta trágica pérdida que ha dejado huella en todo Texas.