Transparencia deja en cueros al socialista Óscar Puente: el día de la tragedia de Adamuz no había jefe de Emergencias

El domingo 18 de enero de 2026, un tren Iryo descarriló en las cercanías de Adamuz (Córdoba) e invadió la vía contraria. Nueve segundos más tarde, colisionó con un Alvia de Renfe.

El resultado fue devastador: murieron 46 personas, la mayoría en los coches delanteros del Alvia.

La tragedia sorprendió al sistema en un momento crítico.

El pasado 29 de enero, Puente compareció ante el Senado. Durante su intervención, habló sobre mejoras en la vía, catenaria y traviesas, pero evitó entrar en detalles respecto a la falta de mando en emergencias. Mientras tanto, la CIAF investiga una soldadura defectuosa en la línea Madrid-Sevilla que ya había sido señalada desde 2019. Curiosamente, este fallo no fue detectado durante las revisiones anteriores.

Transparencia ha confirmado que ese día no había jefe de Emergencias y Atención a Víctimas en el Ministerio de Transportes. Sin embargo, Óscar Puente, el ministro socialista, sostiene lo contrario. Documentos recientes destapados por El Español, revelan que el ministerio designó al subdirector del Observatorio 19 días después del accidente, es decir, el 6 de febrero. Además, se eliminaron las funciones ejecutivas de la Unidad de Emergencias; ahora, esta nueva entidad solo se encarga de coordinar.

No es la única polémica que se ha desatado durante la investigación: la Guardia Civil acorrala a Adif por su falta de cooperación.

La cronología del desastre revela un caos absoluto. A las 19:43 se produjo una caída de tensión. Las primeras llamadas al 112 llegaron a las 19:44. Sin embargo, no lograron localizar el Alvia hasta las 20:15 y la Guardia Civil llegó al lugar a las 20:45. La evacuación comenzó finalmente a las 21:00.

Hora clave Evento 19:43 Descarrilamiento del Iryo e impacto con el Alvia 19:44 Primera llamada al 112 desde el Iryo 20:02 Emergencias localizan el Alvia 20:45 Llegada de la Guardia Civil al Alvia 21:00 Comienza la evacuación de heridos

Según lo expuesto por Transparencia, sin un jefe claro para emergencias, quedó evidenciado que hubo fallos graves en la coordinación inicial por parte del ministerio. La unidad ejecutiva fue eliminada; ahora su función se limita a observar y coordinar. El nombramiento del subdirector llegó tardíamente, a los 19 días después del trágico accidente que costó tantas vidas.

La falta de mando clave solo agrava aún más el drama vivido en Adamuz.