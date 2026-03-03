Tragedia de Adamuz: la Guardia Civil acorrala a Adif por su falta de cooperación

El trágico choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, ocurrido el 18 de enero, se saldó con 46 vidas perdidas y un profundo impacto en la sociedad española al constatar que lo que parecía la mejor red de tren de alta velocidad del mundo es, en realidad, un conjunto de vías en un peligroso estado por mala gestión de conservación.

Pasados dos meses, la investigación judicial y técnica sigue avanzando con especial atención hacia Adif, el responsable de las infraestructuras ferroviarias, debido a su escasa disposición para colaborar y presuntas manipulaciones de pruebas e informes sobre el factor desencadenante del siniestro y sobre las labores de mantenimiento.

La Guardia Civil ha enviado varios informes a la jueza Cristina Pastor, del Juzgado de Montoro.

En el último documento, solicita a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) información sobre las incongruencias detectadas en la soldadura del raíl que se fracturó en el punto kilométrico 318,681 de la línea Madrid-Sevilla. Esa unión conectaba un carril fabricado en 1989 (dureza 260) con otro más reciente, del año 2023 (dureza 350), realizado por un operario de la empresa Maquisaba con apenas cinco años de experiencia.

Se ha señalado a Adif por su falta de colaboración. Tanto la CIAF como la Guardia Civil han solicitado información esencial sobre los raíles y soldaduras implicados, pero el gestor ferroviario ha tardado en proporcionar respuestas. En dos ocasiones han pedido datos sobre los lotes de rieles del tramo afectado, pero aún no han recibido respuesta.

Para colmo, Adif retiró 18 soldaduras y fragmentos de aguja del lugar sin informar ni a la jueza ni a la CIAF, argumentando que el material se deterioraba al no estar debidamente precintado. Con esta maniobra, esos elementos probatorios han perdido su validez jurídica para ser usados en un proceso judicial ya que se ha roto la cadena de custodia.

El ministro Óscar Puente reconoció el presunto error, aunque este incidente genera interrogantes, ya que esas piezas podrían ser cruciales para entender fallos en el mantenimiento.

Líneas de investigación abiertas

La investigación judicial ya descarta el sabotaje como una opción probable, al igual que un posible atentado terrorista. Las líneas actuales se centran en:

Soldadura defectuosa : La CIAF ha encontrado irregularidades en documentos proporcionados por Adif , como firmas que carecen de garantías en informes clave. Se procederá a analizar cuatro muestras en laboratorios para comprobar si se respetaron las normas relativas al enfriamiento y dureza.

: La ha encontrado irregularidades en documentos proporcionados por , como firmas que carecen de garantías en informes clave. Se procederá a analizar cuatro muestras en laboratorios para comprobar si se respetaron las normas relativas al enfriamiento y dureza. Estado de la vía : Denuncias presentadas por el sindicato CGT señalan soldaduras con distancias inferiores a las permitidas entre cupones. La Guardia Civil ha tomado declaraciones a sus representantes al respecto.

: Denuncias presentadas por el sindicato señalan soldaduras con distancias inferiores a las permitidas entre cupones. La ha tomado declaraciones a sus representantes al respecto. Otros trenes: Se han interrogado a 19 maquinistas de las compañías Renfe, Ouigo e Iryo, quienes circulaban por Adamuz ese día. Solo uno mencionó haber sentido un pequeño impacto en el lado derecho; los demás no notaron nada fuera de lo común. Además, tres trenes anteriores presentan marcas en las rodaduras que podrían relacionarse con la fractura.

La jueza autorizó la apertura de las cajas negras de los trenes Iryo y Alvia el pasado 5 de marzo en las instalaciones de la CIAF, lo que proporcionará información valiosa sobre velocidad, frenado y condiciones operativas.

A diferencia del lento proceder de Adif, tanto Renfe como Iryo han colaborado rápidamente, aunque se les ha solicitado más información detallada. La Guardia Civil, por su parte, también requiere a Adif mediciones recientes sobre la calidad del trazado mediante auscultación ultrasónica.

El ministro Óscar Puente, por su parte, lleva desde que se produjo el accidente dedicado a inundar de información parcial, subjetiva e interpretada todo lo relacionado con el siniestro, en una clara estrategia de «tinta de calamar» con la que intentar por un lado distraer la atención de todos aquellos detalles que no interesan al relato del Gobierno.

Las familias afectadas y los partidos opositores han endurecido su postura. Exigen dimisiones no solo para Puente y Sánchez, sino también para directivos como Luis Pedro Marco de la Peña. VOX reclama querellas por homicidio imprudente y comparecencias tanto ante el Congreso como ante el Senado. Hasta ahora hay nueve denuncias presentadas y siete partidos personados. El juzgado ha identificado 44 cuerpos mediante huellas dactilares y 25 mediante ADN; entre ellos hay 27 víctimas originarias de Huelva.

La CIAF profundiza su análisis: investigará si las 114 soldaduras realizadas entre mayo y junio del año 2025 en Adamuz fueron ejecutadas únicamente por Maquisaba o si hubo apoyo adicional, así como si se cumplieron los plazos establecidos para el enfriamiento . ¿Se trata realmente de un defecto en la soldadura o podría ser un fallo del nuevo raíl suministrado por ArcelorMittal? Aún queda mucho por esclarecer .

Mientras tanto, hasta que las cajas negras revelen sus secretos, los focos siguen apuntando hacia Adif. La verdad sobre esos raíles podría cambiar radicalmente todo lo que sabemos acerca de la línea Madrid-Sevilla.