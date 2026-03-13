Un emigrante colombiano pierde la vida tiroteado desde la calle mientras estaba en el balcón de su casa en Alicante

Un emigrante colombiano de 59 años ha muerto en la noche del miércoles tras ser alcanzado por una bala mientras se encontraba en el balcón de su hogar en Alicante. Los hechos se produjeron alrededor de las 22:00 horas en la calle Enrique Monsonis, situada en el barrio de Carolinas Altas, cerca del Bulevar del Pla. La víctima fue impactada por un disparo realizado desde la calle, en circunstancias que aún están bajo investigación.

Los servicios de emergencias llegaron rápidamente al lugar, donde los sanitarios del SAMU intentaron reanimar al hombre, aunque sus esfuerzos resultaron infructuosos. Posteriormente, el cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para realizarle la autopsia correspondiente. Según las fuentes consultadas, se desconoce si el colombiano era el blanco intencionado del disparo o si simplemente fue alcanzado por una bala perdida. Los investigadores no descartan que pudiera haberse tratado de una bala errante proveniente de un tiroteo más amplio, en el que se han registrado siete detonaciones.

La investigación

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso y ha activado desde el principio el protocolo para delitos violentos. Agentes pertenecientes a la Policía Científica y a la Policía Judicial realizaron una inspección ocular y llevaron a cabo las pesquisas necesarias en el lugar donde ocurrió el incidente. Hasta ahora, no ha habido detenciones relacionadas con este homicidio.

Los investigadores siguen trabajando y no descartan ninguna línea de investigación. La Policía Nacional ha emitido un comunicado indicando que no proporcionará más detalles para no entorpecer las pesquisas en curso. En los alrededores del domicilio, concretamente a unos 300 metros en el pasaje de Benferri, un vehículo ardió aproximadamente a la misma hora del tiroteo; sin embargo, no se ha confirmado si este incidente guarda relación con lo ocurrido en la calle Enrique Monsonis.

El barrio de Carolinas Altas, donde sucedieron los hechos, es una zona céntrica de Alicante. Este trágico suceso ha suscitado preocupación entre los vecinos, quienes fueron testigos de la llegada masiva de fuerzas policiales y servicios sanitarios durante la noche del miércoles. La investigación sigue abierta mientras la Policía Nacional trabaja para esclarecer los motivos detrás del tiroteo y determinar quién es el responsable.