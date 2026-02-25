Cuatro menores de 15 años violan y agreden en grupo a una compañera de 13 años en Valencia

La Policía Nacional (agentes del GRUME) ha llevado a cabo la detención de tres menores, dos de 14 años y uno de 15, como responsables de una violación grupal hacia una compañera de 13 años en Valencia.

Cuenta todos los detalles el diario local Las Provincias.

Los incidentes se produjeron el pasado 10 de febrero en los baños de un centro comercial, donde los jóvenes supuestamente agredieron sexualmente a la víctima y grabaron el acto con sus teléfonos móviles.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, ella había quedado con uno de los detenidos para acompañarlo al centro comercial. La menor solo accedió a mantener relaciones sexuales con este chico, pero al ingresar al baño del establecimiento, los otros dos facinerosos cerraron la puerta y le quitaron la ropa por la fuerza. «¡No quiero con vosotros!»

Les gritaba la víctima. Por si fuera poco el escándalo, un cuarto menor, de 13 años, también estuvo implicado en los hechos aunque no puede ser juzgado debido a su edad.

Los tres detenidos enfrentan cargos por delito de agresión sexual con penetración y delito contra la intimidad y revelación de secretos, ya que compartieron las imágenes del ataque entre sus compañeros del instituto. Uno de ellos admitió haber mantenido relaciones sexuales con la menor, mientras que los otros dos afirman que solo estaban presentes y niegan haber llevado a cabo la penetración. Las defensas argumentan que no hubo violencia, presentando conversaciones como prueba de consentimiento.

La víctima no comunicó lo sucedido a su familia por vergüenza. Sin embargo, el caso salió a la luz cuando la dirección del instituto se percató de que un vídeo circulaba entre los alumnos del centro. Ante esta situación, el instituto activó rápidamente el protocolo correspondiente ante presuntas agresiones sexuales, y la menor fue atendida en el Hospital de la Fe de Valencia. Desde entonces, ha dejado de asistir a clase para evitar encontrarse con sus supuestos agresores.

Los menores fueron detenidos el lunes por agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia y fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores al día siguiente. La Fiscalía decidió dejarlos en libertad vigilada, bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de comunicarse con la víctima y mantenerse a más de 50 metros de distancia. A pesar de estas restricciones, los jóvenes podrán volver a las clases, aunque bajo supervisión.

El caso sigue bajo investigación judicial y se mantiene activo el protocolo para atender a víctimas de agresión sexual en el instituto así como los servicios destinados a ayudar a la menor afectada.

La nacionalidad o etnia de los niños agresores y de la víctima no han trascendido.