La Policía pilla al ex número tres de Montero con un Mercedes de lujo vinculado a la trama corrupta

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha obtenido imágenes de José Antonio Marco Sanjuán, ex presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y número tres de María Jesús Montero en Hacienda, conduciendo un Mercedes-Benz GLE 350D Coupé valorado en más de 100.000 euros.

El coche no está a su nombre. Pertenece a B2B Corporación Jurídica SL, empresa administrada por Carolina Verdés Pastor, su pareja sentimental.

Esa empresa lleva meses en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción.

Levanta la ‘liebre‘ el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate.

El seguimiento policial, recogido en un informe dirigido a la magistrada Inmaculada Loba del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, documenta que Marco Sanjuán accedía habitualmente a su residencia en Valencia a bordo del vehículo, que no figuraba en ningún registro a su nombre. Es la descripción de un entramado diseñado para ocultar bienes y rentas: el coche es del investigado en la práctica pero no en el papel.

El mecanismo que la investigación ha desvelado

Lo que la UDEF ha documentado no es un caso aislado de enriquecimiento irregular sino un sistema estructurado con varios componentes que operaban de forma coordinada.

Marco Sanjuán, desde su posición como presidente del TEAC, el organismo que resuelve las disputas entre contribuyentes y la Agencia Tributaria, tenía acceso privilegiado a los expedientes de empresas con litigios fiscales abiertos. Según la investigación, utilizó ese acceso para redactar alegaciones defensivas en favor de empresarios que eran simultáneamente clientes de su pareja, mientras los pagos por esos servicios se canalizaban a través de sociedades interpuestas para dificultar su rastreo.

El patrón se repite con una regularidad que los investigadores describen como un sistema consolidado. En uno de los casos documentados, Marco Sanjuán facturó 4.780 euros a Discomtes Valladolid SL por conceptos de cursos y seminarios, justo después de anularle una sanción de Aduanas que ascendía a 64.000 euros. La proporción entre el favor dispensado y el pago recibido es llamativa.

Los empresarios beneficiados realizaron transferencias que superan los 300.000 euros hacia sociedades vinculadas al investigado. La empresa Investment Theorchad SL, propiedad del amigo personal de Marco Sanjuán Enrique Lahuerta Tornos, fue utilizada según Anticorrupción como sociedad pantalla para facilitar los pagos y dificultar su trazabilidad. Las sociedades instrumentales detectadas, incluyendo Investment Betancunia SL, carecen de personal y equipamiento para realizar actividad económica real: su función era emitir facturas y canalizar dinero para adquirir bienes personales como viviendas, solares y vehículos de lujo.

Lo que encontraron en los registros

Los registros domiciliarios produjeron hallazgos que la investigación no esperaba en esa cantidad y variedad.

En la vivienda de Valladolid: dinero en efectivo escondido en distintas estancias, documentación relacionada con expedientes empresariales por los que recibió pagos tras anularles deudas tributarias y una caja fuerte oculta bajo la barbacoa. En el baño, más efectivo camuflado entre otros objetos.

En Valencia: un expediente completo de empresarios de Alicante, clientes de su pareja, con litigios abiertos ante la Agencia Tributaria. Y junto a ese expediente, anotaciones manuscritas del propio Marco Sanjuán que demuestran su implicación directa en la elaboración de estrategias defensivas para esos contribuyentes, mientras ocupaba el cargo que debía garantizar la imparcialidad del sistema tributario.

La defensa de Montero y sus consecuencias

María Jesús Montero intentó neutralizar la crisis en el Congreso calificando las informaciones de «mentiras» propagadas por «pseudomedios» y defendiendo la honorabilidad de Marco Sanjuán. La presión política y la contundencia de las pruebas documentales llevaron finalmente a su dimisión. El Consejo de Ministros oficializó el cese tras seis años al frente del TEAC y nombró un sustituto.

Ignacio Ruiz-Jarabo, ex presidente de la Agencia Tributaria, lo valoró sin ambigüedad: las revelaciones «están siendo devastadoras para la imagen pública y para la credibilidad tanto del Ministerio como del organismo tributario».

El caso llega en el peor momento político para Montero: en plena campaña andaluza, con su gestión ministerial cuestionada y con el nombre de Hacienda asociado al escándalo de un hombre al que ella colocó, defendió y tardó en cesar.

Lo que viene

La Fiscalía Anticorrupción está evaluando si los hechos documentados constituyen delitos de cohecho o blanqueo de capitales. La denuncia presentada por Manos Limpias ha ampliado el alcance de la investigación, apuntando a que Marco Sanjuán pudo haber iniciado estas actividades cuando presidía el Tribunal Económico-Administrativo de Castilla y León, antes de su llegada al TEAC nacional.

La investigación sigue abierta. El Mercedes de 100.000 euros, la caja fuerte en la barbacoa, los billetes en el baño y los expedientes de los clientes de su pareja en su propio domicilio son el material con el que la Fiscalía construirá su acusación.