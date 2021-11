Marta del Castillo: El móvil de Carcaño podrá “llevar a 7 metros de donde está el cuerpo”

El estreno de la docuserie de Netflix “¿Dónde está Marta?” puede ser una nueva oportunidad para tratar de remover conciencias y que alguien que tenga algún tipo de información sobre el paradero de la joven sevillana desaparecida en la noche del sábado 24 de enero de 2009, después de salir de casa para encontrarse con su ex novio Miguel Carcaño

La familia de Marta del Castillo sigue luchando para encontrar el cadáver de la joven, tras casi 13 años de su pérdida. Antonio del Castillo tiene claro que los implicados “que no han hablado y están libres no va a hablar a no ser que les pillen en algo”.

Y eso es precisamente lo que busca la familia. Gracias al trabajo previo a la grabación de “¿Donde está Marta?”, la docuserie de tres capítulos que se estrena mañana en Netflix, lograron descubrir que la tecnología ha avanzado mucho desde el inicio de la investigación y que ahora se podría tratar de geolocalizar los móviles.

Para ello, consultaron con peritos expertos de la Policía Nacional, que les confirmaron que existía una nueva técnica para reconstruir la geolocalización del terminal que permitiría saber dónde estuvo Carcaño la noche de los hechos.

Tras el visto bueno de la Fiscalía, trasladaron los avances al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla. El pasado 14 de abril el juez que investiga el paradero del cuerpo de Marta dio firmó un auto en el que aceptaba se clonara el teléfono móvil del asesino confeso Miguel Carcaño porque “cabe la posibilidad” de que del análisis se logren “indicios de la posible ubicación del cuerpo”.

El juez dejó claro que el permiso era sólo para el dispositivo de Carcaño y cuyo objetivo “no es otro que la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima”.

Sin embargo, tal y como confiesa Antonio del Castillo a día de hoy los peritos no han podido trabajar con el teléfono porque “están a la espera del ok definitivo del juzgado porque parece que faltan unos datos”.

Luis Avial, experto en georradar, que ha estado durante todo este tiempo al lado de la familia, colaborando de manera desinteresada en la búsqueda de Marta, es algo escéptico con esta prueba a pesar de que los investigadores afirman que la nueva técnica “permitirá saber con precisión lo que hizo Carcaño ese día”. “Los teléfonos móviles de antes no tienen la tecnología de los de ahora y no sé si los algoritmos nuevos podrán determinar el recorrido. Si hubiera pasado ahora, sabríamos exactamente lo que hizo Miguel y pillarían a todos los que pudieran estar implicados”, añade.

A la espera de la decisión del juez instructor, Netflix estrena mañana la docuserie de tres capítulos sobre el caso, producida por Cuarzo, en el que la directora Paula Cons ha tratado de contextualizar lo ocurrido y ha querido dar voz a todas las partes implicadas. De hecho, la serie comienza con la madre de Marta, Eva Casanueva, recordando lo que pasó en los primeros días; con Lorena, hermana de Marta, que ha querido compartir con los espectadores cómo ha vivido ella la desaparición de Marta.