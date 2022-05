Un policía dispara por la la espalda a un niño de 12 años que huía desarmado

Edsaul Mendoza fue acusado de asesinato por dispararle a un niño de 12 años que huía desarmado.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner considera que el exagente de policía de Filadelfia disparó al menor cuando estaba el suelo y desarmado.

Según los fiscales, Mendoza remató a Thomas “TJ” Siderio el 1 de marzo, y tras ver el gran jurado un vídeo nuevo que contradice la versión de los hechos del agente, ha sido acusado asesinato en primer grado. Los responsables policiales aseguran que el joven disparó primero contra un coche policial sin identificación, hiriendo a uno de los cuatro agentes vestidos de civil que estaban dentro.

Mendoza, de 26 años, que también fue acusado de homicidio voluntario y otros cargos, había sido suspendido de su trabajo el 8 de marzo con intención de despedirlo. Los registros judiciales muestran que el agente se entregó el domingo y se le negó la libertad bajo fianza. Un portavoz de la Orden Fraternal de Policía Lodge 5 dijo que el sindicato planea proporcionar un abogado para el oficial.

Los nuevos detalles vistos por el gran jurado revelan que Siderio había arrojado un arma a unos 12 metros antes de que le dispararan y que se había tirado al suelo, ya sea porque tropezó o porque estaba obedeciendo una orden de agacharse. El fiscal Krasner comentó que el agente cruzó entre dos coches estacionados y, desde aproximadamente medio vehículo de distancia disparó el tiro mortal al joven por la espalda.Krasner matizó que gran parte de las pruebas se basan en un video, que no se ha hecho público. Según los documentos del gran jurado, los fiscales tienen un video compuesto de dos cámaras: una que registró imágenes claras de la persecución a pie y otra que registró un ángulo visual diferente pero captó el sonido del disparo. “Es seguro que (Siderio) había dejado de correr y posiblemente se estaba rindiendo… y estaba esencialmente boca abajo en la acera”, afirmó el fiscal, quien añadió que el joven estaba en una posición de flexión mirando hacia el oficial cuando le dispararon.

Krasner calificó la persecución a pie como “tácticamente poco sólida” y dijo que el video era “perturbador y muy difícil de ver”.

No hay indicios de que la raza haya sido un factor en el tiroteo de Siderio, que era blanco. La policía afirmó que los cuatro agentes vestidos de civil estaban en un coche sin identificación la noche del 1 de marzo, buscando a un adolescente al que querían entrevistar en relación con una investigación de armas de fuego. Vieron a dos jóvenes, Siderio, y a otro de 17 años no identificado, y maniobraron el automóvil junto a ellos para iniciar una parada.Casi al mismo tiempo que los policías encendían las luces rojas y azules, un disparo atravesó la ventana trasera del pasajero. Los fiscales dijeron que no estaba claro en el video si el niño sabía que era un vehículo policial cuando disparó, pero la investigación está en curso. Un agente fue tratado por lesiones en el ojo y la cara causadas por los cristales rotos.