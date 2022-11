El terrible caso de Milena en Madrid: golpeada hasta la muerte y escondido su cuerpo bajo llave

La golpea mortalmente en la cabeza, esconde su cuerpo en una habitación oculta y posteriormente se suicida.

Así es el caso atroz de Milena Sánchez Castro, una joven cubana de 20 años, que llevaba desaparecida desde el pasado martes 23 de noviembre de 2022. Según fuentes policiales, se dedicaba a la prostitución. Y, que, por desgracia, el pasado lunes 28 de noviembre, fue encontrado su cuerpo sin vida y con golpes.

Los agentes averiguaron que la joven había quedado con un cliente el día 22 de noviembre en la zona de Jacinto Benavente, en pleno centro de la capital. Al día siguiente fue su novio quien puso la denuncia tras no saber nada de ella.

Al principio fue declarado como un caso de suicidio

Tras varios días de investigación, la policía ha declarado este caso como un presunto asesinato machista, aunque al principio fue tramitado como un caso de suicidio, ya que al entrar a la casa, solamente se percataron del cuerpo ahorcado de Alfonso Fidel, un hombre de nacionalidad española y de 53 años. Fueron los amigos de este los que avisaron a la policía del suicidio.

Los agentes revisaron a fondo la casa del protagonista, y, para su sorpresa, encontraron una habitación oculta con un candado, donde se encontraba el cuerpo sin vida de la joven Milena. Estaba envuelto en una manta, tendido boca abajo encima de la cama y presentaba varios golpes en la cabeza. La policía afirmó:

«Cuando hay un suicidio sin más no se registra la casa».

Sin embargo, la curiosidad de saber porqué esa habitación estaba cerrada, resolvió las dudas del crimen. Y ya no solo eso, los posicionamientos del móvil de la joven y los mensajes previos con el cliente permitieron situar a la víctima en el piso de Arganzuela el día de su desaparición.

Así sucedieron los hechos según investigaciones

La joven se reunió con un cliente, y, al momento, envió un mensaje a sus amigas para avisarles de donde se encontraba. Al día siguiente quedó con ellas, pero no apareció, algo que extrañó tanto a sus amigas como a su pareja, ya que no respondía a los mensajes, algo que era impropio de ella. Su teléfono estaba operativo pero no respondía. Al día siguiente, su pareja decidió poner una denuncia en la comisaría de Alcalá de Henares.

Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre esa misma noche mató a la joven y la encerró en el cuarto a la espera de poder deshacerse del cadáver. Finalmente, el hombre decidió quitarse la vida ahorcándose en el cuarto de baño.

Los vecinos del agresor han comentado que era un hombre muy callado y reservado, y que en varias ocasiones lo han visto con la joven: