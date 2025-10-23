Kazajistán: Astana será sede del Mundial de Taekwondo 2027

El 23 de octubre de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva de Kazajistán como el comienzo de una cuenta atrás que promete ser histórica.

Por primera vez, la capital del país, Astana, será sede del Campeonato Mundial de Taekwondo en 2027, una decisión ratificada por el consejo de World Taekwondo durante una reunión en Wuxi, China.

Este anuncio no solo pone de manifiesto la creciente influencia de Kazajistán en el ámbito deportivo internacional, sino que también coloca a Asia Central en el mapa global de las grandes competiciones de artes marciales.

Astana se prepara para recibir a los mejores atletas del mundo en un evento que será un preludio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De promesa regional a referente global

Kazajistán, conocido históricamente por su fortaleza en deportes como la lucha, el boxeo y el judo, ha experimentado un notable auge en taekwondo en los últimos años. El presidente de la Federación Kazaja, Kudret Shamiyev, resaltó este avance tras la confirmación del Mundial: “En los últimos años, el taekwondo kazajo ha progresado extraordinariamente. Organizar el Campeonato Mundial no es solo un hito deportivo, sino también un honor y una responsabilidad. Este reconocimiento destaca nuestra contribución al desarrollo global del taekwondo”.

Y no es casualidad. Astana ha demostrado su capacidad organizativa al acoger torneos internacionales como el Kazakhstan Open, que en agosto reunió a más de 700 atletas y recibió elogios del presidente de World Taekwondo, Chungwon Choue. Este evento fue una excelente carta de presentación para convencer a los miembros de la Federación Mundial, quienes apoyaron la candidatura kazaja sin dudarlo.

El Mundial 2027: escenario, impacto y pronósticos

La elección de Astana como sede del Mundial en 2027 marca varios hitos importantes:

que se celebre el Campeonato Mundial de Taekwondo en Asia Central. Con infraestructuras modernas y experiencia en grandes eventos, Astana se posiciona como un nuevo referente para las artes marciales.

Se prevé la participación cercana a 1.000 atletas provenientes de más de 170 países, siguiendo el ejemplo del actual evento en Wuxi 2025.

Este Mundial jugará un papel crucial en la diplomacia deportiva kazaja. El país busca consolidar su imagen internacional mientras atrae inversión y turismo especializado. Además, esta cita será un trampolín para las promesas locales que aspiran a destacar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En cuanto a lo competitivo, las apuestas y los expertos sugieren que será una edición muy reñida. Corea del Sur y Turquía son considerados favoritos tradicionales; sin embargo, Kazajistán tiene la oportunidad de sorprender gracias al apoyo entusiasta del público y a las mejoras técnicas evidenciadas en recientes torneos internacionales.

Diplomacia deportiva y desarrollo de las artes marciales

El Mundial que se celebrará en Astana es mucho más que una simple competición. Para Kazajistán representa un paso estratégico dentro de su diplomacia deportiva; un área que el gobierno ha impulsado con el fin de mejorar su imagen internacional y fomentar el desarrollo social interno.

Este evento será una vitrina para mostrar los avances logrados en infraestructura deportiva y organización de eventos internacionales.

Se espera que impacte fuertemente en la popularización del taekwondo y otras artes marciales entre la juventud kazaja.

Además, podría catalizar el crecimiento de academias y clubes deportivos, creando así una base sólida para asegurar un relevo generacional entre practicantes.

La Federación Kazaja ya ha iniciado programas enfocados en la formación y captación de talento con la vista puesta en que el Mundial 2027 marque un antes y un después para el taekwondo nacional.

Antecedentes y presente: Wuxi 2025 como termómetro competitivo

Mientras se allanan los caminos hacia 2027, el Mundial celebrado en Wuxi 2025 servirá como referencia sobre el nivel actual. En esta edición casi 1.000 atletas procedentes de 179 países competirán entre el 24 y el 30 de octubre; entre ellos hay 16 representantes kazajos buscando medalla. Los resultados obtenidos servirán para calibrar las expectativas kazajas hacia su cita local y analizar cómo evolucionan táctica y físicamente los principales favoritos.

Curiosidades y datos singulares

que se celebre el Mundial de Taekwondo en Asia Central. La candidatura kazaja recibió apoyo unánime por parte de los miembros de World Taekwondo Federation.

por parte de los miembros de World Taekwondo Federation. Kudret Shamiyev, presidente local de esta federación, es también ex campeón nacional en lucha libre.

en lucha libre. En la última década, Astana ha sido sede de más de 30 eventos internacionales deportivos.

deportivos. En el Kazakhstan Open realizado en 2024 participaron atletas provenientes de 35 países , estableciendo así un récord regional.

, estableciendo así un récord regional. Desde 2020, tras el boxeo, el taekwondo es el deporte con mayor crecimiento entre los practicantes kazajos.

En Wuxi 2025 Kazajistán presentará a 16 atletas, su delegación más numerosa hasta ahora.

Astana se alista para un evento que tiene potencial para transformar por completo la escena deportiva nacional e inscribir su nombre con letras doradas en la historia del taekwondo mundial. La cuenta atrás hacia 2027 ya ha comenzado; Asia Central empieza a sentir su pulso sobre el tatami global.