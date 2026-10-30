Kazajistán se posiciona como líder en inversión de nuevas plantas en la UEEA

Kazajistán se ha establecido como el principal receptor de inversiones anunciadas para el desarrollo de nuevas plantas en la Unión Económica Euroasiática (UEEA). Estos proyectos abarcan la construcción de fábricas, el desarrollo de infraestructuras y diversas operaciones industriales que podrán transformar las cadenas de suministro a nivel regional.

Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), presentado el 25 de octubre de 2026 durante el Foro Mundial de Inversiones en Doha, estima que el valor de los proyectos anunciados en Kazajistán alcanzará unos 24.000 millones de dólares en 2025.

Kazajistán se convierte en el centro de la inversión regional

El volumen de inversión anunciada en Kazajistán experimentó un aumento del 34% en comparación con el año anterior. El país asumió aproximadamente el 93% de los 25.900 millones de dólares destinados a nuevos proyectos en toda la UEEA, cuya suma total creció un 12%.

La inversión en nuevas plantas se refiere a la creación de instalaciones u operaciones desde su inicio. Aunque esto no garantiza la materialización de todos los proyectos, sí permite evaluar la magnitud de la actividad productiva que las empresas e inversores están considerando.

Este crecimiento en Kazajistán podría generar mayores demandas en sectores como la construcción, la ingeniería, la logística y los servicios empresariales. Además, representa una oportunidad tanto para proveedores locales como para empresas internacionales interesadas en contribuir al desarrollo industrial del país.

Sin embargo, el aumento en la región está respaldado por un número más reducido de operaciones. La inversión anunciada se elevó a 25.900 millones de dólares, mientras que la cantidad de proyectos pasó de 122 a 80, lo que sugiere que el capital tiende a concentrarse en iniciativas de mayor envergadura.

Inversión internacional y generación de valor añadido

A nivel global, la inversión extranjera directa creció un 6%, alcanzando los 1,6 billones de dólares en 2025. Sectores como la energía, la tecnología, las infraestructuras digitales y las cadenas de suministro estratégicas siguen captando atención. Son áreas que presentan un amplio potencial de crecimiento en Kazajistán.

China se posicionó como la mayor fuente de inversión anunciada para nueva planta en la UEEA, con aproximadamente 16.000 millones de dólares. Esta cifra refleja el creciente impacto de las alianzas industriales transfronterizas y la posibilidad de que Kazajistán se integre en redes de producción a nivel internacional.

Los metales juegan un rol crucial en esta dinámica. La UNCTAD documentó proyectos anunciados en el sector que suman unos 12.500 millones de dólares en 2025, en contraste con los 2.300 millones del año anterior. Este cambio revela un renovado interés por generar grandes inversiones industriales en torno a los recursos minerales.

Kazajistán está en una posición privilegiada para aprovechar su riqueza en materias primas y ampliar las fases de producción dentro de sus fronteras:

Procesamiento inicial de minerales.

Fabricación de materiales elaborados.

Producción de componentes y artículos industriales.

Desarrollo de tecnologías relacionadas con la energía y minerales críticos.

La creación de nuevas instalaciones también impulsaría la aparición de proveedores especializados, así como empresas de ingeniería y servicios técnicos. Esto podría facilitar la transferencia de tecnología, la formación profesional y la creación de empleos cualificados.

El interés creciente por los minerales críticos, junto a la manufactura avanzada y tecnologías renovables, brinda al país la oportunidad de diversificar sus exportaciones. Se busca así pasar de la venta de recursos básicos a ofrecer productos de mayor valor añadido y establecer vínculos industriales más sólidos.

Digitalización y conectividad en la región euroasiática

La capacidad de atraer proyectos no se basa solo en los recursos disponibles. La agilidad para obtener información, realizar trámites y coordinarse con las autoridades también juega un rol importante en las decisiones empresariales.

En este sentido, el informe resalta la ventanilla única de Kazajistán y su plataforma nacional digital de inversiones, herramientas diseñadas para simplificar los procedimientos y mejorar la relación entre inversores e instituciones públicas. Entre 2016 y 2025, el 69% de las políticas de inversión adoptadas conjuntamente en Kazajistán, Armenia y Kirguistán fueron favorables a los inversores.

La conectividad es igualmente un factor determinante. Las redes ferroviarias, los puertos secos y un cruce de fronteras más eficiente pueden influir en la viabilidad de una fábrica tanto como el acceso a la energía o materias primas. En el Foro Mundial de Inversiones, la UNCTAD subrayó la relevancia de estas infraestructuras para enlazar nuevas instalaciones con clientes y proveedores de diversos mercados.

La ubicación de Kazajistán en las rutas de transporte euroasiáticas permite concebir proyectos que apunten tanto al mercado regional como al comercio internacional. Una logística efectiva es esencial para la planificación de la producción, el suministro de componentes y la distribución de mercancías.

Transformar promesas en resultados concretos

El reto mayor radica en convertir los anuncios en plantas operativas, empleos y exportaciones. Cada proyecto enfrenta el reto de superar las etapas de financiación, construcción y puesta en marcha antes de alcanzar su capacidad productiva plena.

Por otra parte, la financiación internacional de proyectos en la UEEA incrementó un 81% en 2025, llegando a los 8.600 millones de dólares, repartidos en 11 iniciativas, según la UNCTAD. Este aumento sugiere un incremento en la actividad relacionada con iniciativas industriales y de infraestructura a gran escala.

La cooperación regional tiene el potencial de ampliar el impacto de estas inversiones. Los resultados derivados de dicha colaboración industrial entre los miembros de la UEEA crecieron de 13.700 millones de dólares en 2016 a 31.100 millones en 2023. Durante este mismo período, la producción manufacturera del bloque se elevó un 35,6%.

Para Kazajistán, esta red puede ser la base para incorporar nuevos productores, conectar empresas locales con cadenas internacionales y aumentar el contenido tecnológico de sus exportaciones. El verdadero éxito radicará en que esos ambiciosos planes industriales se transformen en instalaciones reales y sostenibles, capaces de generar actividad más allá de las meras promesas iniciales.