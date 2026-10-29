¡Sánchez amortiza a Puente para sobrevivir! ¡Está liquidado y lo sabe!

Pedro Sánchez ha utilizado un término en política que suele sonar como una señal de alarma: “inasumible”. Lo pronunció tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, que ha dejado un saldo de al menos 70 fallecidos y ha puesto al sistema ferroviario, al Ministerio de Transportes y a su titular en un punto crítico.

El problema para el Gobierno trasciende la tragedia. Este siniestro ocurre solo nueve meses después del accidente de Adamuz, en Córdoba, y a menos de un mes de las elecciones. La campaña socialista, diseñada para resaltar cuestiones de vivienda y economía, se ha topado con una crisis que no permite eslóganes ni carteles sonrientes.

Un ministro convertido en pararrayos

Óscar Puente ha sido mucho más que el encargado de Transportes durante esta legislatura. Ha funcionado como escudo político de Sánchez, portavoz no oficial y frente de batalla contra el Partido Popular y Vox. Su estilo directo le ha permitido copar portadas, responder a la oposición y asumir enfrentamientos que otros miembros del Gobierno preferían evitar.

Ahora, esa misma jugada se vuelve en su contra. El ministro compareció claramente afectado y, al ser preguntado sobre una potencial dimisión, afirmó que no estaba en sus planes. Añadió que lo más importante era atender a las víctimas y esclarecer las causas del accidente. Esta respuesta es comprensible desde una perspectiva humana, pero deja una pregunta en el aire: ¿puede el Gobierno presentarse a las urnas con el ministro que encabeza el sistema ferroviario tras dos tragedias en el mismo año?

La información filtrada este jueves sugiere que algunos líderes socialistas ya están cuestionando su permanencia en el cargo. Sin embargo, en Moncloa se evita hablar sobre decisiones y se insiste en que “no es el momento”. Esta estrategia permite ganar tiempo, pero también alimenta el sentimiento de que Sánchez podría ver a Puente como un sacrificio necesario si la presión política sigue creciendo.

La difícil ecuación de Sánchez

El presidente enfrenta un dilema donde ambas decisiones presentan defectos:

Mantener a Puente para demostrar estabilidad y respaldo al ministro, evitando cesiones ante la oposición.

para demostrar estabilidad y respaldo al ministro, evitando cesiones ante la oposición. Sustituirlo para mostrar responsabilidad política y dar respuesta a una ciudadanía que ya está mostrando desconfianza hacia el ferrocarril.

para mostrar responsabilidad política y dar respuesta a una ciudadanía que ya está mostrando desconfianza hacia el ferrocarril. Recolocarlo o apartarlo temporalmente, una solución intermedia que permitiría preservar la imagen del Gobierno sin reconocer formalmente un fracaso.

La primera opción ayuda a mantener la lealtad interna. Puente ha defendido al presidente en los momentos más complicados y ha sido uno de sus aliados más enérgicos. La segunda alternativa podría servir para frenar el desgaste, pero generaría una contradicción en el relato oficial: si la gestión merece un cambio en este momento, ¿por qué no antes?

Además, el ministro encabezará la candidatura socialista por Valladolid. Su permanencia o salida también influiría en la campaña. Un Puente debilitado tendría difícil el papel de animador electoral que el PSOE había previsto. Por el contrario, un Puente destituido podría convertirse en un símbolo de crisis que el Gobierno desea cerrar.

El antecedente que pesa

El accidente de Adamuz ya había obligado al Gobierno a dar respuesta a exigencias de explicaciones y asumir responsabilidades. La repetición de un accidente de alta velocidad en el mismo año incrementa la presión institucional. Sánchez se ha comprometido a investigar posibles negligencias o fallos de seguridad, pero la investigación técnica y la responsabilidad política no siempre avanzan al mismo ritmo.

La oposición exigirá comparecencias y dimisiones. Los socios parlamentarios también pueden elevar el coste de su apoyo si consideran insuficiente la respuesta del Gobierno. En política, la tragedia no se resuelve a base de crisis de comunicación, y menos aún cuando el ministro afectado era hasta ayer uno de los principales comunicadores del Ejecutivo.

El dato más significativo es el cambio en el rol de Puente: ha pasado de ser la punta de lanza del Gobierno a convertirse en su principal cortafuegos. Y los cortafuegos, como bien saben los bomberos, cumplen su función efectivamente cuando están llenos de humo.