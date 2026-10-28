Si el Gobierno lo permite

El presupuesto para Vivienda no para de caer

Archivado en: Economía

LOS CRÉDITOS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CRECEN UN 11,6 %, PERO VIVIENDA PIERDE EL 43,5 % DE SU DOTACIÓN. Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), comparando agosto de 2025 con agosto de 2026, muestran una evolución presupuestaria que merece una explicación: el total de créditos pasa de 414.115 millones de euros a 462.162 millones, un incremento de 48.048 millones. Sin embargo, once ministerios registran reducciones de sus créditos.

VIVIENDA Y AGENDA URBANA ES UNO DE LOS CASOS MÁS LLAMATIVOS. Sus créditos pasan de 6.359 millones de euros en agosto de 2025 a 3.595 millones en agosto de 2026. Son 2.764 millones menos, una caída del 43,5 %. En un momento en el que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones económicas de los españoles, resulta especialmente relevante conocer qué programas explican esta reducción y qué financiación se mantiene mediante otras administraciones o instrumentos.

PERO VIVIENDA NO ES EL ÚNICO MINISTERIO QUE PIERDE RECURSOS PRESUPUESTARIOS. Industria y Turismo reduce sus créditos en 4.162 millones de euros, un 35 %. Transformación Digital y Función Pública pierde 3.504 millones, un 63,1 %. Transición Ecológica y Reto Demográfico disminuye 1.334 millones, un 13 %. Juventud e Infancia registra una caída del 65,7 %, aunque sobre una dotación mucho menor. También descienden los créditos de Trabajo, Cultura, Ciencia, Asuntos Exteriores, Sanidad e Igualdad.

EN CONJUNTO, ESTOS ONCE MINISTERIOS PASAN DE 47.947 MILLONES A 35.320 MILLONES DE EUROS. Es una reducción de 12.627 millones, equivalente al 26,3 %. Mientras tanto, el resto de los créditos presupuestarios aumenta desde 366.168 millones hasta 426.843 millones, es decir, 60.675 millones adicionales, un 16,6 %. La combinación de ambas variaciones explica el crecimiento total de 48.048 millones.

¿DÓNDE SE CONCENTRA EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO? ¿Qué secciones y programas reciben más créditos? ¿Qué parte de las reducciones está relacionada con el calendario de los fondos europeos, transferencias de competencias o cambios en la estructura presupuestaria? Y, especialmente, ¿qué está sucediendo con los recursos destinados a vivienda? Es importante distinguir los conceptos: estas cifras corresponden a créditos presupuestarios, no al gasto efectivamente realizado ni a los pagos de cada ministerio. Además, se comparan las dotaciones vigentes en dos momentos distintos, por lo que para conocer las causas de las variaciones es necesario analizar los programas y las modificaciones presupuestarias.

En este vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE examinamos las cifras de la IGAE y planteamos una cuestión fundamental: ¿cómo puede crecer el volumen total de créditos presupuestarios un 11,6 % mientras once ministerios registran reducciones que superan conjuntamente los 12.600 millones de euros?

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