Por dónde va ahora Papá Noel?

Papá Noel ha comenzado su travesía desde su hogar en Laponia, Finlandia.

Su trineo, tirado por renos, ha dejado atrás el Círculo Polar Ártico y ya ha hecho sus primeras entregas.

En las islas del Pacífico, como Nueva Zelanda, los niños se han despertado con sorpresas bajo el árbol, ya que allí ya es 25 de diciembre. Un mapa en tiempo real sigue su ruta, incluyendo un contador que suma millones de regalos entregados.

El recorrido sigue su trayectoria habitual, comenzando por las antípodas de España.

Luego pasará por Oceanía y Asia antes de cruzar océanos hacia Europa. En España, se espera que llegue esta noche, justo después de las cenas de Nochebuena. Es esencial que los niños estén dormidos para que Papá Noel, o Santa Claus en otros lugares, pueda entrar por la chimenea sin ser descubierto. Esta aventura marca el inicio de las celebraciones navideñas, que culminan con la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero.

Puedes seguir su viaje en directo gracias a herramientas como el mapa de RTVE, que muestra la ubicación del trineo, la cantidad de regalos distribuidos e incluso la velocidad a la que avanza. Resulta una forma amena de hacer más llevadera la espera mientras las familias concluyen la cena.

Santa has been spotted flying over New Zealand! #NORADTracksSanta pic.twitter.com/y9DswnagTB — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2025

Curiosidades sorprendentes sobre el periplo de Papá Noel

El mito de Papá Noel está lleno de datos fascinantes que van mucho más allá del trineo y los renos. Aquí te compartimos algunos detalles que asombran:

Laponia no solo es su base; el pueblo sami en Finlandia custodia su «residencia secreta» en Rovaniemi , donde miles de personas visitan su aldea oficial cada año.

Se dice que el trineo viaja a velocidades asombrosas: alrededor de 1.600 km/h para recorrer todo el planeta en una sola noche, según cálculos navideños tradicionales.

Cada año reparte aproximadamente 700 millones de regalos , lo que equivale a unos 1.800 obsequios por segundo si se distribuyen a lo largo de las 24 horas.

Los renos son esenciales: desde 1939, Rudolph, con su famosa nariz roja, guía la travesía gracias a un folleto publicitario de Montgomery Ward.

, con su famosa nariz roja, guía la travesía gracias a un folleto publicitario de Montgomery Ward. En España, llega antes que los Reyes Magos, aunque algunos padres optan por dejar regalos en las zapatillas durante la noche del 24.

Estos curiosos detalles provienen de una tradición que fusiona mitos nórdicos con la figura del santo Nicolás. El origen de Papá Noel se remonta al siglo IV, cuando un obispo turco regalaba dotes a huérfanas. La imagen moderna fue dibujada por Thomas Nast en 1863 para Harper’s Weekly: barba blanca, traje rojo y saco repleto de juguetes.

El trayecto no solo implica logística; abarca paradas en continentes enteros. Desde Laponia hasta Nueva Zelanda, luego salta a Australia, seguido por Asia con destinos como Japón y China, donde combina tradiciones con villancicos locales. En América, tanto en los Estados Unidos como en México, le esperan galletas y leche para los renos. Europa cierra con paradas en el Reino Unido, Francia y finalmente llega a España.

Cómo saber cuándo llega exactamente y cuándo abrir los regalos

La pregunta del momento es: ¿a qué hora llegará Papá Noel? Todo depende del huso horario. En la península española, se estima su llegada sobre las 2-3 de la madrugada del 25; en Canarias un poco antes debido a la diferencia horaria.

Las costumbres para abrir regalos varían:

En España , muchos lo hacen al despertar, el 25 por la mañana.

, muchos lo hacen al despertar, el 25 por la mañana. En los Estados Unidos , suele hacerse a medianoche o al amanecer.

, suele hacerse a medianoche o al amanecer. En el Reino Unido, después del desayuno.

La tradición indica que no se deben abrir hasta que haya pasado Papá Noel. Es habitual dejar galletas, leche o turrón para él y zanahorias para sus renos. En First Dates de Cuatro, incluso hasta Carlos Sobera recibe la visita de Papá Noel repartiendo sorpresas esta Nochebuena.

El contador de regalos en el mapa ya alcanza cifras impresionantes. Imagina: millones de juguetes van desde muñecas hasta consolas volando en ese trineo mágico. Un dato curioso: desde 1955, NORAD, el mando militar estadounidense y canadiense, rastrea su ruta debido a un error telefónico inicial. Ahora cuentan con una aplicación y una web dedicadas a seguirlo al detalle.

El impacto televisivo y la magia que une al mundo

Esta noche, las cadenas españolas centran sus emisiones alrededor del espíritu navideño. RTVE presenta Telepasión 2025: Mi gran noche, protagonizada por Aitor Albizua y Lalachus, además de especiales con Dani Fernández y Abraham Mateo. Por su parte, Cuatro ofrece First Dates: Especial Nochebuena, donde también aparece Papá Noel en el restaurante. Todo esto seguirá después del mensaje navideño del rey Felipe VI.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante es el viaje real que realiza este personaje mágico. Desde Laponia hacia todos los rincones del mundo, Papá Noel conecta culturas diversas. En México se le conoce como Santo Clos; mientras que en Brasil lo llaman Papai Noel. Datos curiosos indican que el reno más veloz es Dasher y Vixen es considerado el más juguetón según poemas escritos por Clement Moore en 1823.

Sigue atento al mapa: ya ha recorrido parte del Pacífico y avanza rápidamente. En España, prepara tus zapatillas porque esta noche promete magia pura con renos surcando cielos estrellados.

Mientras el trineo vuela alto sobre nuestras cabezas, millones siguen el trayecto en directo. Papá Noel no descansa: va de polo a polo repartiendo sueños e ilusiones durante una noche inolvidable.