Horóscopo para este jueves 26 de febrero de 2026

Este 26 de febrero de 2026, que marca el 57º día del año con 308 restantes, el cosmos mueve sus piezas. La conjunción de Marte y Urano provoca crispaciones en algunos y éxitos en otros, mientras que la Luna intensifica las emociones en varios signos zodiacales. Es un día propicio para tomar decisiones audaces. Además, celebramos efemérides como el nacimiento de John Harvey Kellogg en 1852, un inventor que nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud a través de hábitos sencillos.

La fecha también está marcada por efemérides curiosas: santos como Alejandro de Alejandría y Paula Montal, además de personalidades históricas como Victor Hugo y Johnny Cash, que nacieron un 26 de febrero. Hoy se celebra el Día Mundial del Pistacho y el Día de Contar un Cuento de Hadas, una invitación a endulzar los desafíos con relatos mágicos. Prepárate para experimentar altibajos en tu energía y estado emocional, así como para recibir oportunidades económicas inesperadas, viajes sorpresivos y decisiones clave en el ámbito del amor, la familia y la salud.

♈ Aries

Las alineaciones astrales generan tensiones hasta el fin de semana, con sorpresas que podrían incluir un viaje inesperado. Mantente alerta ante adversarios y defiende tu lucha natural: la Fortuna está cerca si te mantienes firme.

En lo que respecta al amor y las relaciones, actúa con sensatez; es posible que se presenten retrasos que generen ansiedad, pero practicar deporte ayudará a equilibrar tu energía. Las valoraciones son: oportunidades económicas medias (3/5), salud baja (2/5) y amor alto (4/5). En cuanto a la familia, necesitarás paciencia; habrá desafíos en decisiones importantes, así que confía en tu intuición para los posibles viajes. Tu estado emocional será variable, así que evita discusiones.

♉ Tauro

Hoy se presenta un día tenso debido a las influencias de Marte y Urano, lo que puede generar estrés laboral y problemas materiales imprevistos. La paciencia será clave, aunque tendrás suerte en temas económicos, compras e inversiones.

El ámbito del amor traerá comprensión desde el sexo opuesto; las tensiones familiares se resolverán a tu favor. Las valoraciones son: salud media (3/5), dinero bueno (4/5) y esfuerzo laboral fuerte (4/5). Las oportunidades económicas brillan gracias a acuerdos justos; al inicio, la situación familiar estará tensa. Los desafíos estarán presentes en la toma de decisiones; escucha tu intuición. Posibles viajes con calma te ofrecerán una buena oportunidad para mejorar tu bienestar físico.

♊ Géminis

Hoy es un día propicio para tus finanzas: podrías recibir una suerte inesperada en dinero y trabajo. Sin embargo, los cambios en tus planes pueden frustrarte; mantén tu idea fija.

En el amor, las cosas serán variables (3/5); alguien cercano podría abrirte los ojos a nuevas perspectivas. Las valoraciones son: salud baja (1/5), dinero (3/5) y trabajo (2/5). Las oportunidades económicas son positivas; negocia con paciencia. En cuanto a la familia y las relaciones, habrá altibajos; enfrentarás desafíos emocionales e interés por temas metafísicos. Los posibles viajes o experiencias nuevas se extenderán pero resultarán satisfactorios.

♋ Cáncer

La presencia de la Luna en tu signo intensificará tus emociones inestables: tendrás una mañana apasionante en el trabajo y una tarde feliz con la familia.

Organiza tus actividades laborales siguiendo tu intuición; las ganancias serán amplias. Tanto el amor como la familia brillarán hoy, además tu imagen profesional estará en su mejor momento. Todas las áreas—salud, dinero, trabajo y amor—se encuentran equilibradas. Las oportunidades económicas surgirán en lo cotidiano; aunque enfrentarás desafíos emocionales, contarás con una energía luchadora. Los viajes no serán destacados hoy, así que enfócate más bien en decisiones hogareñas importantes.

♌ Leo

La influencia de Marte y Urano traerá éxitos tanto laborales como financieros; lo que perjudica a otros podría beneficiarte a ti. Es un momento ideal para dedicarte al arte o al servicio comunitario.

Las novedades llegarán acompañadas de ganancias; invierte con estrategia. Las valoraciones son: salud (4/5), dinero (4/5), amor (4/5) y trabajo (4/5). En el ámbito del amor y las relaciones serás altruista; la familia mostrará reflexión positiva hacia ti. Las oportunidades económicas serán altas mientras los desafíos serán mínimos. Tu energía será meditativa hoy; si planeas viajes, reflexiona antes sobre ellos ya que tu estado emocional será valioso gracias a lo inconsciente.

♍ Virgo

El día promete ser favorable gracias a tu audacia: tanto Marte como Urano te impulsan hacia decisiones antes consideradas imposibles, lo cual puede llevarte al éxito final junto a mejoras económicas.

Serás sensible ante las palabras ajenas; ayudar a otros podría traerte felicidad gratificada. Las valoraciones son: salud (4/5), dinero excelente (5/5), amor (4/5) y trabajo sobresaliente (5/5). Las oportunidades económicas llegarán gracias a tu esfuerzo; tanto familia como relaciones personales estarán más sensibles hoy. Los desafíos estarán presentes en la toma de decisiones así que usa siempre sensatez. La energía será vivaz hoy; los viajes prometen ser fructíferos.

♎ Libra

Los cambios que experimentes hoy favorecerán ganancias seguras si mantienes una actitud positiva ante todo lo que suceda. Tómate un momento para estar tranquilo/a en público.

Aunque no se detallan valoraciones específicas hoy, puedes esperar armonía generalizada alrededor tuyo. El amor estará equilibrado mientras que la familia mostrará actitudes positivas hacia ti. Las oportunidades económicas surgirán gracias a tu diplomacia natural; por otro lado, la salud se mantendrá estable. Habrá desafíos relacionados con tu estado emocional así como también deberás tener paciencia durante los viajes realizados hoy. La toma de decisiones debería ser intuitiva mientras mantengas una energía honesta contigo mismo/a.

♏ Escorpio

Hoy es un día positivo aunque debes estar alerta ante posibles traiciones. Te volverás detallista en el amor mientras experimentas una intensidad pasional cubierta por lo exterior.

Actúa con prudencia al negociar acuerdos justos para ti mismo/a. Las valoraciones son: salud media (3/5), dinero bueno (4/5), amor variable (3/5) y trabajo fuerte (4/5). Las relaciones personales serán intensas mientras que la familia mostrará tolerancia hacia tus acciones hoy. Las oportunidades económicas maduran lentamente; ten cuidado con los desafíos inesperados que podrían surgir durante el día.

Tu energía será sabia si evitas apresurarte al tomar decisiones importantes.

♐ Sagitario

Hoy sentirás una acción plena gracias a las influencias de Martey Urano: actúa rápidamente pero cuida accidentes o viajes estresantes.

Las decisiones rápidas pueden aprovechar esa suerte momentánea que te rodea; hacia la noche todo mejorará notablemente.

Las valoraciones son: salud alta(4 / 5), dinero alto(4 / 5), amor alto(4 / 5) , trabajo alto(4 / 5).

El amor requerirá responsabilidad mientras la familia te sonreirá al final del día.

Las oportunidades económicas llegarán si mantienes constancia pero estarás expuesto/a también a desafíos físicos.

Los viajes podrían resultar accidentados si no prestas atención; recuerda mantener una energía analítica.

♑ Capricornio

Ten cuidado con tus finanzas hoy ya que podrías enfrentarte a sorpresas relacionadas con gastos pese a aparentes calmadas. Confía plenamente en tu pareja cuando surjan dudas.

Disfrutarás felicidad hogareña junto a madurez afectiva.

Las valoraciones son: salud alta(4 / 5 ), dinero medio(3 / 5 ), amor excelente( 5 / 5 ), trabajo alto(4 / 5 ).

Tu familia demostrará su cariño hacia ti mientras las relaciones permanecerán positivas.

Las oportunidades económicas requerirán cautela extra por si acaso surgen dudas internas.

Tu energía será armónica aunque tal vez debas reservar ciertos aspectos cuando estés fuera.

♒ Acuario

Con Urano dominando deberás afrontar altibajos sentimentales así como familiares por lo cual evita discusiones innecesarias. Tu capacidad laboral aumentará permitiéndote disfrutar sorpresas sociales agradables.

Una actitud diplomática te ayudará mucho hoy.

Las valoraciones son: salud media(3 / 5 ), dinero medio(3 / 5 ), amor alta( ) , trabajo alto(4 / ).

El amor brillará mientras tu familia estará equilibrada contigo.

Las oportunidades económicas serán honestas aunque tendrás varios desafíos relacionados con tus estados emocionales.

Los viajes realizados deberán ser tomados con sabiduría por eso escucha siempre buenos consejos durante ellos.

♓ Piscis

Hoy experimentarás cambios importantes tanto laborales como privados si decides asumir responsabilidades adecuadamente sin temerle nada nuevo.

El sector del amor junto al entorno familiar se beneficiarán enormemente gracias esas novedades traídas por ti mismo/a.

Las oportunidades económicas serán seguras mientras disfrutas también buena adaptabilidad respecto a salud.

Los retos aparecerán especialmente durante procesos decisionales donde deberías actuar responsablemente.

Los viajes o experiencias vividas aportarán crecimiento personal positivo siempre acompañado por acciones concretas llevadas adelante por ti [1 ][3 ].

Con Martey Urano influyendo sobre nosotros este jueves nos encontraremos ante una mezcla entre riesgos recompensados así qué no dudes ni un segundo más suelta toda esa intuición guardada dentro ¡y haz bailar las estrellas siguiendo su ritmo!