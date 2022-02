Cómo poner mascarilla de color🌈

¿Puedo usar una mascarilla de color en un pelo natural? Si, y cuanto más claro y poroso sea tu pelo más color dejará sobre tu cabello.Â

Las mascarillas de color sirven en cabellos que han sido teñidos o decolorados, pigmentan en zonas decoloradas, (por ejemplo mechas). En pelos naturales también sirven pero solo si son claros en pelos naturales oscuros no dejan apenas color.

¿Cuanto dura una mascarilla de color? Depende del tipo de cabello entre 1 y 2 semanas, ya que no es un tinte, lleva pigmentos pero no amoniaco.

Se puede usar entre tintes, o para matizar unas mechas. En otro artículo hablamos del champú sin sulfatos, hoy de las mascarillas de color y cómo se aplican.

Cómo aplicar mascarilla de color

¿Pelo mojado o seco?

Muchas marcas en las instrucciones de uso te dicen: aplicar sobre el pelo limpio y mojado. Sin embargo queda mejor sobre el pelo limpio pero seco. Si lo que quieres es que tu pelo se impregne más de color. es mejor sobre pelo seco.

Pasos a seguir:

Lavarte el pelo y tenerlo seco, (si está un poco húmedo no pasa nada pero mejor seco). Ponerse guantes, (importante porque pigmenta mucho). Aplicar la mascarilla en un bol como los de tinte. Remover con una cucharadita de plástico.

Separar el pelo a capas

Separar el pelo en secciones con gomas o pinzas (como si te lo fueras a teñir). Puedes aplicar con una brocha como si fuera tinte o con las manos.

¿Cuánto tiempo dejo actuar el producto?

Según la marca que uses te aconseja un tiempo, que puede ir desde 25 minutos a solo 5 minutos.

En este aspecto aclarar: si lo que quieres es reavivar el color (ya te la has aplicado con anterioridad) con el tiempo que te recomienda basta el envase del producto bastará. Sin embargo, si es la primera vez que la usas, para que te suba más color, hay que dejar que actúe más tiempo.

Si te dice 25 y la dejas 30, 40 o 50 minutos no pasa nada. De hecho es una mascarilla (con color pero mascarilla), hay quien se la deja más tiempo incluso una hora. No daña el pelo, (no lleva amoniaco).

Lo que ocurre es que cuanto más tiempo la dejes más pigmento subirá al pelo. Dejar tres minutos puede ser poco si quieres que te suba el color. Otro truco, es una vez aplicada la mascarilla envolver el pelo en film de plástico, (ayuda a que se fije más el color).

Aclarado

Pasado el tiempo de espera, aclarar la mascarilla hasta que el agua no arrastre color, y el agua salga ya transparente. Escurre bien el pelo con las manos, para eliminar la máxima cantidad de agua. No frotes con una toalla, solo crearás encrespamiento.

Una vez has escurrido envuelve en una toalla y deja secar al aire o seca con el secador, tal como sueles hacer.

Duración del color

La duración va a depender de varios factores: las veces que te lavas el pelo a la semana, o si tienes el pelo muy poroso. Recuerda que cuanto más claro y más poroso sea tu cabello , más visible será el tono. Si es rubio claro por ejemplo lograrás tonos más intensos que si es castaño claro.

Si te ha cogido bien el color con suerte te puede durar dos lavados. Pero dependiendo del color perderá intensidad más o menos rápido ya con el primer lavado. Por ejemplo el color rojo, o el rosa quedan muy vistosos recién aplicados, pero en cuanto lavas notarás que pierde fuerza.

Mascarillas de color recomendadas en Amazon

La gama de tonos es amplia, desde los colores clásicos de los tintes: rubio, castaño, cobrizo, grisáceo, negro. En los tonos fantasía, violeta, azul, verde, rosa. Cómo el color se va puedes probar looks distintos si te apetece cambiar.

Mascarillas con pigmentos de color temporales para mantener o transformar tu color en casa con cero daño para tu cabello.

Se va desvaneciendo de forma gradual dejando un tono cada vez más suave, (dependiendo de la intensidad del tono´, válido para todos los tonos excepto Pearl Blonde, Lilac Frost, Golden Gloss y Caramel Glaze)

Sin ingredientes de origen animal ni siliconas.

Resultados visibles en 10 minutos.

Nirvel es una mascarilla con una gran relación calidad precio te ofrece 200 ml de producto y cuesta entre 7-8 €.

Tiene más de 20 tonos distintos. Muy buena pigmentación aporta brillo y deja el cabello suave.

Revlon nutri color creme es un clásico dentro de las mascarillas de color. Con ácidos de frutas AHA, suaviza, desenreda, no irrita el cabello. Tiene Ph 4.5 respeta el cuero cabelludo.

Colores intensos, pero sin amoníaco ni peróxido. Tiene más de 15 tonos para escoger.