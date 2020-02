¡Amazon estrena semana del gaming 2020 del 17 al 23 de febrero con cientos de artículos en oferta! Ordenadores de sobremesas, videojuegos, (el FIFA 20 baja de precio), auriculares gaming, portátiles o monitores.

Todos los accesorios para gamers los tienes ahora con descuentos de hasta un 45% en Amazon. MSI, Asus, HP Omen, o LG. Las mejores marcas y precios los tienes en la Semana del gaming en Amazon. En Periodista Digital te contamos alguna de estas ofertas.

La industria del videojuego en España no para de crecer

Según datos de AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, la producción de videojuegos en España en el 2016 generó 1.177 millones de euros. El valor añadido fue de 503 millones de euros, generó un empleo directo del 8,790 personas. Estos datos equivalen al 0,11 del PIB.

El 40% de la población española consume videojuegos y España está entre los cinco primeros países de Europa en número de jugadores. Los videojuegos online crecen en más de un 30% en toda Europa, según datos del Gametrack. En 2016 el consumo online de videojuegos ascendió a 382 millones de euros lo que representa un 30,82% más que en 2015.

La venta de videojuegos a nivel global

Sigue la misma progresión crecientes según la web Newzoo el mercado mundial del videojuego ha crecido un 8,5% del año 2015 al 2016, pasando de 80,100 millones de euros a 91.500 millones. Este crecimiento vendría por un aumento en las ventas en la región Asia Pacífico superior al 10%, de un 20% en Latinoamérica y un 26% en Oriente Medio y África.

La Asociación americana Entertainment Software Association muestra una progresión creciente desde el año 2.000. Los primeros videojuegos no necesitaban un coste de desarrollo excesivo ni un gran número de diseñadores, si el videojuego triunfaba producía muchos beneficios.

Hoy el panorama ha cambiado es fácil encontrar videojuegos con un presupuesto mayor que películas de Hollywood. Por ejemplo Grand Theft Auto V, sigue siendo el videojuego más cara de la historia con una inversión de 265 millones de dólares. Call of Duty: Modern Warlfare 2 lanzando en el 2009 le sigue con 250 millones de dólares. La tercera posición la ostenta Star Wars: The Old Republic con una inversión de 200 millones de dólares.

Semana del gaming en Amazon con descuentos de hasta – 45%

Con ofertas diarias en todos los accesorios que un gaming puede necesitar. PCs de sobremesa, discos duros, portátiles o auriculares. Si tienes que renovar tu equipo de gaming, no dejes de mirar los precios que encontrarás en esta semana dedicada al mundo gamer, con descuentos que llegan al 39%.

Lanzado en septiembre del 2019, este videojuego sigue la estela triunfal de sus antecesores, FIFA 2019 fue uno de los títulos más vendidos el año pasado. La serie FIFA a lo largo de 25 años de historia lleva vendidas unas 260 millones de unidades. Si te gusta el fútbol FIFA 20 te sorprenderá.

En esta nueva edición los desarrolladores tratan de ajustar más el juego a la vida real, por eso el juego funciona menos rápido que en anteriores ocasiones.

Impacta la fuerza y ritmo de algunos jugadores, realmente casi imposibles de detener como Leroy Sane. La calidad de imagen es la mejor hasta ahora en las ediciones FIFA, se siente el terreno de juego y a los jugadores.

Mecánica de volta, descubre este modo de juego inspirado en cómo se juega en pistas de fútbol de todo el mundo, con varias opciones.

Ratón para gaming con cable con una gran calidad precio. Es el más vendido en Amazon, obtiene una puntuación de 4.7 sobre 5. Más de 4.000 personas han opinado sobre este ratón y un 81% le otorga 5 estrellas.

Memoria integrada, puedes guardar tus preferencias y m mediante Logitech G HUB podrás usarlas en cualquier PC.

Cambio de DPI sobre la marcha: El cambio instantáneo de dpi te permite alternar con un clic entre dos valores de sensibilidad con los que podrás pasar de apuntar con precisión de píxel a 250 dpi a rápidos movimientos a 2.500 dpi.

Botones (izquierdo/derecho): 10 millones de clics

Memoria integrada: 1 perfil

RGB LIGHTSYNC: 1 zona

Cable no trenzado

Resolución: 200 – 8.000 dpi

Sin suavizado/aceleración/filtros

Aceleración máx.: >25 G 2

Velocidad máx.: >200 ips3

Sucesores de los G430, estos auriculares presentan mejoras en micrófono y controladores. Sonido envolvente, DTS Headphone 2.0 .Se han actualizado de 40 mm a 50 mm, permiten que el auricular produzca un sonido más preciso. El micrófono también ha aumentado su tamaño Los G432 son auriculares con cable, son compatibles con PC, Max, XboxOne, PS4 y Nintendo Switch.

Tienen un cable largo, de 2 metros y son ligeros, (280 g). Para mayor comodidad, las copas giran hasta 90 grados y se puede ajustar el volumen con la rueda montada en la copa.

Transductor: 50 mm

Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

Impedancia: 39 ohmios (pasiva), 5 kilohmios (activa)

Sensibilidad: 107 +/-3 dB

Este monitor ofrece una relación de 50 000 000:1, está optimizado para ofrecer una imagen muy nítida y unos colores mejorados.

Resolución 1366×768 y los 5 ms de tiempo de respuesta.

Ideal para ampliar el espacio de trabajo junto a un equipo portátil.

La función control de aspecto permite que los usuarios escojan el modo de reproducción entre pleno y 4:3 sin pérdida de imagen ni distorsión

La tecnología Splendid™ Video Intelligence emplea un potente motor de coloreado que analiza y determina la tarea y ajusta los parámetros de visualización de la pantalla optimizando el color y el realismo de la imagen.

Diseño intuitivo, cómodos controles de tecla para una configuración más fluida del OSD multilingüe.

Soporte VESA estándar para el montaje sobre pared (75 x 75 mm).

Ángulo de inclinación (5° adelante, 20° hacia atrás).

Bloqueo de seguridad KENSINGTON.

Procesador Intel Core i5-8265U (frecuencia base de 1,6 GHz, hasta 3,9 GHz con tecnología Intel® TurboBoost, 6 MB de caché, 4 núcleos)

Memoria RAM 16GB DDR4-2666Mhz

Almacenamiento 512GB NVMe PCIe SSD

Unidad óptica No

Display 14″ FHD (1920*1080), IPS-Level 60Hz 72%NTSC Thin Bezel, 100%sRGB, typ. 300nit , CR 700

Controlador gráfico UMA

Conectividad

Intel 9260 Windstorm Peak (2×2) + Bluetooth v5

Cámara de portátil HD type (30fps@720p)

Micrófono Sí

My Passport™ incorpora protección mediante contraseña y cifrado por hardware AES de 256 bits para ayudarte a proteger el contenido de su vida digital. Simplemente activa la protección mediante contraseña y configura su contraseña personalizada con WD Discovery™.

16 años después del día del Juicio final nuclear, en el condado de Hope, Montana ha cambiado de forma inesperada. El invierno nuclear ha dado paso a una ‘superfloom’, creando un paisaje exuberante. La gente lucha por sobrevivir de forma positiva en cooperación o como pistoleros solitarios.

Los supervivientes se enfrentan a una nueva amenaza los nihilistas Higwaymen. En este juego puedes ser Hurk, un jabalí o quien tu quieras, puedes reclutar a un elenco de Guns and Fangs o jugar con un amigo en modo cooperativo.

Procesador Intel Core i7-9700, OctaCore (8 núcleos) 3.6GHz hasta 4.9GHz, 12MB

Memoria RAM de 8GB DDR4, 2400MHz

Almacenamiento de 1TB HDD + 128GB SSD

Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 630

Sistema operativo windows 10 ho

Aprovecha las ventajas del Twitch Prime de Amazon

Los aficionados a los videojuegos que conocen Twich Prime suelen quedar gratamente sorprendidos. No solo te ofrece descuentos en el lanzamiento de videojuegos, también tienes acceso a mejores en juegos y a skins y personajes.

El acceso a Twitch Prime forma parte de las ventajas que tiene los clientes Prime de Amazon. Prioridad en las ofertas flash, comprar sin gastos de envío en millones de productos, almacenamiento de fotos ilimitado online, Amazon Familia y también Amazon Video.

¿Es caro ser cliente Prime? No, el primer mes es gratuito para que lo pruebes, luego cuesta al año 36 euros. Cualquier envío estándar en Amazon sale por 2.99 euros, solo con 7 artículos que compres al año ya pagarías más que por tu suscripción Prime (que te ofrece además muchas ventajas). Al ser cliente Prime te olvidarás de los gastos de envío y también las entregas son más rápidas.