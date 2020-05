Star Wars Episodio I: Racer o Marvel’s Iron Man VR o Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Nintendo Switch son tres de los lanzamientos de videojuegos mayo 2020.

La industria del videojuego sigue creciendo en España, con una facturación de 1.479 millones, que consolida a nuestro país como uno de 10 de los principales mercados mundiales según datos de AEVI, Asociación Española del videojuego.

Las plataformas Nintendo Switch y PS4 son las que más venden en nuestro país. Si te gusta estar al día sobre las novedades en videojuegos, en Periodista Digital te contamos más detalles.

Los videojuegos más vendidos hasta febrero 2020

La Asociación Española de videojuegos (AEVI), publica mensualmente listas de ventas según datos de la consultora Gfk. Son los títulos más vendidos en todas las plataformas.

En el mes de mayo 2020 tenemos los datos de febrero 2020. Un mes donde el veterano Grand Theft auto V, que salió para PS4 en el 2014, corona la lista de títulos más vendidos.

Otros dos títulos de la misma plataforma ocupan el segundo y tercer puesto, (Red Dead Redemption 2 y FIFA 20). Sin embargo Nintendo Switch es la que más títulos tiene en la lista, 6 de 10.

Lanzamientos de videojuegos mayo 2020

En PS4

Arcade Spirits →Mayo 1 John Wick Hex →Mayo 5 Star Wars Episodio I: Racer→Mayo 12 Super Mega Baseball 3 →Mayo 13 Those Who Remain (PC, PS4, Xbox One) →Mayo 15 Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix (Switch) →Mayo 15 Marvel’s Iron Man VR→Mayo 15



The Wonderful 101: Remastered (PC, PS4, Switch) →Mayo 19

Maneater→ 22 de mayo

Saints Row The Third Remastered → 22 de mayo

Sword Art Online: Alicization Lycoris → 22 de mayo

Minecraft: Dungeons → 26 de may

Fast & Furious: Crossroads → 26 de mayo

XBOX ONE

Arcade Spirits →Mayo 1

Deep Rock Galactic →Mayo 13

Super Mega Baseball 3 →Mayo 13

Those Who Remain →fecha de salida: 15 mayo

Saints Row The Third Remastered → 22 de mayo

Sword Art Online: Alicization Lycoris → 22 de mayo

Maneater→ 22 de mayo

Minecraft: Dungeons → 26 de mayo

Nintendo Switch

Arcade Spirits →Mayo 1

Lonely Mountains: Downhill →Mayo 7

Star Wars Episodio I: Racer→Mayo 12

Super Mega Baseball 3 →Mayo 13

Best Friend Forever →Mayo 13

Those Who Remain →fecha de salida: 15 mayo

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix →fecha de salida: 15 mayo

The Wonderful 101: Remastered →fecha de salida: 19 mayo

Minecraft: Dungeons → 26 de mayo

Ninjala (Switch) → 27 de mayo

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition → 29 de mayo

XCOM 2 Collection (Switch) → 29 de mayo

Borderlands Legendary Collection (Switch) → 29 de mayo

BioShock: The Collection (Switch) -→ 29 de mayo

PC

Someday You’ll Return →fecha de salida: 5 mayo

Algún día volverás →fecha de salida: 5 mayo

Población Cero → 5 de mayo

Wavey The Rocket →fecha de salida: 7 mayo

Super Mega Baseball 3 →Mayo 13

Signs of the Sojourner →fecha de salida: 14 mayo

Those Who Remain →fecha de salida: 15 mayo

The Wonderful 101: Remastered →fecha de salida: 19 mayo

Maneater→ 22 de mayo

Sword Art Online: Alicization Lycoris → 22 de mayo

Minecraft: Dungeons → 26 de mayo

Dungeon Defenders: Awakened

For the Warp – Steam Early Access → 27 de mayo

Dungeon Defenders: Awakened→ 28 de mayo

Stadia

Zombie Army 4: Dead War →fecha de salida: 1 mayo

Desarrollado por Camouflaj, LLC, Sony Interactive Entertainment. En este videojuego, el jugador, juega en el rol de Tony Stark, que se enfrenta a los fantasmas de su pasado.

Existen fuerzas que busca arruinarlo. Tendrás que enfrentarte a super villanos, mientras viajes por todo el mundo en una misión heroica.

Desarrollado por Monolith Soft, el juego nos adentra en los orígenes de Shulk, junto a su grupo choca contra una amenaza mecánica que parece imparable.

Podrás manejar una espada que ve el futuro y diseñar tu estrategia de ataques.

