¿En qué fijarse para elegir placas vitrocerámicas o de inducción?, ¿qué ventajas e inconvenientes tienen?

La principal diferencia entre ambas es la forma en que generan calor. Las vitrocerámicas calientan bobinas metálicas enrolladas bajo el vidrio.

En cambio las de inducción son más modernas, tienen electroimanes que generan un campo magnético para calentar la sartén, pero no la superficie de la placa.

La placa, sí se calientan ligeramente al estar en contacto con la sartén pero en pocos segundos no queman.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las ollas rápidas más vendidas, hoy de las diferencias entre vitrocerámicas o placas de inducción.

Las vitrocerámicas tuvieron su época dorada en la década de los 90, sin embargo hoy las placas de inducción son una tecnología más moderna.

Si dudas en comprar una u otra te contamos las ventajas que tienen. Pero partimos de la base que las de inducción al ser una tecnología más avanzada también tienen una eficiencia superior.

Vitrocerámicas o inducción: ventajas e inconvenientes

Al repasar los pros y los contras de las placas vitrocerámicas, ya se ven claramente las ventajas de las placas de inducción.

Placas vitrocerámicas las ventajas

Diseño y tamaños

Las placas vitrocerámicas tienen un diseño minimalista, liso, brillante, embellecen cualquier cocina. Frente a una placa de gas, las vitrocerámicas son mucho más estéticas (pero las de inducción también).

Hay modelos de distintos tamaños, algunos muy reducidos que se adaptan a cocinas pequeñas. En cambio las placas de gas suelen ser más grandes. El modelo de la foto superior es de Balay – 3EB714XR, lo tienes en Amazon.

Facilidad de limpieza

Otra de las ventajas frente a las tradicionales cocinas ‘de quemadores’, las vitrocerámicas se limpian más fácilmente, con un mínimo mantenimiento diario no tendrás grasa acumulada. Al no haber quemadores el mantenimiento es más sencillo. Sin embargo hay que tener cuidado en la limpieza para evitar rayarla.

Usa productos específicos, si hay suciedad acumulada para ablandarla y luego pasa un paño o un estropajo azul que no ralle. Esta ventaja también la tienen las placas de inducción.

Utensilios de cocina

Con las vitrocerámicas puedes seguir usando tus sartenes u ollas de siempre. Sin embargo con las de inducción tendrás que usar utensilios de cocina específicos que también son más caros.

Precio

Las vitrocerámicas al ser electrodoméstico con una tecnología más antigua que las placas de inducción, tienen un precio ligeramente inferior. Puedes encontrar placas vitrocerámica desde 129 euros, en cambio las placas de inducción más baratas parten de 160 €.

El precio antes (hace pocos años)era muy distintos entre las de inducción y las vitro, en el 2018 las diferencias se han igualado más. En la imagen superior una vitrocerámica barata de la marca Beko.

Vitrocerámicas inconvenientes

Riesgo de quemaduras

A mi juicio es uno de los mayores inconvenientes, porque si apagas la vitrocerámica y ya no vemos ese color rojizo, — la placa sigue caliente— pero a veces no se distingue.

Si alguien no se da cuenta puede creer que está fría y sin embargo aún quema. Cómo apoyes la mano puedes provocarte quemaduras. Este problema es especialmente grave si hay niños en casa. Cómo veremos luego, este problema no lo tienen las placas de inducción.

Menor control de la temperatura

La tecnología que usa las vitrocerámicas es menos precisa a la hora de controlar la temperatura. Las bobinas se encienden y apagan durante el tiempo que están encendidas. Las de inducción son más precisas como luego contaré con más detalles.

Menor velocidad al calentar y eficiencia energética

Las vitrocerámicas son más lentas a la hora de calentar comparadas con las placas de inducción. Debido a que las bobinas tardan más en calentarse que los electroimanes.

Las vitrocerámicas gastan más electricidad que las de inducción. De hecho en términos absolutos, la vitro es uno de los electrodomésticos que más consumen, unos 2.2 Kwh, solo superado por la secadora que consume 4.15 kW. Si te preocupa la factura de la luz no olvides este aspecto. El modelo inferior es de la marca Teka y lo tienes a buen precio en Amazon.

Placas de inducción ventajas

Ahora le toca a las placas de inducción, que destacan en casi todo comparadas con las vitrocerámicas. Aunque te parezcan muy parecidas no lo son.

Velocidad

Antes lo citaba, al usar provocar el calor gracias a electroimanes calienta más rápido. La actividad electromagnética en la superficie de cocción activa la actividad electromagnética del fondo de la sartén. Es decir se calienta la sartén, no la superficie.

Dado que el calor se transmite directamente al recipiente tarda menos en llegar a los alimentos. Las placas de inducción son alrededor de un 25-50% más rápidas. El modelo superior es el Balay 3EB865FR.

Seguridad

Una de las principales ventajas, si tienes niños en casa por ejemplo. Las placas de inducción se calientan al estar en contacto con la sartén que le transmite calor, es decir si están calientes, pero en cuanto quites la sartén en pocos segundos el calor desaparece.

En cambio en las vitrocerámicas, si se apaga y apoyas la mano por error, te puedes quemar y mucho, ya que es la placa la que está caliente. El modelo de la foto inferior es el Infinition con tres fuegos y función Boost.

Eficiencia

La eficiencia de las placas de inducción supera a las de gas y las vitrocerámicas. Por ejemplo, un quemador de gas emite calor alrededor del quemador (que se pierde), una vitrocerámica emite un calor radiante desde la superficie de la placa, que también se pierde.

En cambio en las de inducción al transmitirse el calor por electromagnetismo se pierde menos (como vimos en el apartado velocidad), al calentarse directamente el recipiente.

Cuando se genera calor dentro de la sartén ese calor llega más rápido a los alimentos, es por esto que las placas de inducción gastan menos energía.

Diseño y mantenimiento

Al igual que las vitrocerámicas, las placas de inducción son bonitas, lisas con brillo y se limpian fácilmente. Tienes que tener precaución en no usar estropajos o productos que puedan rayar la superficie, (igual que en las vitrocerámicas).

El modelo de la foto superior es el Bosch Serie 6, con powerboost que funciona con hasta un 50% más de potencia para calentar muy rápido.

Placas de inducción inconvenientes

Precio

De media las placas de inducción son más caras que las vitrocerámicas, — aunque en el 2020, es cierto los precios de las placas de inducción comparativamente han disminuido —. Hace unos años las placas de inducción no bajaban de 300 € hoy puedes encontrar placas desde 160 €.

Si comparamos hay vitro y placas de inducción en una franjas de precio parecidos (entre 200-300 euros hay muchos modelos de ambas placas).

En cambio las de inducción a precio similar ofrecen más ventajas. Así que en realidad lo que antes se consideraba un inconveniente en la compra de una placa de inducción, hoy se puede considerar casi una ventaja.

Utensilios de cocina

Estas placas necesitan sartenes, ollas y baterías de cocina que sean aptas para este tipo de cocción. Estos utensilios suelen ser algo más caros que los convencionales.

Es posible que ya tengas sartenes u ollas que son válidas para inducción, ya que la gran mayoría del menaje lo es, pero si los que tienes en casa no son válidos, puede ser una faena. Tendrás que comprar nuevas ollas, sartenes, cazos etcétera.

El la imagen superior tienes una batería apta para inducción, gas y vitrocerámica de la marca WMF. Para saber si el menaje que tienes en casa es válido o no para placas de inducción busca en la base el símbolo que ves en la imagen inferior.

