El perrito de Goliath Animagic o el gatitos paseos de FurReal friends, est√°n entre las mejores mascotas interactivas 2020, para los usuarios de Amazon.

«Lo mejor siempre es relativo», sin embargo, tener en cuenta las valoraciones de otras personas, que han comprado algo antes que nosotros, puede ayudarnos a escoger.

La tecnología no solo avanza para crear coches eléctricos o procesadores cada vez más veloces. En Periodista Digital te contamos más detalles.

El éxito de las mascotas electrónicas Рinteractivas

En el CES 2019, (Feria de electr√≥nica de consumo de las Vegas) se present√≥ Lovot un robot dom√©stico. Una mezcla entre peque√Īo ping√ľino y teletubbie de unos 50 cm.

Lleva un sensor con cámara y es capaz de detectar sonidos y voces, puede reconocer a su propietario. En su cuerpo llevan más de 50 sensores que detectan tacto y presión, también puede emitir sonidos.

En Amazon a√ļn no tienes el robot Lovot,pero s√≠ otras mascotas interactivas que pueden ser un buen regalo. En¬† Periodista Digital te contamos m√°s sobre las mejores mascotas interactivas.

Las mascotas robots han aparecido en la ciencia ficción durante décadas y la industria juguetera ha sabido sacarles provecho.

El Tamagotchi, lanzado en 1996 fue un éxito mundial. Estas mascotas digitales a las que había que cuidar y alimentar, en una pantalla cautivaron al mundo entero, vendieron 76 millones de unidades.  El tamagochi y   juguetes similares, siguen a la venta

Dos a√Īos¬†m√°s tarde en 1998 lleg√≥ Furby, el primer juguete robot electr√≥nico, y aunque su precio era bastante m√°s caro que el Tamagotchi¬† (los primeros Furbys costaban 30 ‚ā¨ frente a los 14 de los Tamagotchis).

El √©xito del Furby fue tal, que su precio se increment√≥ hasta los 100 $, el¬†primer a√Īo de ventas superaron los 27 millones. El Furby vendi√≥ m√°s de 40 millones de unidades entre 1998 y 2001, contin√ļa vendi√©ndose‚Ķ

En el 2008 lleg√≥ Zhuzhu Pets, unos simp√°ticos h√°msters interactivos de colores capaz de correr y evitar obst√°culos gracias a un sensor incorporado en su nariz. Los Zhuzhu Pets siguen a la venta, y desde su lanzamiento han vendido m√°s de 70 millones de unidades. Teniendo en cuenta que cada unidad¬†cuesta entre 20-40 ‚ā¨, las cifras de ventas son todo un √©xito.

En el CES 2018, se presentó Aibo el perro robótico de Sony, un robot inteligente que se comporta en muchos aspectos como lo haría un perro real. El perrito Aibo está a la venta por unos 2,899.99 dólares.



Estos lanzamientos de distintos robots, que hacen la funci√≥n de mascotas interactivas, nos llevan a pensar, ¬Ņreemplazar√°n las mascotas rob√≥ticas a nuestros perros, gatos, h√°mster y dem√°s mascotas reales?

Los avances en robótica e inteligencia artificial, posibilitan la creación de robots cada vez más inteligentes. Aunque es difícil pensar que puedan sustituir a un animal real, lo que no cabe duda es que el negocio de las mascotas electrónicas, interactivas da para mucho.

Mejores mascotas interactivas 2020

Todas estas mascotas interactivas tienen muy buenas valoraciones entre los usuarios de Amazon, una buena¬†gu√≠a si est√°s pensando en comprar alguna de ellas. Son un regalo original para una comuni√≥n o cumplea√Īos.

he Little Live Pets My Kissing Puppy Rollie

The Little Live Pets My Kissing Puppy Rollie siempre est√° feliz de ver a un amigo. A Rollie le gusta dar besos a los cachorros y mueve la cola cuando est√° emocionado y feliz, como un cachorro real.

Este adorable Rollie de Little Live Pets tiene un aspecto lindo. Los ni√Īos pueden estar listos para un beso y un abrazo porque a este peque√Īo le gusta demostrar cu√°nto ama a sus compa√Īeros.

Act√ļa y se mueve como un cachorro de verdad. Despu√©s de un gran d√≠a de diversi√≥n, Rollie cierra los ojos y se duerme.

Besa y lame como un cachorro de verdad

Menea la cola cuando est√° emocionado y feliz

Little Live Pets Rollie hace lindos sonidos de cachorro

Sus ojos se cierran cuando duerme

Cubierto de una cómoda felpa marrón con un hocico blanco

Este juguete de cachorro Rollie viene con un certificado de adopción.

Rollie también tiene un collar y una etiqueta.

Juega con m√°s de 25 sonidos y acciones

Para mayores de 4 a√Īos

Viene con 4 pilas AAA

1 folleto de instrucciones incluido

FurReal friends- Mascotas Poop A Lots Gatito paseos

Esta linda gatita cuenta con un sistema de correas que te permite pasearla y llevar un biberón para darle de beber . Después de saciar su sed, la gatita querrá hacer sus necesidades.

Alza su cola y verás cómo alza su pata y hace pipí (y no olvides limpiar el divertido percance).

Ya sea paseándola sola o junto con otras mascotas Walkalots, Peealots o Poopalots (se venden por separado), la pasarás genial calmando la sed de esta sedienta gatita y ayudándola a hacer pipí.

Monita interactivo de WowWee

Esta monita se llama Rosa, es parte de la familia Fingerlings. En la parte superior de la cabeza tiene dos sensores, toca una o dos veces y ver√°s que hace cosas distintas.

Por ejemplo girar la cabeza o abrir o cerrar los ojos. Les encanta que los cuelguen boca abajo sujetos por su cola.

Si los acaricias te demostrar√°n lo mucho que¬† les gusta con sonidos y parpadeos entra√Īables. En Amazon recibe 4.5 sobre 5 y un 71% de los usuarios lo valoran con 5 estrellas.¬†



Bam Bab hamster saltarín de IMC Toys

Una mascota entra√Īable con su cuerpo redondeado y suave. Salta y hace sonidos divertidos cuando presionas su cuerpo. Un juguete original y divertido. Funciona con pilas.¬†

Perro robot Harry

Harry es una simp√°tica mascota interactiva que anda, ladra y adem√°s canta canciones cortas. Harry te pide que le persigas, si se encuentra entre la pared y otro obst√°culo.

Harry dir√° que est√° perdido y emite sonidos de cachorrito. Apagado autom√°tico tras 30 segundos de inactividad. Harry te dir√° que se tomar√° una siesta y apagar√° su cabeza t√°ctil. Mide 14 x 20 cm.

Mi Panda Curioso,»Furreal Friends Hasbro

Este peluche de furreal panda, mi oso curioso, es el compa√Īero ideal para los ni√Īos a partir de 4 a√Īos

Les acompa√Īar√° en sus aventuras y podr√°n abrazarlo al final del d√≠a

Es un oso panda joven y curioso, con ganas de que lo cojas en brazos (tambi√©n te abrazar√°), listo para jugar al cuc√ļ-tras o incluso bailar de vez en cuando

No olvides darle de comer. Dale el biberón y emitirá divertidos sonidos mientras le das de comer

Es muy parlanchín: háblale y te balbuceará

En modo nocturno, este adorable oso panda cierra los ojos, hace ruiditos y reproduce una de las cuatro secuencias de 5 minutos de m√ļsica suave

Con ojos, nariz y boca que se mueven, su cara es increíblemente expresiva, un oso panda realmente adorable

Mi perrito saltar√≠n¬†JJ¬†‚Äď Furreal Friends de Hasbro



J.J. es un perrito suave y blandito con un aspecto muy dulce. Le gusta que le acaricien y jueguen con él. Salta y ladra cuando agitas la mano o le das palmadas en la cabeza.

Se sienta si le acaricias el lomo. Emite alegres ladridos, agita tu mano hacia delante y saltar√° hacia ella. En Amazon recibe 4.5 sobre 5 y el 69% de los usuarios le otorgan cinco estrellas

