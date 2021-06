¿Depiladora láser o la de luz pulsada?, (claves para elegir) ✅

¿Qué es mejor una depiladora láser o una de luz pulsada?. No son la misma tecnología, aunque ambas emiten luz

¿Existen riesgos al usar la depilación láser o la IPL o luz pulsada en relación al cáncer o la fertilidad? ¿Para qué tipos de piel son adecuadas, — o no—. Son muchas las dudas antes de invertir en uno de estos sistemas de depilación.

Ambas depiladoras son eficaces y usan tecnología de luz. Actúan en el folículo del pelo por eso los resultados son más duraderos, a diferencia de las depiladoras eléctricas o de la cera cortan el vello de forma superficial.

Tanto la depilación láser como la luz pulsada son seguras y no provocan cáncer. Actúan sobre la piel a nivel superficial. No afectan a los órganos internos y por lo tanto tampoco a la fertilidad. En Periodista Digital, te contamos claves para escoger una depiladora láser o de luz pulsada.

Seguridad de las depiladoras láser o luz pulsada

Existe un temor infundado sobre que el uso de estas tecnologías sea nocivo para la salud. La Dra. Whitney Bowe dermatóloga con consulta en Nueva York habla sobre el tema en Foxnews. Comenta que la energía de la luz láser en realidad permanece a nivel superficial de la piel. Estos láseres no causan mutaciones en el ADN, como puede suceder con otro tipo de radiaciones, (los rayos X o los gamma).

Los tratamientos para la depilación láser solo están diseñados para calentar y destruir los folículos capilares. Si una persona usa este sistema para depilar una zona como las ingles, estos rayos no afectan a los órganos reproductivos.

Según otro especialista, el oncólogo y ginecólogo Dr. Konstantin Zakashansky, esa luz no penetra más allá del folículo piloso, los órganos internos no se ven afectados ni tampoco la fertilidad.

Depiladoras láser vs de luz pulsada: ventajas e inconvenientes

Para responder a esta pregunta antes vemos cómo funciona cada una de ellas, algo importante ninguna duele, nada que ver con otras depiladoras eléctricas que al «arrancar» el vello pueden provocar dolor, ni las láser ni las de luz pulsada duelen.

¿Cómo funcionan las depiladoras de luz pulsada o IPL?

La depilación por luz pulsada o IPL (Intense Pulsed Light) usa una luz de varios colores de alta intensidad de espectro y en múltiples longitudes de onda corta, parecida a las viejas bombillas . Al pasarlas por la piel el haz de luz se transmite desde la melanina de la piel al folículo del vello.

La raíz se debilita por absorción del calor y el pelo deja de crecer. A diferencia del láser que emite una luz de un solo color, las IPL tiene varios colores, por esto son algo menos eficaces que el láser, se necesitan entre 4-5 sesiones con un espacio de unos 15 días entre ellas para ver resultados. Sobre los tipos de piel adecuados lo veremos en un próximo apartado.

Ventajas:

No duelen

En varias sesiones eliminan el vello y el que crezca será más débil

La luz afecta al folículo no a la piel

Las depiladoras son más económicas que las láser

Se puede usar en pieles morenas

Se pueden usar en casa.

Son más económicas que las láser, por menos de 80 € puedes encontrar muchos modelos.

Inconvenientes

No funciona bien en pieles muy claras con vello muy rubio o pelirrojo al tener poca melanina

Se necesitan más sesiones que con las depiladoras láser

Hay que tener paciencia al aplicarla ya que requiere ir despacio, hacerte las piernas puede tardar una sesión 15 minutos más o menos.

Entre 7-8 sesiones para una eliminación completa del vello. Pero a diferencia de la depilación láser, con la IPL depende del color de piel y del tono y grosor del vello para lograr mejores resultados.

¿Cómo funciona una depiladora láser?

El funcionamiento es similar, se usa un dispositivo sobre la piel que emite una luz láser. Al ser la luz de un solo color absorbe mejor la melanina de la piel.

Son más precisas que las de luz pulsada y sus efectos más eficaces, logran que se elimine el vello, casi de forma permanente, aunque puede hacer falta alguna sesión pasado un tiempo. Es decir en un área como las piernas por ejemplo en una primera sesión de láser se puede lograr un resultado bueno.

Crecerá menos vello y más débil, pero pasadas varias semanas será necesario repetir de nuevo. Con dos o tres sesiones los resultados suelen ser ya más duraderos.

Ventajas:

No duelen, el láser no quema la piel, no produce radiaciones ni nada similar.

Logra resultados duraderos con menos tratamientos que las depiladoras IPL.

Son más rápidas

Son más precisas

Inconvenientes

No funciona bien en pieles muy oscuras

Las depilación láser en teoría: solo debe ser aplicada por dermatólogos o profesionales sanitarios expertos en el manejo de esta tecnología. Esto es una ventaja por lado ya que te garantiza una correcta aplicación, pero un inconveniente ya que n o son accesibles para ser manejadas por cualquier persona, a diferencia de las IPLs.

expertos en el manejo de esta tecnología. Esto es una ventaja por lado ya que te garantiza una correcta aplicación, pero un inconveniente ya que n No funciona si la piel es muy clara y el vello rubio, (no detecta diferencia entre vello y piel y por lo tanto no actúa, pasa lo mismo con pieles oscuras y vello oscuro)

Las depiladoras láser son caras, en una franja entre los 250 € a más de 1.000 euros.

Generalmente con entre 4-6 sesiones de depilación láser el vello se reduce bastante y la piel aparecerá suave y uniforme.

¿Para qué tipos de piel y de color de vello son eficaces estas depiladoras?

Las depiladoras láser o de luz pulsada deben ajustarse a dos variables y de estas depende su eficacia.

El tipo de pelo o vello que se tenga (negro, castaño, rubio o pelirrojo, hablamos del vello natural que puede salir en axilas o piernas).

(negro, castaño, rubio o pelirrojo, hablamos del vello natural que puede salir en axilas o piernas). El otro factor es el fototipo de piel que puede ser desde muy claro hasta la piel negra. Y aquí es cuando encontramos una gran diferencia entre ambas. La opción ideal para usar el láser es una piel blanca y un vello oscuro, ya que la luz busca el pelo oscuro en contraste con la piel clara.

ya que la luz busca el pelo oscuro en contraste con la piel clara. Si tu vello es rubio y tu piel clara el láser no funcionará adecuadamente. De igual forma, si eres de piel morena o negra, el láser tampoco funciona, (se despista ya que al tener la piel tanta melanina no encuentra contraste entre el vello y la piel).

¿Entonces si tengo la piel morena qué puedo escoger?

Puedes recurrir a las depiladoras de luz pulsada, que además de ser más económicas que los equipos de depilación láser en varias sesiones pueden eliminar el vello también en pieles morenas.

Se puede adaptar la intensidad de la luz. Necesitarás al menos 4 sesiones cada 15 días, pero el resultado puede durarte hasta 3 meses y notarás que te crece menos vello.

Conclusión: antes de escoger ten en cuenta:

A la hora de escoger, fíjate bien: si hablamos de depiladoras de luz pulsadas o láser. El 90% de las depiladoras que vas a encontrar tanto en tiendas físicas como online son IPL o de luz pulsada — no láser—.

Ambas emiten luz pero no tienen nada que ver, (que no te den gato por libre, una IPL no es una depiladora láser, si pone ‘depiladora IPL – láser, no es láser es de luz pulsada)

Una depiladora IPL emite una luz pulsada intensa de banda ancha, mientras que el láser es una fuente de luz coherente monocromática. Las depiladoras láser son más selectivas que las IPL, la luz se concentra más en el folículo piloso, por eso las depiladoras láser proporcionan resultados más rápidos, (pero también son más caras y su manejo está recomendado solo para dermatólogos o personal especializado).

Depiladoras láser y de luz pulsadas recomendadas en Amazon

Remington Compact Control IPL3500 – Depiladora de Luz Pulsada, Depiladora IPL con 350 000 Disparos para Cuerpo y Cara, Unisex, Blanco y Azul

La luz pulsada doméstica (HPL en inglés), es una tecnología distinta de la depilación láser , funciona con una energía lumínica de 3,5 julios. Con la tecnología avanzada sin gatillo, basta con poner el dispositivo en contacto con la piel para que la luz se emita sin necesidad de pulsar ningún botón.

, funciona con una energía lumínica de 3,5 julios. Con la tecnología avanzada sin gatillo, basta con poner el dispositivo en contacto con la piel para que la luz se emita sin necesidad de pulsar ningún botón. Funciona con cable

350.000 disparos

Potencia de 3,5 julios

Entre 1 y 3,5 segundos

Reducción del vello de hasta el 92 %*

Tecnología avanzada sin disparador

5 niveles de intensidad

Paño para la limpieza

Además, la Compact Control de Remington es un producto adecuado para hombres y mujeres, suave con la piel y fácil de usar en cualquier lugar. Gracias a su diseño pequeño y portátil, cabe en cualquier hueco del equipaje de mano, así podrás completar las sesiones aunque estés de viaje.

El estuche protector de gran calidad te ayudará a guardarlo, mientras que el práctico paño para la limpieza mantendrá el dispositivo listo para la próxima vez.

Completando las sesiones como se indica y siguiendo el manual de instrucciones, conseguirás reducirlo hasta en un 92 %*.

Solo 20 minutos: ese es el tiempo que necesitarás para un tratamiento corporal completo.

Philips BRI957/00 Lumea Serie 9000, Depiladora Luz Pulsada IPL para la Depilación Permanente del Vello, Tecnología SenseIQ, 4 accesorios para axilas, línea del bikini, cuerpo y cara, sensor SmartSkin





Basada de la tecnología ipl profesional, desarrollada junto con dermatólogos

Funciona con o sin cable

Accesorio para la cara con un diseño preciso y un filtro adicional para la cara

Accesorio de precisión de tamaño mediano, curvado para la zona del bikini y las axilas

Accesorio para las axilas de tamaño mediano, con diseño curvado para las axilas.

Depiladora de luz pulsada o IPL- con 5 Niveles de Energía 2 Modos y 999,900 Pulsos de Luz

Después de 3-4 tratamientos, el efecto visible de la reducción del vello y el crecimiento lento. Después de 13 semanas, notará un poco o sin crecimiento del cabello.

999,900 flashes, 5 niveles de energía, extremadamente rentable.

Dispositivo de depilación ligero eficaz y permanente y un uso de por vida.

El modo manual se utiliza principalmente para áreas pequeñas, como la línea del bikini, axilas, labios;

El modo automático se puede utilizar para áreas grandes, como brazos, piernas y espalda.

Braun Silk-expert IPL BD 5001 – Depiladora con luz pulsada intensa (IPL), con cable para uso sin interrupción, blanco/bronce + cuchilla

La tecnología IPL más rápida con el mismo nivel de energía

Modo sensible para áreas sensibles o para principiantes

Con 120 000 disparos hasta 6 años de tratamientos en todo el cuerpo

Un deslizamiento increíble produce más disparos para dejar menos zonas sin tratar.

Tria Beauty HRL4X F – Depiladora láser

Para obtener resultados garantizados permanentes en casa.Creado por los mismos científicos que han ideado el láser depilatorio profesional, el Tria Laser 4 x te libera de la depilación, el afeitado y los pelos encarnados para siempre.Es el único dispositivo láser inalámbrico que puede ofrecer resultados profesionales permanentes en casa.

el Tria Laser 4 x te libera de la depilación, el afeitado y los pelos encarnados para siempre.Es el único dispositivo láser inalámbrico que puede ofrecer resultados profesionales permanentes en casa. Tras solo 2 tratamientos, se aprecian resultados permanentes.En tan solo tres meses, se deshace del pelo para siempre.

Clínicamente probado, seguro y eficaz.

Obtiene los mismos resultados que la depilación láser profesional y proporciona un gran ahorro de dinero.

IPL Depiladora de Luz Pulsada 999,000 Flashes, Permanente Sin Dolor, Sistemas de Depilación Dispositivo Profesional,para Piernas Cara Cuerpo

La depilación INNZA IPL puede funcionar eficazmente en el color de cabello negro, marrón oscuro, marrón y castaño claro. No se recomienda para cabellos rubios, rojos, grises o blancos

999,000 flashes y 5 niveles de intensidad

El modo automático activa más destellos para el tratamiento más rápido, que se usa para áreas grandes como brazos, piernas, espalda.

El sistema de depilación IPL, clínicamente probado, es 100% SEGURO de usar en casa.

Remington i-Light Essential IPL6250 Depiladora de Luz Pulsada, 100.000 Disparos, Uso Corporal, Unisex, Blanco y Gris

Eficaz e indolora de

Lámpara de recambio

Para IPL6000

1500 disparos.

