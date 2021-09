Marcas como San Ignacio, Tefal o WMF figuran en nuestro listado de baterías de cocina más vendidas en Amazon. En calidad precio las baterías de AmazonBasic también son bien valoradas.

La tecnología llega también a las cacerolas y sartenes como Thermospot 4, el punto rojo que nos indica que la sartén ha alcanzado una temperatura de 180 º, óptima para la cocción.

Baterías de cocina que nos hacen la vida más fácil permitiendo cocinar recetas más saludables. En otro artículo de Periodista Digital hablamos sobre las ollas rápidas más vendidas, hoy sobre baterías de cocina.

Cómo elegir una batería de cocina

Contar con buena materia prima y utensilios de cocina fiables es básico para cualquier cocinero. Necesitamos tener varias sartenes, ollas y cazuelas (pero según las personas para las que se cocine). No hace falta una batería de muchas piezas para dos personas.

¿Una batería de cocina de 250 euros hará que nuestras recetas queden mejor que una que cuesta 65 €? No, necesariamente. Te contamos en qué fijarte para encontrar la batería de cocina perfecta (sin tener que pagar más).

Elige el número de piezas que necesitas

No es lo mismo cocinar habitualmente para dos que para 6 personas. Para una o dos personas con una batería de 4 o 5 piezas tiene de sobra para cocinar. Además ahorrará espacio.

En cambio, para una familia de 4 personas una batería de entre 8 –10 piezas y para más personas tienes baterías desde 12 piezas con múltiples opciones para cocinar.

Espacio disponible

¿Tu cocina es pequeña? Si es así, te vendrá bien pensar en una batería de cocina apilable, sin asas. El mango se puede poner y quitar. Ahorran mucho espacio ya que en un único lugar puedes tener toda la batería completa.

Si no tienes problemas de espacio, este tipo de baterías también son interesantes, podrás destinar los armarios o cajones para otra cosa.

Las baterías y sartenes convencionales ocupan más debido a las asas y mangos. Con las apilables te ahorras este problema, puedes usarlas como recipientes en la nevera, en el horno o para llevar directamente a la mesa.

Selecciona según la técnica de cocción

Baterías las tienes de distintos materiales con revestimiento antiadherente, alumiio, o acero inoxidable. Si sueles cocinar con poca grasa te conviene una batería con este tipo de revestimiento

Las baterías de acero inoxidable, retienen bien el calor y son adecuadas para recetas de cocción lenta, como estofados y potajes.

El acero inoxidable es una buena opción para dorar y estofar pero no para cocinar por ejemplo salsa de tomate. Hay baterías híbridas que ofrecen varias cazuelas de acero inoxidable y hasta 3 sartenes con revestimiento antiadherente.

Las sartenes sin revestimiento antiadherente de hierro o aluminio son más caras que las tradicionales con revestimiento de teflón. Duran más, ya que en las de teflón el revestimiento se acaba estropeando.

En las de sartenes de metal hay que pillarle el truco a la temperatura, pero son una buena inversión. En muchos restaurantes usan este tipo de sartenes. Las de hierro son bastante pesadas, pero son ideales para cocinar a la plancha. Las de aluminio son más ligeras, retienen mucho el calor y son bastante resistentes.

¿Y para inducción?

Si tu cocina es de inducción, ya sabes que no vale cualquier recipiente para cocinar. Puede ser de acero inoxidable, acero esmaltado o hierro fundido, pero la base tienen que ser plana y ferromagnética para que la cocción sea óptima.

¿Tienes sartenes y cacerolas en casa pero no sabes si son aptas para inducción?, un truco es coger un imán, (de los que tienes colgados en la nevera). Si al acercar al recipiente hay atracción, implica que la base es ferromagnética. En caso contrario no sirve para una cocina de inducción.

Si es para comprar recipientes nuevos, es más sencillo, los fabricantes siempre incluyen las características del producto si es apta para inducción lo especifican.

Baterías de cocina más vendidas en Amazon

En Amazon compran millones de personas los productos más vendidos suelen ofrecer una buena relación calidad/precio. Además todos tienen comentarios y valoraciones de los clientes que nos aportan más información sobre las cualidades del producto que nos interesa.

Batería de Cocina de 4 Piezas WMF Provence Plus

Compuesto por: 1 Cacerola baja con tapa de cristal 28 cm (3,1 L) /1 Cacerola alta con tapa de cristal 24 cm (4 L)/1 Cazo 16 cm (1,35 L) /1 sartén Efficient 24 cm (1,6 L) /1 parrilla lisa 35 cm.

Diámetros de los fondos difusores: cazo 11,5 cm / sartén 17 cm / parrilla 19 cm / cacerola alta 17 cm / cacerola baja 21 cm

Recubr imiento antiadherente tricapa libre de PFOA

Fondo difusor uniforme sin agujeros super eficiente

Incluye un recetario de cocina con 40 recetas para sacar el máximo partido a tu batería.

Composición: cacerola 20 cm con tapa 3 litros (16.1 cm),cacerola 24 cm con tapa 4 litros (16.9 cm),cacerola baja 24 cm con tapa 2.3 litros (18.2 cm), cacerola baja 28 cm con tapa 3.1 litros (21 cm),cazo 16 cm (11.8 cm)

Diámetros de los fondos difusores: cazo 11,5 cm / sartén 17 cm / parrilla 19 cm / cacerola alta 17 cm / cacerola baja 21 cm

cazo 11,5 cm / sartén 17 cm / parrilla 19 cm / cacerola alta 17 cm / cacerola baja 21 cm Recubrimiento antiadherente tricapa libre de PFOA

Fondo difusor uniforme sin agujeros super eficiente

Mayor aprovechamiento de la energía

Sistema de ahorro energético Full Induction

Apta para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción

Fácil limpieza interior y exterior gracias a protección antiadherente

Apto para lavavajillas

Óptimo rendimiento del calor

Tapa de cristal

Fondo de gran espesor

Asa de silicona desmontable

Tacto suave y agradable

Tres piezas básicas con las que podrás cocinar muchas recetas. Tiene cuerpo de acero inoxidable de alta calidad 18/10.

Con base encapsulada para distribuir el calor con uniformidad.

Los recipientes son de 16, 20 y 28 cm.

Con asas de silicona resistentes al calor. Fáciles de guardar, las cazuelas encajan una dentro de otras.

Se pueden meter en el horno pero no a más de 150º.

La batería viene con tapas de cristal templado y tiradores plegables, por su diseño plano se introducen mejor en el lavavajillas.

Batería de cocina de 5 piezas, los tres recipientes y dos tapas. Fabricada en acero inoxidable.

Tiene un elegante diseño de formas rectas, con interior brillante, y exterior brillante con dos refinadas líneas satinadas

Dispone de asas y pomos en negro, que permanecen fríos mientras cocina s

Y, por supuesto, apta para todo tipo de fuegos, incluido el de inducción.

AmazonBasics - Juego de Utensilios de Cocina antiadherentes, 15 Piezas

Juego de 15 utensilios de cocina antiadherentes cuenta con una sartén de 20 cm, una sartén de 25 cm, un cazo de 1,41 litros con tapa, un cazo de 2,12 litros con tapa, una olla de 2,83 litros con tapa, una olla de 4,73 litros con tapa, y un juego de 5 utensilios con una cuchara para pasta, un cucharón sopero, una espátula ranurada, una cuchara para servir, y una cuchara para servir ranurada.

Estructura de aluminio con revestimiento antiadherente para cocinar y limpiar de manera fácil. Sin BPA.

Con mangos suaves al tacto y cómodos que no se calientan, y tapas de cristal con orificio para dejar salir el vapor.

La base en espiral calienta de forma uniforme ; compatible con cocina de gas, eléctrica y vitrocerámica (no compatible con inducción).

compatible con cocina de gas, eléctrica y vitrocerámica (no compatible con inducción). Apto para lavavajillas para lavarlo de forma fácil, aunque se recomienda lavar a mano.

Tefal Essential-Ingenio 5 – Juego DE 10 Piezas de sartenes y cacerolas (no son aptas para Inducción)

Set Tefal Ingenio essential 11 piezas

Este set Ingenio de Tefal incluye dos sartenes de 24/28 cm, dos cazos de 16/20 cm, un Wok de 26 cm, dos tapas de plástico, tres espátulas y un mango negro.

Apto para todas las cocinas, excepto las de inducción.

Exclusivo sistema de mango extraíble con una garantía de 10 años.

Revestimiento interior Antiadherente PowerGlide.

Tecnología Thermospot de control de temperatura.

Apto para el lavavajillas.

Gracias a Ingenio y su mango extraíble 100 % seguro, puedes pasar de una sartén a otra con un solo clic.

De la cocina al horno, directamente a la mesa y luego guarda las sobras en la nevera, todo ello con un almacenamiento óptimo, ya que son perfectamente apilables. Contienen Powerglide, un revestimiento antiadherente de larga duración.

