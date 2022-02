-La tableta para niños JUSYEA J8 con procesador de cuatro núcleos de rendimiento superior

Sistema Android 11, batería de larga duración y carcasa colorida,

La tableta liviana de 7 pulgadas es fácil de agarrar para manos pequeñas, la funda protectora de EVA a prueba de golpes protege su tableta J8 Kids de golpes y caídas

a prueba de golpes protege su tableta J8 Kids de golpes y caídas Sistema: Android 11,Tamaño de pantalla: 7 pulgadas

Capacidad RAM: 2 GB,Capacidad ROM: 32 GB

Aumentar la capacidad: admite de 4 a 128 GB tarjeta Micro SD

Resolución de pantalla: 1024 * 600 píxeles

Cámara frontal:30W,Camera trasera:200W

Wi-Fi: 2.4G 802.11b / g / n, sin soporte para tarjeta SIM,soporte bluetooth

Procesador: cuatro núcleos (1,6 GHz),Batería: 3500 mAh

Peso del artículo: 251g,Dimensiones del paquete: 26.2 x 22.2 x 2.2 cm

