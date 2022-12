Mejor ropa térmica para frío extremo ❄️

¿Qué tipo de ropa térmica es la mejor para frío extremo? Lo ideal son dos piezas, camiseta y pantalón que cubran la mayor parte del cuerpo. Sobre esta base interior irán otras prendas, formando capas. Abrigan más varias capas que una única capa gruesa.

¿Buscas ropa térmica para practicar deporte o solo para mantener el calor? Opciones hay muchísimas, seguramente por eso es más fácil equivocarse.

Si sueles esquiar y alguna vez has notado una sensación de humedad debajo de tus pantalones de esquí, es porque esos pantalones térmicos no son los adecuados.

La ropa interior térmica debe absorber el sudor y nunca hacerte sentir humedad. En Periodista Digital te contamos las mejores opciones de ropa térmica para protegerte del frío extremo.

¿En qué fijarse para escoger ropa térmica?

El propósito

Con esto me refiero, si es ropa térmica para hacer deporte como el esquí, o solo para protegerse del frío sin más. Hay diferencias.

Solo para protegerse del frío

Si es para mantener el calor la ropa térmica puede ser de algodón o de lana convencional, aunque como verás más adelante, hay mejores opciones en ropa interior térmica que el algodón.

Lo ideal es una camiseta de manga larga y mallas. De esta forma cubrir la mayor parte del cuerpo. Completa con calcetines térmicos, y la ropa de abrigo que uses.

Para llevar debajo de la ropa de esquí

Sin embargo, si es para llevar mientras haces esquí debe protegerte del agua, (y el algodón no lo hace). El formato es el mismo: mallas y camiseta, pero no deben ser de algodón. (o al menos no de algodón 100%, debe tener poliéster u otro tipo de fibras textiles).

Otros tejidos como la lana merino, fibras sintéticas Geo Therm, Polartec, o forros polares. Son capaces de abrigar con un peso mínimo y aunque no son impermeables si son repelentes al agua.

La capacidad de absorción de la humedad es importante. El propósito de la ropa interior térmica es mantenerte abrigado, y si no estás seco tampoco te sentirás abrigado. El cuerpo tiende a perder el calor más rápido con la humedad, ya sea por la externa o con el propio sudor.

La ropa térmica para practicar deportes como el esquí, debe tener buena capacidad para disipar el sudor, (y en general todas suelen tener esta característica), no te pasará de nuevo estar esquiando y sentir humedad.

Otro punto a considerar, el algodón tiende a estirarse menos que otras fibras sintéticas, puede llegar a coartar la libertad de movimientos.

El ajuste

Ten en cuenta. que la ropa interior térmica debe quedar como una segunda piel, de esta forma crea una capa entre el cuerpo y la tela. En una zona cálida la ropa interior debe ser ligeramente suelta, sin embargo en climas fríos debe quedar pegada al cuerpo.

La ropa interior térmica suele ser muy flexible, se ajusta pero no molesta. Está diseñada para que puedas ponerte ropa encima sin que haga bolsas, sin botones o costuras que puedan resultar incómodos.

El tejido

El tejido de la ropa interior térmica debe ser suave y resistente, debe poder lavarse bien y aguantar la fricción.

Para condiciones de mucho frío los mejores tejidos son :

Combinaciones de poliéster, lycra, nylon, o spandex con otras fibras naturales como el algodón o la lana. Tiene una capacidad de absorción de la humedad alta y también retienen el calor corporal.

La lana merino es una fibra natural muy valorada para ropa interior térmica, por sus excelentes propiedades. Control de humedad, suave y muy confortable.

¿Y el algodón?

La ropa interior térmica de algodón es barata, pero no es la mejor opción para condiciones de frío extremo sobre todo si vas a moverte o hacer deporte, ya que sudarás.

A diferencia de la lana o las fibras sintéticas, el algodón no retiene la transpiración, por eso si sudas notarás la humedad, te sentirás incómodo y además perderás más rápidamente temperatura corporal.

Mejor ropa térmica para frío extremo: marcas que puedes encontrar en Amazon

LAPASA Ropa Termica Hombre Extra Cálido Conjunto Interior Térmico Camiseta Manga Larga Malla Pantalón Calzoncillo Largo Frío Extremo Nieve Invierno Esquí Running Thermoflux 100 200 300 M11/M24/M57

Conjunto de ropa interior térmica para frío extremo. Se compone de un pantalón interior y una camiseta de manga larga, para que apenas quede piel sin cubrir.

Realizado en material elástico, transpirable y resistente, M11, lleva la versión ligera 90% poliéster, 10% elastano, (esta fibra logra que el tejido se estire y adapte al cuerpo sin apretar).º.

Se puede lavar a máquina a temperatura no superior a 30º.

Disponible en 3 espesores, M11 ultraligero, fino (1 unidad, 160 g/㎡, 90% poliéster + 10% elastano), M57 Midweight, medio (1 unidad, 210 g/㎡, 86% poliéster + 14% elastano), forro polar M53 (90% poliéster + 10% elastano. Han).

DANISH ENDURANCE Camiseta de Manga Larga de Lana Merina para Mujer, Ropa Interior Térmica Premium

Esta camiseta tiene una capa base con una mezcla de merino de primera calidad que proporciona transpirabilidad, control de la temperatura y absorción de la humedad para mantenerte fresco y seco durante todo el día.

que proporciona transpirabilidad, control de la temperatura y absorción de la humedad para mantenerte fresco y seco durante todo el día. El material suave que no pica , sin etiquetas en el cuello y las costuras planas garantizan la máxima comodidad.

, sin etiquetas en el cuello y las costuras planas garantizan la máxima comodidad. La camiseta de manga larga de merino antibacteriana y sin olores es una excelente opción para mantenerse agradable y cómodo en cualquier clima.

sin olores es una excelente opción para mantenerse agradable y cómodo en cualquier clima. Perfecto para exteriores, ya sea para entrenamiento, senderismo o deportes de invierno. Para ropa casual, nuestra camisa merino también te mantendrá cómodo en casa.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Disponible en cinco colores.

Odlo Suw Top Crew Neck L/S Natural 100% Merin Camiseta Hombre

Las novedosas prendas de lana merino de ODLO cuentan con propiedades termorreguladoras y antimicrobianas naturales para rendir en circunstancias excepcionales.

Con este claro objetivo en mente, tienen un diseño cómodo, suave y transpirable que se adapta a temperaturas y ambientes cambiantes.

Tejidos más densos (200 gramos por metro cuadrado) que ofrecen calidez y comodidad para actividades como el esquí o el senderismo en condiciones de frío intenso.

por metro cuadrado) que ofrecen calidez y comodidad para actividades como el esquí o el senderismo en condiciones de frío intenso. Camiseta de cuello redondo y manga larga.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Disponible en cinco colores.

YSABEL MORA – Camiseta Interior térmica Manga Larga

Camiseta térmica para mujer de manga larga y cuello redondo. La camiseta térmica que retiene el calor corporal en tu interior. Confeccionada con las más altas exigencias en calidad y con su interior afelpado convierten este producto en ideal para el invierno más frío.

Manga larga y cuello redondo

Fabricado en 92% poliéster y un 8% elastano.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Disponible en 4 colores

Abanderado Termal Termaltech Camiseta térmica para Hombre

Esta camiseta es de algodón en un 54% pero lleva otras fibras como la poliamida 21%, viscosa 20% y elastano 5%.

Una combinación pensada para aunar comodidad y protección al frío. con fibra Termaltech que genera y retiene el calor en su interior.

Tejido fino y ligero que aporta calidez y mayor comodidad a ser una prenda más ligera y fina que no molesta bajo la ropa. Ideal para deportes de exterior, práctica de moto y bici y de actividades con frío extremo.

Mountain Warehouse Camiseta térmica Interior en Lana Merina con Manga Larga para Hombre – Camiseta Transpirable, Media Cremallera, Camiseta cómoda – para Acampar, Invierno

La camiseta de manga larga con cuello y cremallera Merino para hombre es una prenda interior de alto rendimiento que ofrece la máxima calidez y comodidad.