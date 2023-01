Ordenadores de sobremesa con SSD, nuestra selección desde 125 € ✔️

¿Por qué es mejor escoger ordenadores de sobremesa con SSD que con HDD? Los discos duros SSD son más rápidos en el arranque, ofrecen una latencia más baja (2 ms frente a 4.18 ms), mayor velocidad en tareas de lectura y escritura.

Estos dispositivos, consumen menos energía y producen menos calor y ruido. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los PC gaming más vendidos en Amazon, hoy de ordenadores con almacenamiento SSD.

¿Qué es SSD y HDD?

Para saber las principales diferencias entre ambos tipos de discos repasamos su funcionamiento.

Los discos HDD

En 1956 se montó el primer disco duro HDD en un ordenador de IBM, EL 350 RAMAC, tenía el tamaño de dos neveras grandes y almacenaba 5 millones de caracteres de 6 bits.

En 1973 IBM, introdujo un nuevo tipo de código HDD, llamado Winchester, en los años 80 los PC que llevaban disco duro eran muy caros. Fue a finales de la década de los 80 cuando su costo se redujo y comenzó a montarse en los ordenadores de sobremesa, —excepto en los más baratos—.

Un diseño típico de un disco HDD, consiste en un eje con discos circulares planos, o platos. Es donde están los datos grabados.

Estos platos están fabricados de un material no magnético, suele ser de una aleación de aluminio, cerámica o vidrio. Además se recubren de una capa externa de carbono. Un disco duro HDD, tiene tres o cuatro platos y en algunos casos puede llegar a 20 GB.

Los discos duros HDD actuales poco se parecen a los primeros. Giran a unas velocidades de 4,200 rpm para portátiles y entre 5.400 y 7.200 rpm en sobremesa. Los primeros discos giraban a 1.200 rpm y durante muchos años a 3.600 rpm.

Sin embargo los discos SSD son más rápidos. Los discos HDD, tienen un cabezal de lectura con un brazo mecánico. Debido a que los cabezales de la unidad deben alinearse sobre un área del disco para leer o escribir datos (y el disco está girando constantemente). El tiempo de espera para acceder a los datos puede variar pero es más lento que en los discos SSD.

Los discos SSD

Las unidades de disco SSD, tuvieron su origen en 1950, cuando se desarrollaron dos tecnologías, la de memoria del núcleo magnético y la de almacenamiento de solo lectura de condensadores de tarjeta (CCROS).

Sin embargo fueron los discos HDD, los que tomaron la delantera y por eso esta tecnología quedó relegada, debido a que su precio era muy alto.

En 1995 se lanzaron los discos SSD basados en flash. No necesitaban baterías para mantener los datos en memoria y su coste era más económico. Desde entonces los discos SSD, han ganado terreno a los HDD.

Los discos duros giratorios leen y escriben datos magnéticamente, y representan una forma de almacenamiento más antigua. Las propiedades magnéticas pueden llevar a averías mecánicas. En cambio los discos SSD no tienen partes móviles que giran, por eso pueden operar a velocidades muy superiores a las de los HDD.

En los discos SSD o externos los datos se guardan en unidades de memoria flash interconectadas fabricadas en silicona, los fabricantes de discos SSD, los construyen apilando chips en una cuadrícula para lograr densidades variables.

Para evitar la volatilidad de pérdida de datos, los fabricantes de SSD, crean dispositivos con transistores de puertas flotantes para mantener la carga eléctrica.

Esto permite a los discos SSD retener datos almacenados incluso cuando no están conectados a una fuente de alimentación.

Los SSD, tienen un pequeño caché de RAM para salvaguardar datos transaccionales. Los datos se almacenan en la RMA y posteriormente se escriben sobre un bloque de memoria flash, esto asegura que no se pierda ningún dato.

Los discos SSD se comunican con un procesador de computadora a través de una señal eléctrica. La interfaz determina el máximo rendimiento y los umbrales de latencia mínimos, así como las capacidades de expansión del SSD. Los fabricantes califican sus SSD para NVMe, SAS y SATA. La interfaz SATA, es el tipo de unidad más económico.

Características principales de los discos SSD

Los componentes clave de un disco SSD: el controlador y la memoria para almacenar datos. Antes era más habitual que la memoria volátil fuera DRAM, ahora es más común la memoria flash no volátil NAND.

Una de las características que enseguida llama la atención, es que al no tener partes móviles no está sujeto a fallos mecánicos. Algo que sí se produce en los discos HDD.

Los discos SSD consumen menos energía y también hacen menos ruido. El tamaño y el peso son dos características interesantes en los SSD, pesan menos y su tamaño a veces es tan pequeño que incluso sorprende.

Velocidad: lo s discos SSD son capaces de recuperar o escribir datos de forma casi instantánea más rápido que los discos HDD.

que los discos HDD. Durabilidad: aunque los discos SSD, al igual que los HDD se van a desgastar con el tiempo. En los SSD el software ayuda a predecir fallos a tiempo para evitar la pérdida de datos. Además los SSD se pueden configurar para que guarden datos almacenados en la memoria caché en caso de un corte inesperado de electricidad.

Ordenadores de sobremesa con SSD, nuestra selección desde 125 €

Lenovo IdeaCentre AIO 3 Gen 6 – Ordenador de Sobremesa 2-en-1 (Pantalla de 23.8″ FullHD, AMD Ryzen 5 5500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home) Blanco – Ratón y Teclado QWERTY Español Inalámbricos

Con su elegante soporte y base (pueden variar según el modelo), este todo en uno de 23.8” quedará genial en cualquier habitación y ahorrará un espacio muy necesario.

Procesadores AMD Ryzen™ potentes y memoria DDR4 impecable

Pantalla casi sin marcos de 23.8” FHD con función táctil opcional

Gráficos AMD Radeon™ integrados

Ingeniería elegante y rendimiento inteligente

Perfecta para cualquier espacio del hogar

La IdeaCentre 3 AIO se encarga de todo con facilidad, incluso de pesadas cargas de trabajo. Equipada con procesadores AMD Ryzen™ y grandes opciones de almacenamiento, funciona sin problemas y rápidamente. Tendrás más que espacio suficiente para los archivos digitales de tu familia

Procesador AMD Ryzen 5 5500 U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz)

U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz) Memoria RAM de 16GB (2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200)

Almacenamiento de 512GB SSD

Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics

Sistema operativo: Windows 11 Home

¡Decodificación de 4k!

Intel UHD Graphics 600 Gen9 12eu está equipado con 18 unidades de ejecución, con una frecuencia de reloj de hasta 700 MHz , el doble de rápido que la generación anterior.

, el doble de rápido que la generación anterior. Puede decodificar completamente el vídeo 4k y editar la imagen con la mejor calidad de imagen

GREED® Basic PC con Intel Core i5 4590 – Ordenador de sobremesa + PC rápido para la Oficina y el hogar con 3,7 GHz, 8GB RAM/Memoria – 512GB SSD – DVD+RW – USB3.0 – WLAN, Incl. Windows 11 Pro

Conecta el ordenador y comienza a usarlo, está preparado para instalar solo los drivers o controladores. No necesita ser un experto para estar configurando.

Intel i5-4590.

Con el rápido procesador Intel i7, estarás preparado para los desafíos más vulnerables en la oficina y en el hogar. Gracias a la tecnología Superboost es posible hasta 3,7 GH

Memoria RAM DDR3 de 8 GB.

Se acabaron los ruidos constantes.

Gracias a la memoria RAM DDR3 de 8 GB ultrarrápida, el sistema se mantiene fluido incluso bajo cargas pesadas, lo que permite utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

512 GB

Con la SSD Premium de 512 GB, el arranque lento es una historia a partir de ahora, lo que le ofrece suficiente espacio de almacenamiento para sus proyectos.

Ventilador Intel SSC.

¿Está funcionando? !

Nuestro hardware está equipado con el enfriador SSC (supersilencioso). Esto garantiza un funcionamiento silencioso incluso bajo una alta carga.

Dell Optiplex Intel I5-2400 Quad Core I5 8 GB De Ram 240 GB Ssd + HDD De 500 GB Wi-Fi Windows 10 Pc De Escritorio del Ordenador (Actualizado)

PC Dell Optiplex 790 SFF

Procesador: Intel Core i5-2400 (3,1 GHz, 4 núcleos) 2.ª generación

Gráficos: Gráficos Intel HD 2000

Ram: 4 GB (actualización disponible)

Almacenamiento: HDD de 500 GB (actualización disponible para ssd)

Sistema operativo: Windows 10 Pro

DVD-RW

Incluye cable de alimentación del Reino Unido como estándar en todas las PC que vendemos.

CHUWI Herobox Mini pc Windows 11 Ordenador de sobremesa Intel Celeron J4125, 2.0GHz a 2.7GHz Quad Core 64 bit, 8GB RAM 256GB SSD, BT 4.0 y Dual WiFi,Mini HD, Type-C

Mini PC de escritorio equipado con 4k ultra – HD streaming características de medios para proporcionar la mejor calidad de imagen realista de la experiencia de televisión,o como centro de medios para disfrutar de programas de televisión o juegos,. Es muy ligero y portable, solo pesa 590g,

Acer Aspire XC-1760 – Ordenador de Sobremesa (Intel Core i5-12400, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Graphics, 2,50 GHz, Windows 11 Home, Wi-Fi, HDMI) – PC Sobremesa Negro

Sistema operativo

Windows 11 preinstalado / Linux

CPU

Intel Celeron J4125

Frecuencia

2.0Ghz hasta 2.7Ghz

GPU

Intel UHD Graphics 600

RAM

8GB

ROM

256GB SSD

Extension

Soporta expandible por SATA HDD hasta 2TB, por TF card hasta 128GB

Ethernet

support

NetWork

WIFI 2.4G/5G , Bluetooth4.2

peso

590g

Interfaces

Type A,Type-c, VGA, 2*USB-A 2.0, 2*USB-A 3.0, M.2 slot

HP ENVY TE01-1040ns – Ordenador de Sobremesa (Intel Core i7-10700F, 32GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA RTX 3060 12GB, FreeDOS) , Negro No se han encontrado productos Ventiladores térmicos de 92 mm de diseño sofisticado y optimizados para aumentar el flujo de aire, reducir el nivel de ruido y hacer que tu sistema funcione sin problemas, para que puedas crear con facilidad.

y optimizados para aumentar el flujo de aire, reducir el nivel de ruido y hacer que tu sistema funcione sin problemas, para que puedas crear con facilidad. Renderiza, edita, reproduce y transmite contenido en vídeo a una velocidad increíble con NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™

Hazte con lo mejor de ambos mundos con un disco SSD y un disco duro tradicional. Disfruta de un arranque más rápido, una capacidad de respuesta ágil y no te quedes nunca sin capacidad de almacenamiento. Sonido envolvente 5.1 Dale a tus películas, series o canciones favoritas una calidad de sonido más matizada e inmersiva, simplemente conectando unos altavoces de sonido envolvente. Procesador: Intel Core i7-10700F (frecuencia base de 2,9 GHz, hasta 4,8 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 16 MB de caché L3, 8 núcleos)

Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 3060 (GDDR6 de 12 GB dedicada)

Memoria: RAM DDR4-2933 MHz 32 GB (2 x 16 GB)

Almacenamiento de datos: SSD de 1 TB PCIe NVMe M.2

NiPoGi Mini PC Fanless,Ιntel Celeron N5100 8GB DDR4/256GB SSD Mini Ordenador de Sobremesa,Mini PC Windows 11 Pro 4k HD con 2.4G+5G WiFi,B.T 4.2, HDMI+VGA Office Business Mini Computadora

La mini PC JK06 es un ordenador de escritorio compacto con un diseño sin ventilador.

Lleva un procesador «Jasper Lake» de cuatro núcleos Intel Celeron N5100 de 6 vatios, 8 GB de RAM y un SSD M.2 2280 de 256 GB. También hay espacio para agregar un disco duro o SSD de 2,5 pulgadas.

1xHDMI 2.0

1xVGA

1 x Ethernet

2 x USB 3.0 tipo A

2 x USB 2.0 tipo A

1 x USB 3.0 Tipo-C

1 audio de 3,5 mm

1 lector de tarjetas microSD

1 entrada de alimentación de CC

Las capacidades inalámbricas están limitadas a WiFi 5 y Bluetooth 4.2, y el lector de tarjetas microSD solo admite tarjetas de hasta 128 GB. Y la RAM está soldada a la placa base y no es actualizable por el usuario.

