¿Qué se llevan en bermudas para hombre en el 2023? Las de tela vaquera con desgarros o ‘ripped’, los tonos pastel, el azul navy o los estampados con letras o logos.

Los tejidos de algodón combinados con elastano y también el lino, las bermudas son un símbolo del verano, prendas frescas y desenfadadas que no pasan de moda.

En otro artículo hablamos de los distintos vaqueros para hombre hoy sobre bermudas o pantalones cortos.

¿Por qué se les llama Bermudas a los pantalones cortos?

Las Islas Bermudas forman parte del territorio británico en ultramar, como las islas Caimán o las Malvinas. Estos territorios no forman parte de Reino Unido pero sí de la Corona Británica. Son colonias que o votaron que querían seguir siendo territorio del Imperio Británico o no se independizaron.

En Bermudas votaron la independencia en 1995 y el 75% de los votantes dijeron ‘No’ a la independencia, por la seguridad financiera que poseen. A lo largo del siglo XX, los oficiales británicos que servían en las colonias de Ultramar, tenían que soportar temperaturas sofocantes.

Tanto calor pasaban que decidieron cortar los pantalones del uniforme para que al menos las piernas no estuvieran cubiertas con la tela.

El estilo de pantalones cortos se hizo popular en la isla y pronto los lugareños imitaron a los militares. El turismo que visitaba la isla fue extendiendo esta tendencia de pantalones cortos a los que se llamó, ‘bermudas’.

¿Sabes por qué los pantalones cortos o bermudas son un símbolo de distinción en Reino Unido?

En Reino Unido se sigue una tradición que vemos en el príncipe George de Cambridge, el hijo de Guillermo y Kate de Cambridge. Incluso en redes sociales la gente se pregunta porque el rubio principito siempre va con pantalones cortos.Â

Se considera de buen gusto que los niños siempre lleven pantalones cortos, los largos quedan para los hombre. Forma parte de las tradiciones y el protocolo británico, al que son tan aficionados. En la clase alta vestir a un niño con un pantalón largo está mal visto.

La única excepción para ver al príncipe George con pantalones largos ha sido en la boda de su tío Harry con Meghan Markle donde apareció con levita negra junto a otros tres niños.

Llevaban versiones en pequeño de levita y pantalones Blues and Royals, confeccionados por Savile Row Dege & Skinner.

Esta tradición la han seguido otros miembros de la familia real británica. En Internet o en hemerotecas se puede ver como Guillermo de Inglaterra o el recién casado príncipe Harry también iban con pantalones cortos. La tradición podría derivar de una práctica llamada ‘breeching’.

Los niños recién nacidos vestían faldones o ‘vestidos’ típicos de bebés durante el primer año, a partir del segundo año se le vestía con una especie de pololos o bombachos parecidos a los pantalones cortos.

Bermudas para hombre 2023

Entre las tendencias destacan:

Bermudas con letras o logos Los logos o palabras que contrastan sobre un color liso son una tendencia clásica en camisetas y sudaderas,aunque es menos frecuente verla en bermudas o pantalones largos. Es una tendencia divertida que da protagonismo a la prenda. Ideal para un look desenfadado o informal, además facilita más combinaciones de colores al introducir otro color como el blanco o el negro. Red Bridge Pantalón Corto Casual de Verano para Hombre Impresión Bermuda Shorts 158 Opiniones Red Bridge Pantalón Corto Casual de Verano para Hombre Impresión Bermuda Shorts Bermudas con cintura elástica y cordón ajustable.

Tiene un diseño cómodo ideal para verano.

Bolsillos laterales para llevar objetos pequeños.

Letras estampadas en la parte inferior.

Fabricadas en un 70% algodón y un 30% poliéster.

Se pueden lavar a máquina a 30º máximo.

Disponibles en 6 colores. Gianni Kavanagh Black Neverland Shorts Hombre Gianni Kavanagh Black Neverland Shorts Hombre Bermuda con diseño clásico, cierre con botón y cremallera. Dos bolsillos a la altura de las caderas.

Logo multicolor en una de las perneras.

Fabricadas con un 95% algodón y un 5% elastano.

Se pueden lavar a máquina a 30º máximo.

Color beige  y tonos arena

El beige y los tonos arena son apuestas seguras para el ‘fondo de armario’. Combinan con todos los colores, desde los cálidos como naranja o rojo a los fríos.

CMP Bermuda Shorts para Hombre color arena 6 Opiniones CMP Bermuda Shorts para Hombre color arena Bermudas para hombre de corte clásico con dos bolsillos laterales. Cierre con botón y cremallera.

Fabricadas con un 90% Pa y un 10% elastano. Incorporan la tecnología Dry Function para una evaporación inmediata del sudor.

Llevan protección solar UPF 30

Disponibles en varios colores.

Se pueden lavar a máquina a 30º máximo. Springfield Bermudas para Hombre 8 Opiniones Springfield Bermudas para Hombre Pantalones cortos en color beige/arena. Diseño tipo jean con tres bolsillos delanteros y dos traseros. Cierre con botón y cremallera.

Fabricadas con un 98% algodón y un 2% elastano

Disponibles en siete colores.

Se pueden lavar a máquina a 30º máximo.

Estilo militar – camuflaje

Este estampado lleva varios años en tendencia, es unisex como las rayas pero tiene algo más de fantasía, un diseño ideal para un look informal.

Bermudas de hombre estilo camuflaje de Yujeet

Bermudas de corte recto con dos bolsillos y tela de camuflaje en tonos verdes. Son de algodón con mezcla de poliéster. Son muy cómodas, y se lavan bien en lavadora a 30 grados.

Brandit Urban Legend Shorts

Unos pantalones cortos con remaches en varios bolsillos prácticos para llevar pequeños objetos. Diseño camuflaje en tono claro.

Cierre con cremallera y botón.

Cordón en cadera y cierre de perneras.

100% Algodón

Cierre: Cremallera

Lavar a máquina – Frío (30 ° máximo)

Bermudas estilo militar de Geographical Norway – varios colores

Estas bermudas tiene múltiples bolsillos y son perfectas para practicar senderismo, las tienes en varios colores a escoger. Lisos en tonos militares o con diseño de camuflaje.

Colores pastel Salmón pálido, azul cielo, cian claro, menta suave, lavanda pálido  o gris perla son tonos pastel una apuesta segura esta temporada primavera-verano. Combinan fácilmente con tonos oscuros en contrastes o con colores luminosos como el blanco o el beige. SPRINGFIELD Bermuda Milrayas Llavero Web Pantalones Cortos para Hombre 5 Opiniones SPRINGFIELD Bermuda Milrayas Llavero Web Pantalones Cortos para Hombre Bermudas en color azul con mil rayas. Detalle de cinta de rayas en el bolsillo trasero derecho.

Son de algodón en un 95% y tienen un 2% de elastano.

Cierre de botón

Detalle de llavero de adorno.

Se pueden lavar a máquina a 30º máximo. Indicode Hombres Dannie Shorts de chándal Cargo con cordón 3 Opiniones Indicode Hombres Dannie Shorts de chándal Cargo con cordón Pantalones cortos con tela de sudadera, fabricado con 60% algodón y 40% poliéster.

Cuatro bolsillos, dos laterales y dos traseros de parche

Costuras auténticas acolchadas.

Cierre con botón y cremallera.

Disponible en diez colores distintos.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

El denim desgastado

Otra tendencia que también hemos visto en ropa para mujer. Denim en distintos colores con rotos o deshilachado, siguiendo una estética grunge.

BLEND Dallian Pantalón Corto Vaqueros para Hombre BLEND Dallian Pantalón Corto Vaqueros para Hombre Unas bermudas estilo ripped jeans, o con rotos. Esta tendencia ya se ha convertido en moda, los pantalones con rotos o deshilachados se llevan desde hace varias temporadas y vuelven cada año. Si te gusta vestir informal , este pantalón con corte recto es una buena opción por su relación calidad precio.

, este pantalón con corte recto es una buena opción por su relación calidad precio. Bermudas con cierre de botón y cremallera fabricadas en denim.

Diaño de cinco bolsillos tres en la parte delantera y dos traseros.

Corte regular o fit.

Lleva rotos o desgarros.

Fabricado con un 98% de algodón y un 2% elastano.

Disponibles en tres colores.

Gianni Kavanagh Light Blue Hollywood Denim Shorts Hombre Rebajas Gianni Kavanagh Light Blue Hollywood Denim Shorts Hombre Bermudas vaqueras clásicas con pretinas, 5 bolsillos. Cierre con botón y cremallera

Dobladillos arremangados y aspectos desgastados

Corte regular.

Fabricado en 98% algodón y 2% elastano.

Blend Demo Pantalón Corto Vaqueros para Hombre Elástico Regular-Fit»

Bermudas sin cremallera, cintura elástica y cordón ajustable.

Aspecto desgastado, bolsillos laterales.

Corte regular

Composición 98% algodón, y 2% elastano.

Azules navy

Las clásicas que todos los años regresan, si tienes que comprar algunas bermudas estas son las primeras, las puedes combinar con cualquier camiseta, polo o camisa de manga corta.

Emporio Armani Iconic Terry Drawstring Bermudas Hombre Rebajas 2 Opiniones Emporio Armani Iconic Terry Drawstring Bermudas Hombre Bermudas deportivas de Armani.

Fabricadas con 60% algodón, y un 40% poliéster.

Cintura ajustable con cordón.

Impresión con efecto 3D en contraste en la parte inferior de una de las perneras.

Disponible en tres colores.

Se pueden lavar a máquina a 30º máximo. Velilla 344/C1/T44 BERMUDA MULTIBOLSILLOS, Azul marino, 44 142 Opiniones Velilla 344/C1/T44 BERMUDA MULTIBOLSILLOS, Azul marino, 44 Bermudas con diseño multibolsillos, tienen dos delanteros y uno trasero. Cierre con botón y cremallera.

Trabillas para el cinturón y pinzas.

Fabricadas con fibras de poliéster y elastano.

Disponibles en cinco colores

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

