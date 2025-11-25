  • ESP
Alcalá refuerza su identidad cultural y festiva estas fiestas

La Navidad transforma Alcalá de Henares en un universo de tradición y luz

Conciertos, mercado, atracciones y concursos llenarán la ciudad de experiencias del 29 de noviembre al 7 de enero

La Navidad transforma Alcalá de Henares en un universo de tradición y luz
Alcalá de Henares PD.
Esta Navidad, Alcalá de Henares se vestirá de fiesta con una programación que una historia, cultura y entretenimiento para todos los públicos. El programa, que arranca oficialmente el 29 de noviembre, incluye el pregón y los tradicionales pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el concierto gratuito de Raya Real y una gran chocolatada popular en la emblemática Plaza de Cervantes.​

Durante más de un mes, viajeros y locales podrán disfrutar del Mercado Navideño hasta el 7 de enero, con pista de hielo, noria, tiovivo, tren de Papá Noel, atracciones ecológicas y 32 puestos con artesanía y gastronomía típica. La ciudad suma novedades como el primer concurso de villancicos, el concurso de carrozas y comparsas para la cabalgata, y espectáculos en el Auditorio Paco de Lucía, convertido en el Auditorio de la Navidad, donde tendrán lugar conciertos, galas de magia y danza.​

Entre los hitos destacados, figuran la actuación de Sonia Andrade y la celebración del festival Santa Lucía Folk, así como el Gran Belén Monumental en la antigua Fábrica GAL y el Belén Tradicional en el Hospital de Santa María La Rica. El calendario festivo culminará con la tradicional cabalgata de Reyes el 5 de enero, consolidando a Alcalá como un destino ideal para vivir la magia de la Navidad en familia o con amigos, en un ambiente patrimonial y festivo.

