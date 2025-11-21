NYC Tourism lanza la ‘Hotel Week 2026’

Con más de 140 hoteles participando—incluyendo W New York – Union Square, Lotte New York Palace, New York Marriott Marquis, New York Hilton Midtown, The Plaza Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Renwick Hotel, The Pierre, Ace Hotel Brooklyn, Radio Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell’s Kitchen y Wythe Hotel – el programa ofrece algunos de los mejores precios del año en alojamiento. Ahora todos los hoteles se pueden reservar en nyctourism.com/hotelweek.

«Desde 2022, la Semana del Hotel de Nueva York ha ofrecido a los visitantes un valor excepcional en hoteles de todos los niveles de precio», señaló Julie Coker, presidenta y directora ejecutiva de New York City Tourism + Conventions. «Enero y febrero son épocas ideales para experimentar Nueva York, dando a los visitantes la oportunidad de disfrutar más mientras gastan menos; nuestros programas de Winter Outing ofrecen descuentos en Broadway, restaurantes, museos, atracciones, artes escénicas y visitas guiadas. Ya sea planificando tu itinerario en Nueva York o regalando unas vacaciones a un ser querido estas fiestas, estos programas abren la puerta a lo mejor de los distritos.»

Para ver a los participantes de la NYC Hotel Week y reservar alojamiento, visita nyctourism.com/hotelweek y busca por filtros que incluyan distrito y barrio, con ofertas disponibles en más de 30 barrios de la ciudad.

• NYC Restaurant Week®: menús con precio fijo a 30 dólares, 45 y 60 dólares en los restaurantes participantes

• NYC Broadway WeekSM: Entradas 2 por 1 para los espectáculos de Broadway participantes

• NYC Must-See WeekSM: Entradas 2 por 1 para museos, atracciones, artes escénicas y visitas guiadas participantes

La NYC Hotel Week parte de NYC Winter Outing*, el programa definitivo de valor invernal de NYC Tourism que también incluye:

*Las reservas abren el 7 de enero al mediodía para la NYC Restaurant Week®, la NYC Broadway WeekSM y la NYC Must-See WeekSM, y las ofertas estarán abiertas del 20 de enero al 12 de febrero.

A medida que se acerca la temporada navideña, NYC Tourism + Conventions anima a visitantes y neoyorquinos a regalar un viaje a Nueva York reservando alojamientos para la NYC Hotel Week en enero y febrero. Más información sobre los acontecimientos festivos está disponible en el comunicado de prensa de Holidays in NYC 2025.

Acerca de New York City Tourism + Conventions:

New York City Tourism + Conventions es la organización oficial de marketing de destinos (DMO) y la oficina de convenciones y visitantes (CVB) para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Nuestra misión es invitar al mundo y dinamizar la ciudad, construyendo una prosperidad económica y comunidad equitativas y sostenibles a través del turismo para el beneficio mutuo de residentes, empresas y visitantes. Para todo lo que hay que hacer y ver en Nueva York, visita NYCtourism.com.