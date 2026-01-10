Baja California lleva su esencia culinaria a FITUR 2026

Baja California no es una tendencia ni una revelación reciente: es el resultado de un proceso que ha madurado con el tiempo, basado en la colaboración y el profundo vínculo con la tierra. Entre el mar del Pacífico, el desierto y la frontera norte de México, ha florecido una de las escenas culinarias más vibrantes del país, hoy reconocida internacionalmente por su autenticidad y visión contemporánea.

Su nace del origen. Destaca por el uso de productos del mar, agricultura local, temporalidad y una cultura vitivinícola consolidada. Más que una corriente, es una suma de voces —chefs, productores y vitivinicultores— que han sabido construir identidad y proyectar al territorio con respeto, creatividad y sentido de pertenencia.

Baja California en el corazón de Madrid

En el marco de FITUR 2026 , Baja California se presenta en el Casino de Madrid , donde el reconocido chef Paco Roncero acogerá una cena exclusiva el jueves 22 de enero. La experiencia reunirá a algunos de los grandes nombres que han dado forma a la evolución culinaria de la región: Benito Molina y Solange Muris (Manzanilla, Ensenada), pilares de la gastronomía bajacaliforniana; Sheyla Alvarado (Lunario, Valle de Guadalupe), cuya propuesta sensata y sostenible ha sido premiada por la Guía Michelin; Miguel Ángel Guerrero (La Esperanza, Tijuana), pionero en la proyección internacional del movimiento; y Adria Marina Montaño (Georgina), quien reinterpreta la tradición con mirada contemporánea.

La velada estará maridada con vinos premium del Valle de Guadalupe , consolidando el vínculo entre cocina, paisaje y cultura que definen a Baja California como uno de los destinos enogastronómicos más relevantes de América Latina .

Reconocimiento internacional y visión colectiva

Desde la llegada de la Guía Michelin México en 2024, Baja California ha demostrado por qué su cocina trasciende fronteras. En la edición 2025, la región concentra nueve Estrellas Michelin , más de 35 restaurantes reconocidos y numerosas distinciones por sostenibilidad y calidad.

El Valle de Guadalupe destaca, además, como la zona con mayor número de Estrellas Michelin per cápita de todo el continente, reflejo de un ecosistema gastronómico que combina talento, producto y visión en equilibrio con el entorno.

Un destino que va más allá de la mesa.

La gastronomía es, para Baja California, una extensión de su identidad. Su presencia en FITUR 2026 no solo busca mostrar su excelencia culinaria, sino invitar a descubrir su paisaje, cultura vitivinícola y espíritu colaborativo . En cada plato habita la historia de una región que ha aprendido a transformar su geografía en sabor, su tradición en innovación y su territorio en un lenguaje universal.