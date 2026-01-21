  • ESP
Ruta completa por una tierra de contrastes en el noreste de España

FITUR 2026: Aragón, entre catedrales y montañas: una escapada para saborear, explorar y descansar

De los monumentos históricos de Zaragoza a los pueblos con encanto y el Pirineo aragonés, una guía para descubrir qué hacer, qué comer y dónde dormir en esta región llena de personalidad.

Aragón ofrece un mosaico de naturaleza, historia y gastronomía para todos los gustos: ciudades patrimoniales, valles sorprendentes y montañas para combinar cultura con aventura. A continuación, un reportaje turístico general sobre qué hacer, comer y dormir en Aragón.

Qué hacer

  • Pasear por Zaragoza, la capital: la Basílica del Pilar y la Seo, paseos junto al Ebro y visitas a museos como el Museo del Foro de Caesaraugusta.
  • También es imprescindible disfrutar de la vida de tapas en el Casco Viejo y visitar la Aljafería, un palacio islámico de gran belleza.​
  • Tesoros de pueblos medievales: Albarracín y su casco antiguo, con murallas y calles estrechas que parecen sacadas de un cuadro; Schritt a visitar iglesias, casas señoriales y miradores.​
  • Naturaleza y ocio activo: hacer senderismo en el Pirineo aragonés, rafting en el río Gállego y estaciones de esquí en invierno en Formigal y Cerler.​
  • Naturaleza lunar en las Bardenas Reales y rutas de cañones: paisajes semidesérticos únicos cercanos a Navarra que permiten recorrer con coche o a pie.​
    Patrimonio mudéjar y museos: estaciones de la UNESCO en Aragón y lugares como el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, además de rutas culturales en pueblos como Calaceite y Zuera.​
  • Planes en familia: parques, acuario de Zaragoza y excursiones de día a valles cercanos para fomentar un turismo activo y seguro con niños.​

Aragón- Puertos de Beceite

Qué comer

Ternasco de Aragón: cordero joven asado, plato emblemático en la mayoría de mesas aragonesas.​

Migas, borrajas y setas: combinación típica de la cocina de campo y temporada, especialmente en zonas de montaña y pueblos de interior.​
Embutidos y quesos: ibéricos y productos de campo, con especial atención a los productos de Teruel y Zaragoza.​
Dulces y frutas de la región: migas dulces y repostería tradicional en mercados locales; el melocotón de Calanda (en temporada) es destacado.​
Vinos y Denominaciones de Origen: Aragón cuenta con una diversa oferta en vinos de DO, especialmente en zonas del Somontano y Cariñena.​
Dónde dormir

Opciones para todos los presupuestos: hoteles boutique en centros históricos, casas rurales en entornos de montaña y alojamientos rurales con vistas a ríos y valles. En Zaragoza, Albarracín y Huesca hay opciones céntricas con fácil acceso a las principales atracciones; Fuera de la ciudad, las casas rurales permiten sumergirse en la naturaleza.​

Experiencias temáticas: estancias en antiguos palacios o casas señoriales con encanto para quienes buscan inmersión cultural, y alojamientos familiares en pueblos de montaña para quien viaja con niños.​
Consejos prácticos

Clima y mejor época: primavera y otoño ofrecen buen clima para combinar cultura y senderismo; El invierno es ideal para estaciones de esquí en el Pirineo.​
Movilidad: alquiler coche facilita recorrer pueblos y paisajes dispersos; Desde Zaragoza se organizan excursiones de un día a pueblos y valles cercanos.​
Planificación y Reservas: consulta actividades y visitas guiadas para evitar colas en lugares como la Aljafería o museos, y aprovecha ofertas de tours y experiencias disponibles en diversas plataformas.​

Ejemplos de itinerarios

Itinerario de 3 días en Zaragoza y alrededores:

Día 1: casco antiguo de Zaragoza, Basílica del Pilar, La Seo y paseo junto al Ebro.
Día 2: visita a la Aljafería y excursión de medio día al río Gállego para actividades de aventura.
Día 3: viaje corto a Albarracín para explorar su casco antiguo y terminar con una comida tradicional.​

Itinerario de naturaleza y pueblos:

Día 1: Bardenas Reales y miradores.
Día 2: Pirineo aragonés (travesía suave o paseo por bosques) y almuerzo en un pueblo de montaña.
Día 3: Albarracín y degustación de productos locales.​

Aragón es un destino completo para quien busca historia, gastronomía y naturaleza en una sola región, con opciones para viajes cortos o escapadas largas. La diversidad de paisajes y la riqueza cultural hacen que cada visita pueda convertirse en una experiencia diferente, desde ciudades llenas de historia hasta montañas y valles con encanto local.​

